Universo de la ultraderecha. Importante para entenderla

Un libro necesario no solo para entender lo que es la ultraderecha en US sino también en nuestros contornos. Las variedades son muy interesantes. Nos faltaría una aplicación a la extrema derecha española y europea sobre todo en las diversas tonalidades, pero creo que es un instrumento de análisis útil:

El libro de Laura K. Field «Furious Minds: The Making of the MAGA New Right» no trata sobre el neoconservadurismo clásico (la corriente de George W. Bush, Bill Kristol o los «halcones» de la guerra de Irak), sino sobre la «Nueva Derecha» (New Right), un movimiento que a menudo se define precisamente en contra del neoconservadurismo tradicional.

Laura K. Field argumenta que el movimiento MAGA no es solamente un fenómeno populista de masas o un culto a la personalidad de Donald Trump. Detrás del ruido y la furia, existe una infraestructura intelectual sofisticada y peligrosa.

El andamiaje intelectual del trumpismo: Field sostiene que un grupo de académicos, escritores y teóricos políticos ha construido una «estructura de permiso» para el autoritarismo. Estos intelectuales proporcionan justificaciones teóricas complejas (a menudo distorsionando la filosofía clásica o la historia constitucional) para las acciones antidemocráticas de Trump, como el intento de anular las elecciones de 2020.

El rechazo total al liberalismo: A diferencia de los conservadores tradicionales (que querían conservar el mercado libre y las instituciones liberales), esta Nueva Derecha es posliberal. Creen que la democracia liberal moderna ha fallado, que es intrínsecamente degenerada y que debe ser reemplazada por un orden que priorice el «bien común» (definido por ellos) sobre la libertad individual.

La radicalización de las élites: El libro documenta cómo instituciones que antes eran marginales o meramente conservadoras (como el Claremont Institute) se radicalizaron, pasando de la defensa de los «principios fundacionales» a la promoción de teorías de conspiración y estrategias de cambio de régimen.

Guerra Cultural como Guerra Existencial: Para estos pensadores, la política ya no es una disputa entre oponentes legítimos, sino una guerra existencial entre el bien y el mal. Esto justifica el uso de cualquier medio para obtener el poder, ya que creen que la izquierda representa una amenaza civilizatoria terminal.

Facciones de la Nueva Derecha Antiliberal: Field clasifica este ecosistema en varios grupos clave que, aunque distintos, convergen en su apoyo a Trump:

1. Los «Claremonters» (Straussianos de la Costa Oeste)

Este es el grupo en el que Field (formada como teórica política) profundiza más.

Origen: Asociados al Claremont Institute en California.

Idea Clave: Creen que Estados Unidos está en una «Guerra Fría» interna. Argumentan que el progresismo ha destruido la Constitución original y creado un estado administrativo tiránico.

Figuras: Michael Anton (autor del ensayo «The Flight 93 Election», que urgía a votar por Trump como última salida ante la muerte de la nación) y John Eastman (el abogado que diseñó la estrategia legal para intentar anular las elecciones de 2020).

Diferencia: Son los más «constitucionalistas» en retórica, pero usan esa retórica para justificar acciones extremas contra el sistema actual.

2. Los Posliberales e Integristas Católicos

Idea Clave: Atacan las raíces mismas de la Ilustración y el liberalismo clásico (incluyendo a John Locke y los Padres Fundadores en cierta medida). Creen que la libertad individual excesiva ha destruido la familia y la moral.

Objetivo: Buscan un estado que promueva activamente la virtud religiosa y moral, subordinando la economía y la libertad personal a la jerarquía religiosa o comunitaria.

Figuras: Patrick Deneen (autor de Why Liberalism Failed) y Adrian Vermeule (profesor de Harvard que aboga por un «constitucionalismo del bien común»).

3. Los Nacional-Conservadores («NatCons«)

Idea Clave: Se centran en la nación como la unidad política fundamental, oponiéndose al globalismo, a las instituciones internacionales y a la inmigración. Son proteccionistas en lo económico (rechazan el libre mercado absoluto de los viejos republicanos).

Figuras: Yoram Hazony (organizador de las conferencias NatCon). Buscan usar el poder del Estado para imponer valores conservadores y proteger la identidad nacional.

4. La Derecha «Vitalista» o Nietzscheana (BAPist)

Origen: Muy activa en internet (Twitter/X), foros y la «manosfera».

Idea Clave: Desprecian tanto a la izquierda como a la derecha religiosa tradicional («beatos«). Valoran la fuerza, la estética, la juventud y la virilidad masculina por encima de la moral cristiana o la ley. Coquetean abiertamente con el fascismo y la eugenesia.

Figura: Bronze Age Pervert (BAP), autor de Bronze Age Mindset.

Conexión: Aunque parecen marginales, Field advierte que sus ideas están filtrándose hacia los jóvenes asistentes («staffers«) del Partido Republicano y los círculos de poder en Washington.

Diferencia con el Neoconservadurismo Clásico

Para evitar confusiones, es vital entender qué separa a estos grupos de los Neoconservadores (la vieja guardia):

• Política Exterior: Los Neocons eran intervencionistas y querían «exportar la democracia» (Wilsonianismo armado). La Nueva Derecha es aislacionista o nacionalista; no les interesa el mundo, sino «salvar» (o purgar) a EE. UU.

• Democracia: Los Neocons creían en las instituciones democráticas liberales. La Nueva Derecha es escéptica o abiertamente hostil hacia la democracia liberal, prefiriendo formas de gobierno más autoritarias o mixtas (como el modelo de Hungría bajo Orbán).

Subestimar a estos grupos como simples «locos» es un error. Tienen un proyecto coherente para reescribir el contrato social estadounidense, y a diferencia de 2016, ahora tienen los cuadros intelectuales y el personal («Project 2025″) para ejecutarlo.

Fernando Broncano.