Herederos de asesinos. Terror nazi en España

«A diferencia de Alemania o Italia, la España de Franco no sufrió un proceso de desnazificación. Al contrario, a partir de 1945, Franco, que nunca se arrepintió de sus vínculos con Hitler y Mussolini, permitió que España se convirtiera en refugio de muchos nazis que huían de los Aliados».

Paul Preston

Nos repiten a las que nos preocupa la Memoria Histórica que andamos removiendo viejas historias sin más sentido que el rencor. Nos lo reprochan quienes mantienen mausoleos, tumbas con honores, palcos y losas bajo el altar mayor a criminales que masacraron pueblos y urnas sin piedad. Nos lo reprochan quienes tienen en los labios la palabra guerra y ganadores de continuo. Con majestuosos y horteras catafalcos, esculturas, monolitos que avergüenzan a quienes lo contemplamos y llenan de estupor al turista ajeno que no entiende como en España se festeja tanto las ideologías derrotadas en la II Guerra Mundial. Y se explica rápido: aquí ganaron los perdedores. Hoy nos asusta el renacimiento de los cachorros del fascio patrio y la desvergüenza con que manifiestan un ideario caduco y asesino. El problema es que no resurgen porque jamás se fueron. Cual nido de águila cómodo los criminales más recalcitrantes fueron adoptados por los triunfantes de la Guerra Civil hermanados ideológicamente. Se asentaron en nuestro territorio bajo el manto protector de Franco y sus compinches que vieron con simpatía el advenimiento de los más crueles asesinos que recuerda el mundo. Aquí vivieron, crearon sus empresas, prosperaron y casi todos murieron tranquilos después de alimentar y organizar los terrorismos negros que asolaron Europa y las democracias occidentales. Siguen enterrados en nuestro suelo, reciben flores, porque esa memoria no es rencor ni cuesta dinero, según nos dicen. Solo es gravosa la memoria de los perdedores. Les traigo a unos cuantos de los monstruos que han vivido entre nosotras para que entendamos bien el porqué de esta España fascista que sigue perviviendo al cabo de tanto tiempo.

Los antecedentes son claros. Los apoyos que recibieron las tropas franquistas en la guerra son amplios y onerosos. Hitler decidió apoyar a Franco por la situación estratégica de nuestro país en sus ansias colonialistas. Somos la puerta del Atlántico y de África; ser amigo del gobierno triunfante le suponía al Fürer abrir esa puerta a sus ansias expansionistas. El apoyo logístico, las armas, la Legión Cóndor que entrenó a sus hombres y aviones (stukas) en el bombardeo indiscriminado de población civil (Guernica, Santander, Barcelona, Madrid, Málaga…) fueron puntos en el mapa estratégico del genocida nazi. Nunca sabremos si la guerra la hubieran ganado los que recibieron tanto apoyo de no haber sido así, queda dentro de la ciencia ficción pero seguro que el resultado hubiera sido más costoso para Franco y sus tropas.

Acabada la guerra española comienza en Septiembre la mundial con la invasión de Polonia, Franco tiene que devolver los favores. No había dinero para ello, por tanto se decide pagar en especie. Franco envía trabajadores en régimen de esclavitud a las empresas alemanas, Mercedes, Voslkswagen, Hugo Boss creandose la Red SOFINDUS (sociedad financiera e industrial). Le regala al amigo nazi con generosidad altruista el wolframio gallego que era imprescindible para la construcción de tanques y abre las puertas de nuestro país al espionaje alemán. Las grandes ciudades se convierten en nidos de espías donde nada es lo que parece. José Manuel García Bautista, ha escrito un libro sobre el espionaje en Sevilla (Nazis en Sevilla) , explica con datos irrefutables el sabotaje de navíos mercantes o de guerra, o como se introducían explosivos hasta África desde nuestras costas. Y todo a favor del padrino nazi. La División Azul se crea en ese momento, siendo conocido de parte de quien luchó. También es sabido que el hijo de un antiguo cónsul alemán en Sevilla, Adolf Clauss, era la cabeza pensante del espionaje en el Sur de España. Fue miembro activo de Abuehr (inteligencia alemana) y desencadenó la Operación Mincemeat que fotografió documentos de alto secreto para ser enviados a Berlín.

Al acabar la guerra, los jerarcas nazis que no son apresados y juzgados en Nüremberg corren como ratas (se llamó así: ruta de las ratas) hacia fronteras seguras. Nuestro país era el más cómodo en ese sentido y hasta aquí llegaron muchos, para quedarse algunos o para huir a Latinoámerica a fin medrar al amparo de gobiernos amigos. Perón acogió a lo más granado del nazismo, los amparó y aprovechó mucho su capital y su inteligencia, también Bolivia donde luego devolvieron el favor patrocinando la dictadura de Banzer.

