CHINA CREE QUE ESTADOS UNIDOS FRACASARÁ ESTREPITOSAMENTE

La contención geopolítica de Pekín forma parte de una estrategia a largo plazo.

Por Ryan Hass. The Atlantic, 11/5/26

Ahora que Estados Unidos está fracturado por sus luchas internas, distanciando a sus aliados y nuevamente absorbido por una guerra en el golfo Pérsico, parecería un momento idóneo para que China reclamara el liderazgo mundial. Sin embargo, Pekín ha evitado aprovechar estos conflictos mediante una postura pública contundente. En lugar de enfrentarse a Estados Unidos defendiendo a Irán, un socio estratégico histórico en la región, China apenas ha ofrecido un apoyo indirecto y, en gran medida, se ha mantenido al margen.

La contención china no debe interpretarse como un signo de debilidad. Más bien, el país está esperando su momento, preparándose para ocupar el vacío de liderazgo cuando Estados Unidos termine por agotarse. Los dirigentes chinos trabajan para configurar un mundo en el que su predominio no aparezca como una victoria dramática sobre Occidente, sino como una realidad asumida.

En conversaciones privadas y en escritos públicos, los líderes chinos y sus asesores suelen describir a Estados Unidos como una potencia «en declive pero peligrosa»: un poder en fase terminal, propenso a episodios de agresividad con la esperanza de frenar su caída. Ya en la década de 1990, en pleno apogeo del poder unipolar estadounidense, algunos pensadores chinos teorizaban sobre el declive de Estados Unidos. Wang Huning, entonces un académico poco conocido, quedó profundamente impresionado por sus viajes por Estados Unidos y escribió el libro America Against America, en el que describía un país afectado por la fragmentación social, la desigualdad y la disfunción política. Impactado por los problemas de sinhogarismo, drogadicción, violencia racial, divisiones sociales y bajos niveles educativos, Wang concluyó que Estados Unidos albergaba las semillas de su propia destrucción.

Hoy Wang forma parte del Comité Permanente del Politburó, el núcleo de poder de siete miembros del Partido Comunista Chino. También es un estrecho asesor del presidente Xi Jinping y uno de los principales arquitectos de la estrategia del país. Los temas que Wang identificó hace décadas —la decadencia social estadounidense, la desigualdad económica y la parálisis política— son hoy elementos centrales de la narrativa oficial china sobre Estados Unidos.

Por eso China considera que el camino más seguro hacia el poder internacional no pasa por una confrontación directa, sino por la paciencia. ¿Por qué iba Pekín a arriesgarse a entrar en una guerra abierta o desafiar el liderazgo estadounidense en Oriente Próximo o en otras regiones cuando Estados Unidos se está desgastando visiblemente en términos militares, fiscales y políticos? La misión de China, por tanto, no consiste en aprovechar el momento, sino en preparar las condiciones para el futuro que desea.

Eso implica reforzar al Partido Comunista reduciendo la vulnerabilidad del país frente a presiones externas. La autosuficiencia es el eje central del último plan quinquenal del partido. China trabaja para depender menos del mundo y lograr que el mundo dependa más de China. Gracias a enormes inversiones públicas y subvenciones estatales, las empresas chinas están ascendiendo en la cadena de valor industrial en sectores como el vehículo eléctrico, las energías limpias y las infraestructuras de telecomunicaciones. El Estado también impulsa alternativas nacionales a tecnologías extranjeras como los semiconductores, el software o la aviación. La ambición no consiste solo en ganar cuota de mercado, sino en impedir que otros países puedan frenar el ascenso chino restringiendo el acceso a recursos y materiales estratégicos.

China se está preparando discretamente para un momento en el que su peso económico y su capacidad tecnológica la conviertan en el centro de gravedad de los asuntos mundiales. Los líderes chinos trabajan para diseñar un mundo que funcione en gran medida con inteligencia artificial china, impulsado por tecnologías limpias chinas y en el que aplicaciones informáticas desarrolladas en China mejoren los resultados sanitarios, educativos, laborales y administrativos en todo el planeta.

