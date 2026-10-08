¿Fondos buitre o ciudadanos buitres?

Es curioso que cuando afrontamos el problema de la vivienda, hasta el propio Sindicato de Inquilinas hace la salvedad de que la especulación más cruda está realizada por las empresas buitre que adquieren edificios a bajo costo para realizar una función de alta especulación. Siendo cierto que dichas empresas son algo deleznable, que a la usura le suman la improductividad de su cometido, porque ni fabrican, ni venden ni producen bienes porque su única función es especular llenando bolsillos anónimos. Pero las cifras nos demuestran que no son solo los buitres los que malhieren al mercado habitacional.

Lo cierto es que dichos fondos tienen en su poder entre el 8% y el 8,1% de las viviendas alquiladas a nivel nacional. Hay que decir que dichos fondos mantienen un porcentaje mayor en las ciudades con mercados muy tensionados como Madrid y Barcelona, donde la proporción de viviendas en alquiler controladas por fondos y grandes corporaciones se eleva hasta el 11,1% y 10,3% respectivamente, concentrándose habitualmente en edificios o promociones completas en barrios específicos.

La realidad tozuda nos presenta otra cifra que nos produce cierta desazón, y es que los propietarios civiles (Particulares de 1 a 4 viviendas) representan aproximadamente el 88% del total del parque inmobiliario. Cerca de la mitad de las viviendas están en manos de personas que poseen un único inmueble, y un 41% pertenece a multipropietarios que tienen entre 2 y 4 propiedades. Esos particulares solemos imaginarlos como dulces viejecitos que engrosan su escasa pensión alquilando una vivienda. La imaginación nos dibuja una imagen alejada de crueles caseros porque la beatifica imagen de nuestras abuelitas se nos presenta en la mente.

La experiencia que escuchamos a menudo e los medios redundan en que las víctimas del expolio son los contratos draconianos de alquiler o los desahucios pertenecientes a los fondos buitre. Con pesar les advierto que hay otra realidad.

Hace unos días me encontré con un viejo conocido, arruinado por una vida un tanto licenciosa de vicios caros, estaba trabajando como camarero en una cafetería céntrica. Me saluda simpático mientras me cuenta que le va bien en el puesto de trabajo, además se siente afortunado porque su jefa le ha alquilado un piso por solo 550€. Ante mi perplejidad, le comenté que si tenía alguna habitación libre, en el Ágora servimos de puente a las personas que necesitan habitabilidad. Me respondió entre risas que ya había alquilado la habitación sobrante por ¡450€!

Pueden imaginar mi cara al escuchar la respuesta. Un trabajador precario sangrando a otra persona menos afortunada que él. Un Stephen Candie del genial Djiango Desecadenado. O el esclavo de casa del gran Malcom X. Los hay. Los conocemos y estoy segura de que a ustedes se les asoma alguno en la memoria.

Una conocida decide cambiar de casa, después de buscar encuentra una vivienda que se le ajusta, realiza un contrato de arras que supone 40.000€, cantidad que deposita en la cuenta de los propietarios. Aun no había vendido la casa donde reside pensando que no habría problemas con ello debido a la escasez de vivienda que le auguran las inmobiliarias. Pasa el tiempo, los/as profesionales que se encargan de su vivienda son funestas y pocos días antes del término de plazo propuesto por el contrato de arras, mi conocida solicita, como favor, una prórroga porque hay posibilidad de venta pero va a dilatarse un poco. Los propietarios de la vivienda en trámite de compra responden que se lo aplazan dos meses a cambio de que la apurada señora les abone 1800€ mensuales, que se quedan en 1000€ después de negociar los agentes de la venta ante el asombro de la compradora. Mi conocida pregunta en qué se basan para solicitarle dicha cantidad cuando ha abonado en concepto de arras 40.000€…que perderá sin remisión de no concederle la prórroga. Y que devengas intereses…

La dueña de la vivienda adquirida en arras que solicita esa cantidad mensual es una viejecita con bastón y malicia suficiente para conspirar e invadir Polonia. Mi conocida, ante lo que considera extorsión, monta el cólera y se niega al expolio. Pierde los 40.000€ duramente ahorrados en años de trabajo.

Este verano dos hermanos que hemos apoyado durante unos meses en el Ágora, inmigrantes en dura lucha con la vida, se vieron expulsados de su habitación en el mes de agosto porque su casero lo alquilaba a turistas, dejándoles en la calle o al albur de algún refugio. Hemos tenido varios casos cercanos similares.

La negativa a empadronar a migrantes es común. No quieren que se conozcan los pisos pateras que alquilan a gente desesperada por 400 o 500€ (hablo de Santander) con habitaciones infectas donde apenas es posible la movilidad y con carencias de todo tipo, incluida la higiene. Los propietarios seguro que para amigos y familiares son personas encantadoras que hacen su negocio en negro exprimiendo la desesperación de migrantes, sobre todo y también de nacionales.

Los conocemos y quizá un día cuando la hartura nos llegue más arriba decidamos dar cuenta de ellos. Nos silencia la gente desesperada que no tiene donde vivir y la alternativa es un parque o vagar por una ciudad hostil. Seguro, ya les digo que será gente simpática que alquila habitaciones y saca un promedio por una vivienda de tres habitaciones y salón del orden de 2500€ mensuales. En negro. Sin ningún esfuerzo ni trabajo. Y los expulsan en verano para que los turistas paguen el doble.

Por supuesto que ni empadronan ni arreglan ningún desperfecto de las viviendas infectas.

Son ejemplos cercanos que he vivido en los últimos días, pero podría referir muchos más. Y ustedes también. Conocemos contratos de alquiler draconianos, acciones racistas que las/los dulces renteros no dudan en solicitar un año por adelantado, que el inquilino abone la mensualidad de la agencia y ¡el seguro de pago! (les juro que lo he escuchado más de una vez)

No quisiera que este artículo se tomara como una diatriba en contra de arrendadores decentes –¿los hay?—de gente que alquila su vivienda a precio no especulativo, que lo declara y respeta las leyes. Quizá existan dichos arrendadores pero no es lo común. Lo que abunda son pequeños buitres especuladores que se aprovechan de la desgracia ajena sin ninguna solidaridad. El argumento utilizado suele ser: “lo hacen todos, no voy a ser yo la tonta” que escucho con frecuencia y suelo responder que firman con su nombre no con el de “todos” y que cada cual elige ser buitre o decente.

Mientras escribo esto me llega la noticia de la ¿muerte? de Maricarmen y la desolación además del recuerdo de nuestra Amparo que ¿murió? mientras el alcalde de Santander llevaba las excavadoras hasta su casa para derruirla, y no puedo evitar que me hierva la sangre y la cólera me invada hasta cerrarme la garganta. Templo y calmo porque no podría publicar si me dejara llevar de las emociones.

¿Qué quiero demostrar con este escrito? se preguntarán ustedes. Y no, no quiero defenestrar a las/os jubilados que arriendan para sobrevivir, lo que pretendo exponer es que la especulación de la vivienda supone un problema sistémico y endémico en nuestro país. El recurso de comprar vivienda para ampliar capital es considerado como algo recurrente en un país que ha dejado las leyes al albur de la voluntad de constructores, rentistas y ahora fondos buitre que desembarcan con entusiasmo en nuestro país porque mantiene leyes laxas, posiblemente las peores del mundo, y una carencia absoluta de vivienda pública. Les adjunto un grafico tan vergonzoso como real:

