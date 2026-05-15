En este 15 de mayo de 2026, el mundo conmemora 78 años de la Nakba (la «Catástrofe»), un hito que para el pensamiento geopolítico contemporáneo ha dejado de ser un recuerdo del siglo XX para transformarse en una crisis sistémica de la humanidad. En una entrevista exclusiva concedida a Radio Argelia Internacional, el Director Fundador del Diario Al-Quds Libération, Abu Faisal Sergio Tapia, experto geopolítico sobre Asia Occidental y Palestina ,desglosó la anatomía de esta tragedia bajo una lente multipolar, denunciando la metamorfosis de la limpieza étnica de 1948 en el genocidio televisado de 2026.

I. La Nakba de 1948 vs. La Nakba de 2026: Una continuidad criminal colonialista

Para Abu Faisal Sergio Tapia, establecer una distinción temporal entre la expulsión original de 750,000 palestinos y la situación actual es un error de análisis. «La Nakba no terminó en 1948; es un proceso permanente de despojo y muerte» afirmó de manera contundente. Según los datos analizados por el experto y su medio:

El balance del horror: Se estima que el total de palestinos asesinados por la entidad sionista desde 1948 supera ya los 180,000 mártires .

Se estima que el total de palestinos asesinados por la entidad sionista desde 1948 supera ya los . La aceleración del genocidio: Desde octubre de 2023, la cifra de muertos en la Franja de Gaza ha escalado a más de 73,000 , lo que representa una tasa de mortalidad sin precedentes en conflictos modernos, donde 30 de cada 1,000 gazatíes han sido eliminados por fuego directo o asedio sistemático.

Desde octubre de 2023, la cifra de muertos en la Franja de Gaza ha escalado a más de , lo que representa una tasa de mortalidad sin precedentes en conflictos modernos, donde 30 de cada 1,000 gazatíes han sido eliminados por fuego directo o asedio sistemático. La guerra contra el futuro: La cifra de niños palestinos asesinados supera los 21,000, dejando tras de sí a más de 56,000 huérfanos. «Gaza es hoy la mayor fosa común de la infancia y la mayor cohorte de niños amputados del planeta» señaló Tapia.

II. El Hambre y el Bloqueo: Las armas del nuevo colonialismo

Durante su intervención en Radio Argelia Internacional, Tapia destacó que la geopolítica del conflicto ha virado hacia la «militarización de la supervivencia». La ONU ha confirmado oficialmente la hambruna en el norte de Gaza, una situación que el experto describe como premeditada:

«Israel no solo utiliza bombas; utiliza el metabolismo humano como campo de batalla. Al bloquear más del 70% de la ayuda humanitaria y dejar sin stock el 50% de los medicamentos básicos, la entidad sionista busca la inviabilidad de la vida palestina en su propia tierra. Es la Nakba mediante la inanición.»

Este asedio se extiende a Cisjordania, donde las incursiones militares y el terrorismo de los colonos han intensificado la fragmentación del territorio, buscando forzar un nuevo éxodo masivo hacia los países vecinos, tal como ocurrió hace casi ocho décadas.

III. La Traición de los Grandes Relatos y el Sesgo Mediático

Como director de un diario que se define como multipolar, Abu Faisal Sergio Tapia fue implacable con la cobertura de la prensa occidental. Denunció una estructura de «apartheid informativo» basada en:

Eufemismos de Guerra: El uso de términos como «guerra Israel-Hamás» para encubrir un genocidio de Estado contra una población civil desarmada. Deshumanización Estadística: El tratamiento de los mártires como simples números, omitiendo las historias de los 390 trabajadores de la UNRWA asesinados o de los periodistas ejecutados en ejercicio de su deber. Complicidad Imperial: El respaldo ciego de Washington, que administra ayuda a través de contratistas privados mientras financia la maquinaria que destruye la infraestructura vital palestina.

IV. Palestina: El corazón de la Multipolaridad

La conclusión geopolítica de Abu Faisal en la radio argelina es clara: Palestina es el catalizador de un nuevo orden mundial. La resistencia del pueblo palestino ante la «expresión más elevada del imperialismo colonialista criminal» está forzando a las naciones del Sur Global a cuestionar la validez de un derecho internacional que dicta sentencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pero que es incapaz de detener los bombardeos.

«La lucha de la Humanidad entera pasa por Gaza. Es la confrontación entre un sistema colonial en decadencia y el derecho sagrado de los pueblos a su tierra», afirmó Tapia. La liberación de Palestina no es solo una cuestión de fronteras, sino el acto final de justicia para los mártires que han bañado la tierra con su sangre desde 1948.

V. Hacia la Victoria Final

Al cumplirse 78 años de resistencia, el Diario Al-Quds Libération reafirma su compromiso con la verdad histórica. Las demandas del pueblo palestino resuenan como un mandato para la comunidad internacional: fin de la ocupación sionista israelí

Cese inmediato de la limpieza étnica y el genocidio.

de la limpieza étnica y el genocidio. Derecho al retorno irrenunciable para los millones de refugiados.

irrenunciable para los millones de refugiados. Al-Quds (Jerusalén) como capital eterna e indivisible del Estado Palestino.

La Nakba está derrotada en el espíritu del pueblo palestino, cuya resiliencia es el motor que eventualmente verá florecer la libertad en cada rincón de su geografía sagrada contra el colonialismo en este Siglo XXI.

¡Hasta la Victoria, Palestina Libre!

¡Con Al-Quds capital eterna de Palestina!

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