Esta estrategia económica forma parte de una ambición geopolítica mucho más amplia. En lugar de derribar frontalmente el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, Pekín intenta modificarlo gradualmente para que refleje mejor sus intereses. Los dirigentes chinos llevan tiempo sosteniendo que el actual orden internacional refleja sobre todo las prioridades occidentales y que gran parte del mundo está mucho más interesada en el crecimiento económico que en los llamados valores universales y las libertades individuales. Como gran potencia y, al mismo tiempo, como país que sigue identificándose con el mundo en desarrollo, China se considera especialmente bien situada para liderar un nuevo orden global.

Del mismo modo, Pekín contempla con incomodidad la red de alianzas de seguridad impulsada por Estados Unidos, al considerarla perjudicial para sus intereses. Los líderes chinos sostienen que las alianzas militares son reliquias de la Guerra Fría que contribuyen más a dividir y exacerbar tensiones que a resolver problemas de seguridad. Frente a un mundo en el que Washington ocupa el centro de una red de alianzas en Asia y otras regiones, Pekín quiere que los países prioricen los intereses materiales sobre las afinidades ideológicas. Los dirigentes chinos creen que eso permitiría a China desplazar a Estados Unidos y convertirse en el eje de una nueva red de asociaciones pragmáticas.

China ha seguido esta estrategia con una disciplina notable. Sin embargo, estos planes descansan sobre supuestos que podrían resultar erróneos. China apuesta por que el declive estadounidense continuará. Pero Estados Unidos ya ha logrado recuperarse anteriormente de periodos graves de división y pérdida de confianza —como tras el escándalo de Watergate scandal o la Vietnam War— y podría volver a hacerlo.

La estrategia económica china basada en las exportaciones también podría encontrar sus límites. A medida que las empresas chinas desplazan a sus competidores en un número creciente de sectores, gobiernos extranjeros están reaccionando mediante barreras comerciales para proteger a sus industrias nacionales: en Estados Unidos, la Unión Europea, India, Indonesia o México, entre otros. En lugar de actuar como un imán capaz de atraer a otros países, la enorme maquinaria exportadora china podría acabar destruyendo industrias en el mundo desarrollado y alimentando resentimiento y hostilidad hacia China.

También merece atención la idea de Pekín de que sus vecinos serán más complacientes a medida que dependan económicamente de China. A pesar del creciente peso económico y militar chino, Japan y Taiwan siguen resistiéndose a la visión de Pekín sobre el control de Taiwán, las islas Senkaku/Diaoyu y las aguas circundantes. Si otros países asiáticos desafían igualmente las exigencias de deferencia de Pekín, la estrategia china de la paciencia podría revelar importantes debilidades.

Mientras tanto, buena parte de la economía interna china atraviesa dificultades. Las agresivas inversiones de Pekín en manufactura y tecnología han permitido dominar esos sectores, pero también han generado una espiral deflacionaria en la que la oferta supera ampliamente a la demanda. El crecimiento se ralentiza. La deuda interna aumenta. La transición hacia una economía más avanzada e intensiva en tecnología está provocando tensiones sociales, incluida una tasa récord de desempleo juvenil. El aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad apuntan además hacia una crisis demográfica en la que habrá menos trabajadores sosteniendo a un número creciente de pensionistas. Todas estas tendencias complican los planes chinos de crecimiento económico y seguridad nacional.

Aun así, los dirigentes chinos siguen convencidos de que los problemas de Estados Unidos son más graves que los suyos. Han hecho una apuesta a largo plazo: que Estados Unidos está acelerando un declive que acabará exigiendo un papel mucho más central y poderoso para China en el nuevo orden mundial. Que esa apuesta termine dando resultado dependerá, en gran medida, de lo que haga Estados Unidos a partir de ahora.

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Ryan Hass es director del China Center y titular de la cátedra Koo de Estudios sobre Taiwán en la Brookings Institution. Entre 2013 y 2017 fue director para China, Taiwán y Mongolia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Juan González Posada.

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