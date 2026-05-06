Comparativa entre las diferentes religiones

La comparativa entre el mundo evangélico, el musulmán y el católico en España revela una dinámica curiosa: mientras el catolicismo posee la infraestructura histórica, las minorías (especialmente la evangélica) dominan el crecimiento en número de centros abiertos.

A continuación, presento la comparativa actualizada a febrero de 2026 (Adeptos y Templos):

Es fundamental distinguir entre «quien dice ser» y «quien tiene un lugar donde ir». La Iglesia Católica sigue siendo mayoritaria, pero las minorías están mucho más «atomizadas» en pequeños locales.

Categoría Iglesia Católica Islam Iglesias Evangélicas Adeptos (Est.) ~26,5 millones (55%) ~2,5 millones (5,3%) ~700.000 (1,5%) Perfil del fiel Mayoritariamente mayor / Nativo Joven / Inmigrante y 2ª gen. Joven y familias / Muy diverso Lugares de Culto 22.922 ~2.010 4.763 Tendencia Estancamiento/Cierre Crecimiento constante Crecimiento acelerado

Como dato a tener en cuenta, y aunque hay 3 veces más musulmanes que evangélicos, existen más del doble de iglesias evangélicas que mezquitas. Esto se debe a que los musulmanes tienden a oratorios más grandes, mientras que los evangélicos se dividen en pequeñas congregaciones de barrio (más capilaridad) tal como expusimos en los artículos precedentes.

Es también de suma importancia detallar la Financiación de las diferentes religiones, y lo que ha dado en llamar : El muro del IRPF, que supone lo siguiente:

Los Católicos reciben el 0,7% de la asignación tributaria (unos 300M€ anuales) además de tener exenciones de IBI automáticas debidas al Concordato con la Santa Sede.

En cambio los musulmanes y evangélicos residentes en el Estado español no reciben dinero del IRPF. Se financian por donaciones internas. Sus fundaciones (como la Fundación Pluralismo y Convivencia) solo otorgan ayudas para proyectos culturales o de integración, no para el culto.

Existe una enorme diferencia entre las religiones a nivel patrimonial ya que los católicos poseen un patrimonio histórico incalculable (Catedrales, monasterios). Son dueños del suelo y se da la curiosa coincidencia de que, por ejemplo, muchas catedrales y monasterios son Bienes de Interés Cultural (BIC), por lo que es el Estado (a través del Ministerio de Cultura o las Comunidades Autónomas) el que subvenciona restauraciones importantes. Esto se hace porque son joyas arquitectónicas que forman parte de la herencia cultural del país, independientemente de su uso religioso.

Por el contrario los credos evangélicos, mantienen la política de «Iglesias de garaje» lo que supone que la mayoría de los grupos creyentes, alquilan locales comerciales en lugares de poca proyección económica ya que su penetración es hiper-urbana (Barcelona, Madrid, Valencia).

Algo diferente ocurre con los musulmanes que pasaron de oratorios en sótanos a comprar naves industriales en polígonos. Su presencia es fuerte tanto en ciudades como en zonas agrícolas (Murcia, Almería, Lérida).

Por lo que concretamos la comparativa de Preceptos y Estructura

Aspecto Catolicismo Islam (Sunní) Protestantismo Evangélico Autoridad El Papa (Centralizada) No hay jerarquía única (CIE) Horizontal / Autonomía local Día Sagrado Domingo Viernes (Yumu’ah) Domingo Clero Sacerdotes (Célibes) Imán (Guía de oración) Pastor (Líder espiritual, puede casarse) Rito de entrada Bautismo (bebés) Profesión de fe (Shahada) Bautismo (adultos/uso de razón)

En cuanto a la relación con el Estado se observan diferencias siderales a pesar de que en la Constitución se explicita que España es un estado aconfesional… pero con diferentes niveles de «cariño» legal que explicamos a continuación:

La Iglesia Católica goza de un acuerdo de 1979 (Rango de tratado internacional). Es el estatus máximo.

En cambio, los evangélicos y musulmanes tienen con el estado español unos acuerdos de cooperación desde 1992 (Leyes ordinarias). por lo que se asumen derechos como la enseñanza religiosa en colegios o asistencia en hospitales, aunque en la práctica su implementación es mucho más precaria que la católica.

En los últimos tiempos se cuestionan por grupos de ultraderecha la asistencia religiosa del islam en los colegios, así como la consideración de implementar alimentos Halal en comedores escolares. Es importante hacer notar que son obligaciones contraídas por el Estado español en ley ordinaria firmada en 1992, por tanto, no se trata de un capricho otorgado por un gobierno reciente.

Si analizamos el crecimiento en España hasta principios de 2026 de los credos o religiones no católicas, la respuesta depende de si medimos «fieles» o «presencia física» (templos). Sin embargo, hay un ganador claro en dinamismo que es el Islam ya que en términos de volumen de personas, el Islam es la religión que más ha crecido en la última década. Es posible que el auge demográfico haya tenido que ver puesto que ha pasado de aproximadamente 1,2 millones de fieles en 2010 a más de 2,5 millones en 2026. Este crecimiento masivo (se ha duplicado) se debe a tres factores que lo explican, como son la inmigración constante, la tasa de natalidad de las familias musulmanas ya asentadas y el aumento de nacionalizaciones.

Es reseñable que mientras el catolicismo pierde entre un 1% y un 2% de fieles declarados anualmente (especialmente entre jóvenes, donde el 60% se declara no creyente), el Islam crece a un ritmo de unos 50.000 a 100.000 nuevos miembros por año.

Si miramos la velocidad a la que se abren nuevos centros de culto, el pueblo evangélico no tiene rival debido a lo que se ha dado en llamar capilaridad extrema, significando que las iglesias evangélicas han pasado de 2.900 lugares de culto en 2011 a 4.763 registrados a inicios de 2026 llegando con ese aumento a una mayoría de barrios y colectivos generalmente precarizados consiguiendo una cantidad importante de nuevos fieles que encuentran amparo en dichos centros que funcionan como templos y también como lugar de reunión o centro social.

A diferencia de las mezquitas, que tienden a ser centros grandes para comunidades extensas, los evangélicos (especialmente los pentecostales) funcionan con un modelo de «iglesia de barrio» o «células«. Son muy ágiles: alquilan un local comercial, lo habilitan y en pocos meses tienen una nueva congregación y pueden movilizarse a otro similar si los fines no se cumplen o no del todo.

Tengamos en cuenta que hoy en España se abre, de media, una nueva iglesia evangélica cada 2-3 días existiendo más del doble de iglesias evangélicas que mezquitas (4.763 vs. ~2.000).

Quizá habría que meditar el por qué se tiene tanta prevención con el credo musulmán y tan poco con los evangélicos, quedando demostrado que el nivel de fanatismo en todas las religiones (incluyendo la católica) es similar. Suponemos que existen miedos atávicos e irracionales a la «invasión musulmana» y el duro racismo hacia lo «moro» que no implica, naturalmente, la exclusión de musulmanes ricos que pasean por Marbella, la Milla de Oro madrileña y zonas ricas de Barcelona, con sus mujeres tapadas y luciendo lujos estratosféricos.

Como siempre, la riqueza puentea al racismo y a los miedos atávicos.

María Toca Cañedo©

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