Descarbonización. Decrecimiento. Agenda 20/30 y demás cosas que entendemos poco. (I)

Visité hace unos meses, la ecoaldea Valyter, fundada por Juan Garay. Les detallo la trayectoria vital de este hombre que valida de forma perfecta tanto sus teorías como la forma de vida elegida en consecuencia a ello. Garay es Licenciado en Medicina, con especialidades en medicina interna, enfermedades infecciosas y salud pública. En los años 80 y 90, combinó actividades clínicas, de salud pública, investigación y desarrollo de programas de salud en diferentes países de Europa, África y América. En el año 2002, se incorporó a la Unión Europea, coordinando las políticas y programas de salud en la cooperación para el desarrollo, también coordinaba el desarrollo de la política de derechos de la infancia en la acción externa y el desarrollo de la política europea de salud global. En los últimos diez años, se ha dedicado a la cooperación de la Unión Europea con Latinoamérica, colaborando en la cooperación con México (2013-2017) y con Cuba (2017-2021).

También es profesor de salud global en la Escuela Nacional de Sanidad, en Madrid, en la Universidad Autónoma, de Chiapas-México y en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Su interés de investigación y docencia se ha centrado en los últimos años en la ética y métrica de la equidad en salud. Es cofundador del Sustainable Health Equity Movement.

Como verán el currículo es un aval un tanto preciso de la capacidad de Juan Garay. El poblado situado en Entrambasaguas, Cantabria, forma un entramado que sería grato fuera visitado por las personas que mantienen curiosidad por una forma de vida coherente y respetuosa con el medio porque restablece las esperanzas de quienes pensamos que la forma de vida capitalista ha colapsado hace tiempo.

En el preludio de la visita que nos realizó por las distintas casas y huertos de la ecoaldea, Garay, nos explicaba la importancia de cuidar el medio porque ya no es que auguremos crisis, es que colapsamos en breve. Unas palabras me quedaron totalmente grabadas:

-Después de una vida dedicada a la investigación he constatado que por importante que sea el legado de la gente ilustre…Arte maravilloso, libros excelsos, aportes a la ciencia revolucionarios, en serio se lo digo, nada, pero nada es más importante que rebajar e intentar borrar la huella de carbono que dejaremos a nuestros descendientes. Es vital, es lo más importante porque estamos ante el abismo y si no conseguimos una descarbonización la tierra no soportará mucho más.

Tenemos conciencia de que la tierra es infinita (habitando Cantabria me es familiar eso de Cantabria Infinita) nada más falso. La tierra y todos los recursos naturales son finitos, se acaban. Hace tiempo que reflejábamos la escasez de energía fósil, cosa que se ha incentivado, de ahí el interés de los sátrapas de la tierra (Trump, Putin y Xi Jinpin) por las tierras raras, por Groenlandia y territorios similares porque ellos -los tiranos negacionistas- saben la verdad, la finitud de la energía, el calentamiento global…Lo saben y por eso invaden, guerrean y nos quieren convencer de que todo es falso, para quedarse con lo nuestro . La vieja teoría del crecimiento continuado es falaz de principio a fin. No, no podemos crecer de forma infinita en un medio finito, por ello, las mentes con sentido común, proponen el DECRECIMIENTO que no es más que una reducción intencionada y controlada de la producción y el consumo en una economía, con el objetivo primordial de aliviar la presión sobre el medio ambiente. En lugar de buscar un crecimiento económico constante, el decrecimiento aboga por una disminución del tamaño de la economía para alcanzar un equilibrio más sostenible con los límites ecológicos del planeta. Si disminuimos el consumo ayudaremos a conservar los recursos naturales, disminuir la degradación de los ecosistemas y reducir la pérdida de biodiversidad. Como consecuencia de ello mitigaremos el cambio climático minimizando los residuos y la necesidad de extracción de nueva energía. Es importante señalar que el Decrecimiento no implica una regresión o una disminución de la calidad de vida. Más bien, se trata de una transformación profunda de la sociedad para priorizar el bienestar humano y la salud del planeta por encima de la acumulación material y el crecimiento económico sin fin. Se trata de vivir mejor con menos, redefiniendo lo que consideramos como progreso y prosperidad en un mundo con recursos finitos.

El Decrecimiento también supone valorar los recursos naturales cercanos, la estimulación de proyectos sostenibles tanto de energía como de agricultura y formas de vida que estén en concordancia con el medio.

Volviendo a la visita de la ecoaldea, es constatable que numerosos científicos avalan las palabras que dijo Garay el día que le visité. Profana como soy en estas lides, voy a intentar desentrañar los conceptos de los inminentes avisos que se nos lanzan desde el realista y nada exagerado mundo científico. Sabiendo que el fin de todo ello debiera ser el citado Decrecimiento, vayamos paso a paso conociendo los problemas que se han originado por la obsesión del crecimiento continuo.

¿Qué es la descarbonización y cómo podemos conseguirla?

¿Qué supone la Agenda 20/30? ¿De qué forma podemos protegernos para no seguir el declive de los últimos cincuenta años?

¿Qué soluciones y que problemas se derivan de no ajustar nuestra vida a una realidad que ya es muy amenazante?

Vamos a intentar responder con lenguaje sencillo, para que ustedes y yo podemos, primero entender y luego formar parte de la solución al problema acuciante de la carbonización del medio ambiente.

