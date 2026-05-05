17 Mayo. Elecciones andaluzas: No hay milagro Andaluz

Las elecciones en Andalucía se dan en un escenario de profundización de la precariedad laboral, que se extiende desde unos salarios de miseria (240 € por debajo de la media y 666€ menos con respecto a Madrid) a los miles de contratos parciales e fijos discontinuos. En Andalucía durante el 2025 solo el 30,9% de los contratos indefinidos suscritos fueron a jornada completa, mientras que 69,2% fueron indefinido a tiempo parcial (21,2%) y fijos discontinuos (48%). La reforma laboral no solo hace estragos en la clase obrera, sino que ha desvirtuado por completo el concepto de contrato indefinido. De estos contratos se deriva salarios de miseria, precariedad, más impunidad y abusos laborales. El gobierno de Sánchez- Yolanda Díaz junto a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que anunciaron la reforma laboral como remedio a la temporalidad, han logrado el efecto contrario, es decir estructurar y cronificar la precariedad y la temporalidad, encubriéndola bajo la categoría de “indefinida”. Bonilla se ha sumado al carro, hablando del “milagro Andaluz”.

La privatización de la sanidad y el colapso sanitario orquestado por Bonilla

El gobierno de Bonilla viene igualmente intensificando una ofensiva contra los servicios públicos, provocando un verdadero colapso sanitario. En 2025, pese al incremento presupuestario de un 7,2%, casi la mitad del presupuesto ha ido para las empresas privadas del sector (conciertos para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas en centros privados, diálisis, transporte sanitario, empresas de lavandería, catering, limpieza y, sobre todo, al gasto farmacéutico, con 333,4 millones tras eliminar la subasta de medicamentos, lo que ha disparado los precios).

Consecuencia directa de este modelo ha sido el abandono a su suerte de las 2.317 mujeres que, tras un resultado no concluyente en la primera mamografía, no solo no se realizaron la segunda prueba, sino que, además, ni siquiera se les comunicó. El relato del “error en el protocolo” con el que el gobierno de Bonilla presenta los hechos contrasta con el recorte en 2025 de 91 millones de euros en gasto de personal de grandes hospitales. De hecho, en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), foco de la crisis de los cribados, el recorte en personal alcanzó los 25 millones, es decir, un 7,15% menos que en 2024.

El gobierno Bonilla no es un verso libre en el PP, y tampoco es ajeno a la “prioridad Nacional”

En Andalucía, Bonilla aparece como “la versión moderada” del PP en contraposición con la versión de Ayuso, incluso alejado de los acuerdos de PP-VOX en Extremadura y Aragón por la “prioridad Nacional”. Sin embargo, el gobierno de Bonilla forma parte de la punta de lanza del saqueo de recursos naturales en Andalucía, cediendo el territorio andaluz para producir energía barata (Fondo con Q-Energy o Brookfiel, asi como Naturgy…); permitiendo que fondos privado de inversiones sigan acumulando tierra en Andalucía, percibiendo las ayuda de la PAC ( PSP-Canadá; Nuveen/TIAA- EEUU); extracción de cobre y Zinc (MATSA- Fondo privado Abu Dabi). Este pillaje de los recursos y sectores estratégicos, se combina con una ofensiva de privatización de los servicios públicos, beneficiando igualmente el sector privado.

Frente a las políticas de pillaje y saqueo articulada por Bonilla, el gobierno de Sánchez- Sumar no representan un muro de contención, gobernando para el Ibex 35 y la banca, y con su política de incremento del gasto militar en detrimento de los servicios públicos.

Parar a la derecha y la extrema derecha.

El crecimiento de la derecha y la extrema son el resultado de las políticas que hacen gobiernos supuestamente de izquierdas, como el actual de PSOE-Sumar, que no resuelven los graves problemas que la crisis capitalista impone a la clase obrera y sectores populares: pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones, precariedad, vivienda por las nubes, falta de servicios públicos… Si a ello le añadimos la imagen de la tanqueta reprimiendo la huelga obrera en Bahía de Cádiz, o la aplicación de listas negras en subcontratas de empresas públicas, como Navantia, es normal que haya un rechazo a PSOE y Sumar, o Podemos antes. Sobre la desesperación, se construye la extrema derecha al servicio del gran capital para desviar la rabia de los de abajo, provocando división y enfrentamientos.

El avance del racismo como hemos visto en Torre Pacheco es muy grave, pero lo nutren leyes de extranjería que empujan a los trabajadores inmigrantes a la marginación y la sobreexplotación. Por ello no podemos combatir la extrema derecha sin denunciar el racismo institucional y la brutalidad que ha aplicado el ministro Grande-Marlaska en las vallas de Ceuta y Melilla.

La candidatura Por Andalucía

La coalición formada por IU, Sumar y Podemos, encabezada por Maíllo se presenta en estas elecciones como coalición para “frenar la ultraderecha”, al mismo tiempo, que evita cuestionar las políticas del gobierno Sánchez. Su complicidad con el gobierno de Sánchez no solo se remonta al pacto actual Díaz-Sánchez, sino que se inicia en 2012, cuando formó parte del gobierno de Griñan (PSOE), un mandato marcado por los “recortes por imperativo legal”, contribuyendo al ascenso del PP en Andalucía.

Voto crítico a Adelante Andalucía

Adelante Andalucía podría ser el polo que agrupara un necesario frente de trabajadoras a la izquierda del Gobierno PSOE-Sumar/IU en Andalucía, pero para ello debería abandonar su posibilismo reformista con un toque andalucista y dar un giro decidido a la izquierda, levantando un programa de ruptura con el capitalismo y el régimen monárquico. El programa no habla de la lucha contra la precariedad laboral y las subcontratas, fuente de sobreexplotación laboral en la industria, ni de la reforma agraria y la necesidad de expropiar los grandes terratenientes para abordar el problema crónico del paro entre los jornaleros. Ni la abolición de la Monarquía para sentar una nueva relación entre pueblos.

Lucha Internacionalista hoy aún no estamos en condiciones de levantar una candidatura llamando a un frente por esos objetivos. La simple abstención favorece a los partidos del régimen. Es por ello que pedimos desde nuestra crítica el voto para Adelante Andalucía y llamamos a mantener la movilización como camino para conseguir las reivindicaciones. ¡Ayúdanos a construir un partido revolucionario en Andalucía!

David Pérez

Vega de Sevilla

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