Poco después comienza la guerra fría, los enemigos de ayer se convierten en amigos y al revés. Franco recibe con honor y vítores a Eisehower en 1959 en Madrid y muchos de los nazis más sanguinarios colaboran en el nuevo orden mundial patrocinado por la CIA. En ese decorado vamos recibiendo a los asesinos más crueles que ha dado la historia reciente y España se convierte en el nido del nazismo.

Se dice que fueron 107 jerarcas genocidas nazis los que llegaron a nuestro país. Pero debieron ser muchos más. Traigo los más importantes.

Franz Liesan: residía en el 52 de la calle Alcalá, adquiría animales en nuestro país durante la guerra para la experimentación alemana.

Aribert Heim: Oficial médico en Mauthaussen, sádico hasta el punto de ser denominado el Carnicero de Mathaussen y Doctor Muerte. Los españoles le apodaron, El Banderillero, por su afán de inyectar hormonas de animales, benceno, combustible a humanos… Famoso por sus experimentos abriendo en canal a gemelos, sacando los órganos y cronometrando el tiempo de agonía. Vivió tranquilo en Denia hasta su muerte.

https://www.paxaugusta.es/2016/12/nazis-exiliados-en-espana-buscando-al.html

Anton Galler: también residió en Denia. Se le acusa de provocar la matanza de un pueblo italiano, Santa Ana, donde asesinó a más de 400 mujeres y niños. Murió tranquilo en su cama española.

Otto Remer: jefe de seguridad de Hitler, teniente general de las Waffen SS. Residió hasta su tranquila muerte en Marbella en 1997. 84 años tenía el angelito cuando una tranquila muerte vino a buscarle.

Otto Skorzeny: llamado Cara Cortada, uno de los protagonistas del libro de Almudena Grandes , Los pacientes del Doctor García. Coronel de las Waffen SS. Murió en Madrid, después de vivir y conspirar durante toda su existencia y crear ODESSA que fue una organización encargada de sacar de Alemania a los perseguidos nazis, para darles la seguridad de un acomodo en América y buscar los documentos que les consiguieran tranquilidad e impunidad lejos de los cazadores de nazis.https://www.youtube.com/watch?v=wEHy_rWlotU. Hizo negocios hasta enriquecerse cosa que propició el régimen franquista y su vida se desarrolló entre el glamour de un fascismo de opereta que tanto gustaba a la sociedad de entonces.

Wolfang Jugler: pertenecía al séquito cercano de Hitler. Vivió feliz en la Costa del Sol hasta su tranquila muerte. Nadie le molestó, también se hizo rico.

Frederik Jensen: condecorado con honores por Hitler. Se le acusa de la muerte de miles de judíos. También vivió y murió en la Costa del Sol en 2011, como los anteriores, al dulce y protector amparo del dictador y sus amigos y sucesores.

Hanke Pattist:https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110123/sociedad/espana-nido-nazis-20110123.html este subió al norte, en concreto a Rivadesella. Culpable de la detención y muerte de cientos de judíos, se integró feliz en el pueblo escanciando sidra como un nativo asturiano de toda la vida.

León Degrelle: quizá el más notorio de los nazis refugiados en nuestro país. Perteneció a la sanguinaria Legión Valonia belga, Waffen SS, fue condenado a muerte en su país del que huyó. Franco le acogió bajo su manto, le nacionalizó español y jamás fue extraditado. Hitler decía de él, que era el hijo que nunca tuvo. Escogió Sevilla para vivir, se integró totalmente, los vecinos le llamaban don Juan el de la Calima, por el palacete donde vivió. Se hizo constructor y el régimen le favoreció con contratas millonarias. Murió rico en su cama ,con altas influencias en el poder, con 87 años, en Málaga. Sus cenizas se tiraron en la antigua residencia del Fürer, Berchtesgaden (Nido del Águila) Fue protector e impulsor de innumerables fascistas y grupos terroristas que aún colean.

Dedicamos capítulo aparte a los Ustachas refugiados protegidos por el régimen. Este grupo era formado por los croatas católicos que lucharon a favor de Alemania en la guerra. Fue tal su sadismo, su terrible crueldad, que los mismos nazis se horrorizaban ante las acciones de estos «patriotas«. Aunque nos parezca imposible, los nazis llamaban monstruos e intentaban evitarlos debido a su sadismo, imaginen el calibre moral de los angelitos. Su jefe máximo, Ante Pavlevic, mostraba autoritarismo con su gente mientras lamía las botas de cualquier nazi que se encontrara a su paso. El propio Hitler le despreciaba por el servilismo que mostraba hacia Alemania. En el campo croata de Jasenovaç , se cometieron los más atroces crímenes. Se degollaba a los presos; eran decapitados con serruchos, incluso patentaron un arma blanca que se llamó srbosjec (corta serbios). No tenían piedad ni con viejos, niños, mujeres…al contrario su sadismo se alegraba con el dolor de cualquiera, gozando con el espectáculo de las muertes violentas. La complicidad de la iglesia croata con las criaturitas ustachas fue alta. El arzobispo de Zagreb los amparó entonando con frecuencia Te Deums por el triunfo del nacionalismo ustacha. Luego fue beatificado por el Vaticano y ahí sigue, beato y fiel. No le recen ustedes mucho no sea que vuelva con poder.

