«En esta relación no puedo ser yo.»

A veces escucho esta frase como si “ser una misma” justificara cualquier forma de actuar. Pero, para mí, la pregunta no es si puedes ser tú o no. La pregunta es: ¿qué partes de ti están llevando el volante cuando dices “ser yo”?

Porque si la parte que aparece cuando “eres tú” es una parte que:

minusvalora, achica a la otra persona, niega su existencia emocional, la hace pequeñita para sentirte más segura, aplica la ley de hielo como castigo, compite en lugar de vincular, se coloca en la superioridad o en el desprecio, tiene que sobresalir siempre, ganar siempre,

entonces no es que no puedas ser tú. Es que esas partes están haciendo daño y probablemente se te devuelva algo enfrente.

Y todas tenemos partes así: heridas, defensivas, temerosas, protectoras extremas; partes que aprendieron a sobrevivir cerrándose, atacando o alejándose.

Por eso, el tema no va de “tú contra mí”, ni de “déjame ser yo”. Va de qué partes tuyas y mías se encuentran en esta relación.

Cuando las partes lastimadas o protectoras toman el mando, la relación se vuelve difícil. Cuando puede liderar una parte más presente y responsable, el vínculo se transforma.

Reconocer qué partes están actuando no es un juicio: es un camino.

Un camino para relacionarnos desde un lugar más honesto y menos reactivo.

Un camino donde ninguna de las dos tenga que encogerse para que la otra respire.

Donde no pasemos de la persona al monstruo y del monstruo a la persona en un chás.

A veces, y digo a veces, mejor no ser tú. Tanto. Y poder ser nosotras.

Buen día, otro día y un abrazo para todas las personas que se sientan otoño hoy.

María Sabroso. Collage de @jazmin.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado