Pobreza infantil en España: La herida invisible de una generación

«Los niños no son el futuro porque algún día vayan a ser mayores, sino porque la humanidad se va a acercar cada vez más al niño.”

Milan Kundera.

Una realidad que duele: casi uno de cada tres niños españoles vive en la pobreza.

Los datos golpean como un martillo: 29% de los menores españoles crecen en hogares que luchan cada mes por llegar a fin de mes. España, la cuarta economía de la eurozona, se mantiene como el cuarto país de la UE con mayor pobreza infantil, solo superada por Bulgaria, Rumanía e Italia. Las cifras de Eurostat para 2025 dibujan un panorama desolador que contradice nuestra imagen de país desarrollado.

«Cuando hablamos de pobreza infantil, no hablamos solo de números. Hablamos de niños que van al colegio sin desayunar, de familias que eligen entre pagar la luz o comprar zapatos nuevos, de menores que ven limitadas sus oportunidades desde la cuna», explica Laura López, responsable de incidencia política de Save the Children España.



La paradoja española: crecimiento económico que no llega a los más pequeños Mientras el PIB repunta, las ayudas a la infancia siguen siendo las hermanas pobres del estado del bienestar.

El contraste con Europa duele:

• Finlandia invierte 150€ mensuales por niño y reduce la pobreza infantil en un 60%

• España destina 50€ y solo consigue un 20% de reducción

«Tenemos un sistema de protección social que parece diseñado para no funcionar«, denuncia Juan Martínez, economista especializado en políticas sociales. «Las ayudas llegan tarde, con requisitos kafkianos y cuantías ridículas comparadas con nuestros vecinos».

El coste oculto de no actuar: 63.000 millones que perdemos todos. Los números son elocuentes:

• 63.000 millones anuales es lo que le cuesta a España la pobreza infantil en gasto sanitario, fracaso escolar y pérdida de productividad (Estudio Cantó & González, 2025)

• Por cada euro invertido en infancia, el Estado se ahorra 7 euros en el futuro

• Una ayuda universal de 120€/mes sacaría de la pobreza a 124.200 niños

«Estamos ante una cuestión de inteligencia económica, no solo de solidaridad«, insiste la socióloga Elena García. «Los niños pobres de hoy serán los adultos con empleos precarios de mañana, los pensionistas que no podrán cotizar lo suficiente«.

Políticas que funcionan: ejemplos concretos con resultados medibles

La ayuda universal que cambia vidas

Países como Alemania o Irlanda demuestran que transferencias de 120-150€ mensuales por niño y niña reducen drásticamente la pobreza. En España, esta medida costaría el 0,8% del PIB (menos de la mitad de lo que gastamos en defensa).

Políticas de reducción de pobreza infantil en Europa que funcionan

Transferencias económicas condicionadas y no condicionadas

• Ejemplo: Reino Unido – Universal Credit y Child Benefit.

• ¿Qué hace?: Apoya económicamente a familias con bajos ingresos, con transferencias regulares para la crianza.

• Resultados medibles: o Según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), el Child Benefit ha ayudado a reducir la tasa de pobreza infantil en el Reino Unido en un 5% desde su implementación ampliada. Universal Credit ha mostrado un impacto mixto, pero con ajustes recientes se prevé reducir la pobreza infantil en un 10% adicional en 5 años.

Acceso universal y gratuito a servicios de educación y cuidado infantil

•Ejemplo: Suecia y Finlandia

•Qué hace: Proporcionan guarderías y educación preescolar gratuitas o muy subsidiadas para niños desde los 1-3 años.

• Resultados medibles:

El porcentaje de niños en pobreza relativa en Suecia es uno de los más bajos de Europa (<10%), en parte gracias a este acceso.

Estudios muestran que el acceso universal reduce la pobreza infantil indirectamente al facilitar la participación laboral de los padres y mejorar las oportunidades educativas.

Comedores escolares: mucho más que un plato caliente

Los niños que comen en el colegio mejoran su rendimiento académico en un 30% y reducen sus problemas de salud. Extenderlos a todos los centros costaría 2.500 millones anuales.

Guarderías 0-3: romper el círculo desde el principio

El acceso gratuito a educación infantil para familias vulnerables tiene un impacto del 4,2% en la reducción de pobreza. «Es la mejor inversión: los niños que acuden a guarderías tienen un 40% más de probabilidades de terminar estudios superiores», explica la pedagoga Marta Jiménez.

Testimonio «Gracias a la guardería pública pude encontrar trabajo», cuenta Ana, madre soltera de Málaga.

La gran pregunta: ¿Por qué España no prioriza a sus niños y niñas?

El gasto en infancia representa solo el 1,3% del PIB, casi la mitad de la media europea (2,4%). Programas como el IMV y el CAPI llegan a menos de la mitad de los niños que los necesitan.

«Falta voluntad política», denuncia el informe de UNICEF de 2025. «Mientras las pensiones tienen un pacto de Estado, la infancia sigue siendo moneda de cambio partidista».

¿ Q U E H A N H E C H O L O S GOBIERNOS?

Resumen comparativo

Cuatro soluciones concretas sobre la mesa

1. Ayuda universal de 120€/mes (11.288 millones anuales)

2. Comedores escolares garantizados en todos los centros públicos

3. Guarderías 0-3 gratuitas para familias bajo el umbral de pobreza

Gobierno Promesas Clave Cumplimiento

Real Evaluación General

Aznar (PP) Apoyo a familias, conciliación limitado y sin foco infantil específico M e j o r as superficiales, pocos avances

Z a p a t e r o (PSOE) L e y d e D e p e n d e n c i a , cheque-bebé

Ley aprobada, cheque-bebé implantado, crisis limita progreso

Avances claros pero afectados por crisis

Rajoy (PP)

M a n t e n e r protección, empleo juvenil Recortes sociales y aumento pobreza infantil R e t r o c e s o e n protección infantil

S á n c h e z (PSOE) Reducción pobreza infantil, IMV implementado, más presupuesto social, ley en proceso

Avances importantes, pendiente ejecución

4. Pacto de Estado con metas anuales verificables «El modelo existe, solo hay que mirar al norte de Europa», concluye el experto en políticas sociales Daniel Gómez. «La pregunta es: ¿qué tipo de país queremos ser cuando estos niños crezcan?»

Voces que interpelan

«Mi hija cumple años y me pide unos zapatos que no se le vean los dedos. Este mes no puedo. Duele decirle que espere.»

— Carmen, 34 años, empleada de limpieza

«En mi clase hay niños que esconden el bocadillo porque solo tienen pan. Con 8 años, ya sienten vergüenza.»

— Sergio, maestro de primaria

«Los políticos hablan mucho de futuro, pero invierten poco en quienes lo representan.»

— Lucía, activista por los derechos de la infancia

¿Qué podemos hacer?

• Exigir a los partidos que firmen el Pacto por la Infancia

• Apoyar programas de ayuda directa en nuestro municipio

• Votar con conciencia social en las próximas elecciones

Los datos están sobre la mesa. Las soluciones también. Solo falta decidir si los niños y niñas de hoy serán finalmente una prioridad o seguirán siendo la factura pospuesta de nuestro bienestar.

(Artículo basado en datos de Eurostat, INE, Save the Children y UNICEF. Todos los testimonios son reales, aunque se han cambiado algunos nombres por privacidad.)

Marcos Gutiérrez Sebastián

Trabajador Social Jubilado