La letalidad de los croatas derrotados era tan alta que llegaron a lanzar sus ataques en el corazón mismo las potencias occidentales. Atacaron las embajadas y consulados yugoslavos en Bad Goldberg, Munich, Frankfurt, Berlín, Goteborg en Alemania y realizaron operaciones similares en Nueva York, Melbourne, en las ciudades suecas de Gotemburgo y Estocolmo. En esta última, cinco terroristas liderados por el ustasha Andelko Brajkovic fueron capturados tras asesinar al embajador Vladimir Rolovic el 7 de enero de 1971. Al año siguiente, otra célula secuestro un vuelo de la empresa sueca SAS y obtuvo su liberación del grupo de Brajkovic tras desviar el vuelo a España. Los secuestradores del vuelo sueco lograron escapar gracias a un salvoconducto negociado con el gobierno español.

Ante Pavelic, tal como hemos dicho, el caudillo ustacha, vivió en Argentina protegido por Perón, también residió en España desde donde se pasó la vida conspirando y dirigiendo a los grupos terroristas citados contra el estado yugoslavo . Huyó de Croacia en 1946 dirigiéndose a Roma con pasaporte español, le acogieron en Argentina siendo detenido allí. Más tarde se trasladó a Madrid. Franco le acogió con cariño fraterno. Murió en un hospital alemán de Madrid en 1959. Está enterrado en el cementerio de San Isidro y recibe honores casi a diario de sus amigos ustachas.

Vjekoslav Luburic: jefe de la guardia personal de Pavelic. Los nazis le criticaban por su crueldad y le consideraban enfermo ¡! Vivió en Carcaixent dirigiendo y conspirando sin cesar. Reclutó para la causa ustacha a muchos terroristas que volaron comisarías, líneas férreas… Voló un cine lleno de gente en Belgrado . Mucho antes de que Bin Laden se hiciera famoso con hechos similares, su grupo hizo volar un avión en pleno vuelo del que solo sobrevivió la azafata, Vusna Vulovic, era el vuelo 367, que salió de Alemania rumbo a Yugoslavia. Detonaron una bomba en La Guardia, y en Nueva York explotaron una en la estatua de la Libertad. En Carcaixent, solo le llamaban don Vicent, estaba protegido por el cura del pueblo; vivió tranquilo siendo un personaje apreciado por los vecinos y no digamos por las autoridades del franquismo hasta que fue asesinado por un agente de Tito, que no fue arrestado y al volver a Yugoslavia fue recibido con honores de héroe.

No son más que unos pocos ejemplos de cómo la Internacional Negra ha nutrido sin parar a cachorros en nuestro país para extenderlos por el mundo. La organización Gladio, poco estudiada y misteriosa, se debe a estas criaturas. Organizada y fundada por la OTAN, recogió en la casa del padre a estas fieras sangrientas para que “educaran” a sus sicarios Recordemos que Licio Gelli el siniestro fundador de la Logia Masonica P2 que tanto aterrorizó a Italia en el pasado siglo XX era integrante de esta organización. Su ocupación principal fue evitar que cualquier Partido Comunista tomara el poder en Europa, sin preocuparse de los medios usados para tal fin. Crímenes de estado, asesinatos de inocentes, torturas y desapariciones son el balance de Gladio. Tiempo habrá de hacer otro artículo contando las andanzas de Gladio en España.

Todos ellos fueron alimento del fascio hispano que hoy sale animado por la impunidad que siempre han gozado. Jamás fueron molestados, porque el manto del franquismo los acogió como hijos muy queridos. Lo que eran, porque si hubo un régimen genocidafue el franquismo, motivo claro de la identificación y admiración hacia los asesinos nazis. Eran una unidad indivisible y hoy seguimos manteniendo a las larvas de esos criminales bajo nuestro estado mientras los luchadores de la libertad siguen en fosas comunes.

https://www.youtube.com/watch?v=UMBkX6K0eZs&has_verified=1

https://www.youtube.com/watch?v=tMbsu0laqxs

Hemos recibido la notica de que acaban de estrenar una película sobre Otto Skorzeny, en Filmin. De alto valor documental y muy recomendable:

https://www.filmin.es/pelicula/el-hombre-mas-peligroso-de-europa-otto-skorzeny-en-espana

María Toca

La última imagen refleja la tumba de Ante Pavelic, en Madrid.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...