Comparativa: Porcentaje de Vivienda Social y Pública

Países Bajos 30% – 34% Líder absoluto en Europa. El alquiler social está fuertemente normalizado para clases medias y bajas. Austria 23,6% Modelo de referencia mundial (especialmente en Viena), enfocado en alquiler a largo plazo a precios regulados. Dinamarca 20% – 21,5% Alta protección pública gestionada mediante cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro. Francia 15,9% Cuenta con un parque muy amplio (más de 5,4 millones de viviendas sociales) respaldado por leyes que obligan a los municipios a cumplir cuotas mínimas. Unión Europea (Media) 9% Estándar medio al que aspiran llegar los países del sur de Europa. Estados Unidos 4% – 5% El modelo estadounidense combina la vivienda pública tradicional (Public Housing) con programas federales de subsidios al alquiler en el sector privado (como los conocidos Section 8 vouchers), superando ligeramente la media española en infraestructura pública. España 1,2% – 3,5% El parque público estricto de titularidad autonómica o municipal ronda el 1,2% – 1,7% (unas 318.000 viviendas). Si se suma toda tipología de alquiler social o asequible protegido por debajo del precio de mercado, alcanza el 3,5%.

Lo que demuestra el grafico anterior a las claras es que España se encuentra a la cola de los países desarrollados en cuanto a su parque de vivienda pública, contando con solo entre un 1,2% y un 3,5% del total de sus inmuebles residenciales dependientes del Estado. Esta cifra sitúa al país muy lejos de la media de la Unión Europea y significativamente por debajo de los niveles de Estados Unidos, país cuyo sistema ultraliberal criticamos abiertamente.

Analizamos el porqué de este desajuste en los datos reseñados.

A diferencia de los modelos del norte y centro de Europa (que apostaron por parques de vivienda pública estables en régimen de alquiler para toda la vida), la política histórica de España en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI se basó en la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) destinada a la venta. Esto provocó el escándalo legal por el que millones de casas financiadas o subsidiadas con dinero público perdieran su protección legal al cabo de unos años (típicamente entre 10 y 30 años) pasando al mercado libre, siendo vendidas por particulares a precios comunes de mercado y desmantelando de forma progresiva el parque protegido del Estado.

Reitero a titulo de resultar pesada. Este país debe de cambiar la tradicional mentalidad especulativa sobre la vivienda, dejar de considerarla forma de ahorro y si así fuera, debiera ser el Estado quien regulara precios para que no se produjeran los abusos acostumbrados. Es un bien básico que nadie puede eludir, como las medicinas, la salud y la comida. No se especula con los riñones, o con la sangre, ni se permiten vender alimentos sin controles sanitarios. De la misma forma debemos regular además de contemplar con la misma censura a quién sangra a gente precarizada, sea un fondo buitre o un jubilado que buitrea con su segunda vivienda que miramos a una traficante o un vendedor de armas. La especulación de la vivienda y la corrupción –tantas veces unidas—deberían erradicarse de raíz de un estado que se precia de democrático.

María Toca Cañedo©

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/legal/vivienda-social-supera-20-tres-paises-europeos/202610051116391490690.html

https://innovandoenlaconstruccion.com/vivienda-social-europa-espana/

https://provivienda.org/observatorio/causas-del-problema/parque-de-vivienda-social/

https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/elefante-habitacion-vivienda-dos-tercios-riqueza-espana-es-inmobiliaria-92-los-caseros-son-particulares_7044313_0.html

https://elpais.com/economia/vivienda/2026-10-07/personas-empresas-o-grandes-tenedores-de-quienes-son-las-viviendas-en-espana.html

https://www.facebook.com/reel/3426601494178179

https://www.rtve.es/noticias/20261006/fondos-buitre-compradores-masivos-vivienda-bajo-precio-distorsionan-precios-mercado-inmobiliario/17254925.shtml

https://www.infobae.com/espana/2026/04/27/quienes-son-los-grandes-tenedores-de-vivienda-en-espana-bancos-y-fondos-estadounidenses-devoran-la-oferta-de-alquiler-residencial/

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