Respondamos a la primera pregunta ¿Que es la descarbonización?

La descarbonización es el proceso de reducir las emisiones de carbono, principalmente dióxido de carbono (CO2), a la atmósfera. El objetivo final es lograr una economía global con bajas emisiones que alcancen la neutralidad climática. Esto significa que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensan con la eliminación de una cantidad equivalente de estos gases de la atmósfera.

En España, la descarbonización es un objetivo clave para cumplir con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París y las directivas de la Unión Europea. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 establece la hoja de ruta para la transición ecológica en España, con objetivos como:

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% para 2030 con respecto a 1990.

para con respecto a Alcanzar una cuota de energías renovables del 42% en el consumo final de energía y del 74% en la generación eléctrica para 2030.

en el consumo final de energía y del en la generación eléctrica para Mejorar la eficiencia energética en al menos un 39,5% para 2030.

para Lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050, tal como se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

a más tardar en 2050, tal como se establece en la

Para alcanzar estos objetivos, se están implementando diversas medidas en España, que abarcan diferentes sectores:

Fomento de las energías renovables: Impulso de la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y otras fuentes limpias para sustituir la generación con combustibles fósiles.

Impulso de la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y otras fuentes limpias para sustituir la generación con combustibles fósiles. Mejora de la eficiencia energética: Implementación de tecnologías y prácticas que permitan reducir el consumo de energía en edificios, industria y transporte.

Implementación de tecnologías y prácticas que permitan reducir el consumo de energía en edificios, industria y transporte. Electrificación de la economía: Fomentar el uso de la electricidad como fuente de energía en sectores como el transporte (vehículos eléctricos) y la calefacción (bombas de calor).

Fomentar el uso de la electricidad como fuente de energía en sectores como el transporte (vehículos eléctricos) y la calefacción (bombas de calor). Descarbonización del transporte: Promoción de la movilidad sostenible, el transporte público, la bicicleta, el coche compartido y la conversión a vehículos de bajas o cero emisiones.

Promoción de la movilidad sostenible, el transporte público, la bicicleta, el coche compartido y la conversión a vehículos de bajas o cero emisiones. Descarbonización de la industria: Apoyo a la adopción de tecnologías limpias, la mejora de la eficiencia en los procesos industriales y el uso de combustibles alternativos como el hidrógeno verde. El PERTE de descarbonización industrial es una iniciativa importante en este ámbito.

Apoyo a la adopción de tecnologías limpias, la mejora de la eficiencia en los procesos industriales y el uso de combustibles alternativos como el hidrógeno verde. El es una iniciativa importante en este ámbito. Fomento de la economía circular: Reducción, reutilización y reciclaje de residuos para minimizar la demanda de nuevos recursos y las emisiones asociadas a su producción.

Reducción, reutilización y reciclaje de residuos para minimizar la demanda de nuevos recursos y las emisiones asociadas a su producción. Captura, uso y almacenamiento de carbono (CAC): Desarrollo de tecnologías para capturar las emisiones de CO2 de fuentes industriales y energéticas, utilizarlas en otros procesos o almacenarlas de forma segura bajo tierra.

Desarrollo de tecnologías para capturar las emisiones de de fuentes industriales y energéticas, utilizarlas en otros procesos o almacenarlas de forma segura bajo tierra. Protección y mejora de los sumideros de carbono: Conservación y restauración de bosques, suelos y océanos, que absorben CO2 de la atmósfera.

Conservación y restauración de bosques, suelos y océanos, que absorben CO2 de la atmósfera. Marco regulatorio y fiscal: Establecimiento de políticas y regulaciones que incentiven la descarbonización y penalicen las emisiones, como la fijación de precios al carbono.

Establecimiento de políticas y regulaciones que incentiven la descarbonización y penalicen las emisiones, como la fijación de precios al carbono. Investigación e innovación: Apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para la descarbonización.

La descarbonización es un desafío complejo que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, es fundamental para mitigar el cambio climático y construir un futuro más sostenible.

Como verán los tiempos citan el año 2030 por lo que de inmediato me ha surgido la pregunta de la consabida y vilipendiada Agenda 20/30 que se ha convertido en el caballo de batalla de la ultraderecha. Si nos preguntamos ¿qué es y en qué consiste dicha Agenda? Intentaré respóndeles (y responderme)

-La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global adoptado por las Naciones Unidas en 2015. Es un compromiso de 193 países para lograr un mundo más sostenible, próspero e inclusivo para el año 2030.

Esta agenda se centra en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, que abordan los desafíos más urgentes que enfrenta el planeta y la humanidad. Estos objetivos son interdependientes y buscan un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Vida submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 busca la colaboración de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos para alcanzar estos objetivos y construir un futuro mejor para todos.

La pregunta que nos surge, a ustedes y a mí, es ¿cómo es posible no estar de acuerdo en los diecisiete puntos de la Agenda 20/30? Hay que ser muy iletrado y/o malvado para no suscribir todas las metas propuestas que no son más que pura lógica. Me gustaría preguntar a los que la defenestran qué motivos tienen y cómo los justifican. Si conocen a alguno/a de ellos, me indican para preguntarles.

Continuará…

María Toca Cañedo.

