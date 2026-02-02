Agenda del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca

A los actos previstos añadimos el que se celebrara el día 4 de febrero en la sede del PSOE de Cantabria que será una mesa redonda entre diversos/as participantes que analizaran la obra y la persona de Matilde de la Torre. Una de las participantes será María Toca Cañedo,

La mesa redonda sobre el incendio de Santander la forman Olga Agüero, Óscar Allende, Guillem Ruisanchez. Será moderada por la presidenta del Ágora, María Toca.

La siguiente, será el 13 de febrero con Sol Luque que nos hablará desde Madrid de los bebés robados del franquismo, en dialogo abierto con María Toca Cañedo.

El resto iremos facilitando información conforme llegue el día del acto.

Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado