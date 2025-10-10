¿Cómo se puede permitir que quienes cometen el crimen de genocidio contra el pueblo palestino decidan el futuro de Palestina? Así lo señala Abu Faisal Sergio Tapia, el director del Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds.

A dos años del genocidio israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, el Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds denuncia a través del presente Informe Internacional «Gaza bajo el cielo del Genocidio» que mas de 400.000 palestinos son víctimas del genocidio israelí, incluyendo mártires, heridos y desaparecidos, lo que representa el 20% de la población de Gaza. Se contabilizan más de 15.000 masacres; muchos cuerpos de mártires palestinos permanecen en carreteras y caminos, otros en fosas comunes improvisadas por las máquinas excavadoras del ejército israelí y una gran cantidad de desaparecidos no registrados en hospitales palestinos. El 70% de las víctimas son civiles, con un alto porcentaje de mujeres, ancianos y niños.

El Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds, denuncia además que más de 200.000 toneladas de bombas Made in Estados Unidos y OTAN fueron lanzadas sobre Gaza, equivalente a 13 bombas atómicas de Hiroshima. La comunidad internacional ha sido incapaz de ejercer presión real para detener estos crímenes y Estados Unidos protege a Israel de consecuencias jurídicas o políticas, perpetuando la impunidad y la violencia, pretende esencialmente «salvar» la ocupación israelí, rehabilitar y promocionarla. También pretende legitimar la ocupación, la tutela internacional, la erradicación de la resistencia palestina y la eliminación de la causa palestina.

Víctimas por armas tóxicas

Se ha denunciado el uso de municiones con uranio empobrecido, que genera contaminación radiactiva persistente causando enfermedades cancerígenas y defectos genéticos. La destrucción de infraestructura ha liberado amianto, agravando enfermedades respiratorias y cáncer especialmente en niños y personas vulnerables. Estas armas contaminantes prolongan y aumentan el sufrimiento.

Contexto y estadísticas generales

La actualización contabiliza 730 días desde el inicio de esta guerra genocida, que ha incluido asesinatos sistemáticos, hambruna y desplazamientos forzados. Israel ha matado diariamente a 92 palestinos, incluyendo 27 niños, 14 mujeres y numerosos padres y madres.

El Plan colonialista de ocupación israelí

El plan de Israel fue trasladar el asunto a Washington para su presentación como iniciativa estadounidense (quien le ha otorgado las administraciones Biden-Trump mas de 22.000 millones de dólares en bombas, misiles, armas para el genocidio sobre Gaza), basada en cinco pilares: desarmar a la resistencia, recuperar prisioneros, desmantelar capacidad militar de Gaza, controlar la seguridad israelí y formar un gobierno alternativo que no represente a Hamás ni a la Autoridad Palestina. Este plan refleja la visión israelí bajo una herramienta estadounidense de ocupación a nivel internacional, llega en un momento en que la ocupación israelí se enfrenta a un aislamiento sin precedentes, a protestas masivas globales que exigen el fin de la ocupación, la rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los líderes israelíes, salvar al gobierno de Netanyahu de enfrentar las consecuencias de sus crímenes, se ofrece un acuerdo que le permite restaurar logros tangibles a nivel nacional (la devolución de prisioneros, el desarme de la resistencia, una retirada gradual sin compromisos finales) y luego reconocer públicamente que «se han alcanzado los objetivos» sin tener que soportar las consecuencias de la guerra de exterminio en Gaza, el genocida libre.

Datos y estadísticas documentados (7 de octubre de 2023 – 5 de octubre de 2025) en base a los organismos palestinos de Salud y Humanitarios de la Franja de Gaza 1. Datos demográficos y contexto general

+2,4 millones de personas en Gaza sometidas a genocidio, hambruna y limpieza étnica. 90% de destrucción total causada por la ocupación. +80% de Gaza controlada por invasión, fuego y desplazamiento. 136 bombardeos en Al-Mawasi, declarada “zona humanitaria segura”. +200.000 toneladas de explosivos lanzados. Mártires, desaparecidos y masacres

76.639 mártires y desaparecidos totales. 67.139 mártires atendidos en hospitales. 9.500 desaparecidos bajo escombros o desconocidos. +20.000 niños mártires (+19.450 hospitalizados). +12.500 mujeres mártires (+10.160 hospitalizadas). +9.000 madres y 22.426 padres martirizados. 1.015 niños menores de un año martirizados. +450 niños nacidos y martirizados durante la guerra. 1.670 personal médico, 140 defensa civil, 254 periodistas, 176 empleados municipales, +787 policías y fuerzas de seguridad mártires. +39.022 familias masacradas. +2.700 familias exterminadas completamente (8.574 mártires). +6.020 familias exterminadas con un sobreviviente (12.917 mártires). 55% de mártires son niños, mujeres y ancianos. 460 mártires por hambre, 154 niños. 42% de pacientes renales fallecieron por falta de atención. +12.000 abortos espontáneos. 17 mártires por frío en campos de desplazados (14 niños). Heridos, detenciones y casos humanitarios

169.583 heridos atendidos. +19.000 necesitan rehabilitación a largo plazo. +4.800 amputaciones (18% niños). 1.200 casos de parálisis y 1.200 casos de ceguera. 433 periodistas heridos. +6.700 civiles detenidos. 362 personal médico, 48 periodistas, 26 defensa civil arrestados. 21.193 viudas y 56.348 niños huérfanos. +2.142 millones casos de enfermedades infecciosas. 71.338 casos de hepatitis. Sector salud

38 hospitales y 96 centros de salud destruidos o fuera de servicio. 197 ambulancias y 61 vehículos de defensa civil atacados. 788 ataques a instalaciones, vehículos, personal y suministros. Educación e instituciones académicas

95% de escuelas dañadas, +90% requieren reconstrucción. 668 edificios escolares bombardeados (80% total). 165 escuelas, universidades destruidas totalmente; 392 parcialmente. +13.500 estudiantes mártires. +785.000 estudiantes privados de educación. +830 profesores y +193 académicos asesinados. Lugares de culto y cementerios

+835 mezquitas destruidas completamente; +180 parcialmente. 3 iglesias atacadas múltiples veces. 40 de 60 cementerios destruidos. +2.450 cuerpos robados y 7 fosas comunes en hospitales. 529 mártires exhumados de fosas comunes hospitalarias. Vivienda, desplazamiento y albergue

268.000 viviendas destruidas totalmente. 148.000 gravemente dañadas (inhabitables). 153.000 unidades parcialmente destruidas. +288.000 familias sin hogar. +125.000 tiendas destruidas. 2 millones desplazados forzadamente. 293 refugios atacados. Hambre y prevención de ayuda médica 220 días de cierre total de cruces humanitarios. +120.000 camiones de ayuda y combustible impedidos. 47 bancos de alimentos afectados; 61 centros de distribución atacados. 540 mártires en ayuda y socorro. 128 ataques a convoyes humanitarios. +650.000 niños en riesgo por desnutrición. +40.000 niños menores de un año en peligro de muerte por hambre. +22.000 pacientes necesitan tratamiento en el extranjero; la ocupación lo impide. +5.200 niños necesitan evacuación médica urgente. 12.500 pacientes con cáncer en riesgo. 350.000 pacientes crónicos en peligro. Infraestructura y equipamientos públicos

725 pozos centrales de agua destruidos. 134 proyectos de agua dulce atacados, causando +9.400 mártires. 5.080 km redes eléctricas destruidos; 2.285 transformadores destruidos. 235.000 contadores eléctricos destruidos. +700.000 metros de redes de agua y alcantarillado destruidos. +3 millones de metros lineales de carreteras destruidas. 247 sedes gubernamentales y 292 instalaciones deportivas destruidas. 208 sitios arqueológicos dañados. Agricultura, ganadería y pesca

94% tierras agrícolas destruidas (178.000 dunums). 1.223 pozos agrícolas destruidos. 665 granjas destruidas. 93.000 dunums plantados con hortalizas reducidos a 4.000. 85% invernaderos destruidos. La producción anual de hortalizas cayó de 405.000 a 28.000 toneladas. 100% riqueza piscícola dañada. Pérdidas económicas iniciales en sectores vitales

70 mil millones de dólares en pérdidas totales. Salud: ~5 mil millones. Educación: ~4 mil millones. Vivienda: ~28 mil millones. Religioso: ~1 mil millones. Industria: ~4 mil millones. Comercio: ~4.5 mil millones. Agricultura: ~2.8 mil millones. Medios de comunicación: ~0.8 mil millones. Entretenimiento y hostelería: ~2 mil millones. Sector doméstico: ~4 mil millones. Telecomunicaciones: ~3 mil millones. Transporte: ~2.8 mil millones. Eléctrico: ~1.4 mil millones. Servicios y municipios: ~6 mil millones. El Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds, finalmente señala que el genocidio en Gaza continúa con devastadores impactos humanos, sociales y demográficos. Más de 400.000 palestinos son víctimas, mártires, heridos o desplazados, y la población infantil sufre una tasa creciente de muerte por desnutrición y enfermedades. El uso de armas contaminantes y la creación de campos de concentración hacen que la tragedia humanitaria se extienda en el tiempo y sea un crimen contra la humanidad que exige respuesta internacional urgente. El mundo enfrenta una crisis profunda en materia de dignidad humana ante la realidad geopolítica que vulnera de manera flagrante la vida y la dignidad de millones de palestinos, quienes son víctimas de un ataque constante y sistemático que configura un genocidio, respaldado por la traición y complicidad internacional. Conforme al Derecho Internacional, particularmente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, toda conducta que tenga por objeto destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, constituye genocidio y debe ser prevenido y sancionado por la comunidad internacional. Es indiscutible que el gobierno israelí no podría haber perpetrado este genocidio sin el soporte militar masivo de Estados Unidos, acompañado por la complicidad y la doble moral de varios Estados europeos, que durante 77 años han tolerado y propiciado crímenes contra la humanidad en el marco de la Nakbapermanente. Esta situación constituye una grave violación a múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, entre ellos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece la responsabilidad penal individual por actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La impunidad y el doble estándar en el tratamiento político y jurídico de esta tragedia generan un precedente alarmante para el orden internacional, subrayando la necesidad urgente de adoptar mecanismos efectivos para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos oprimidos, y para garantizar que los responsables de tales crímenes sean llevados ante la justicia internacional conforme a los principios imperativos de la justicia y la dignidad humana. En este sentido, la comunidad internacional está llamada a no solo condenar, sino también actuar con firmeza, en respeto a las obligaciones asumidas bajo el Derecho Internacional para poner fin a esta aberrante violación de los derechos humanos que persiste desde hace más de siete décadas. El verdadero fracaso o verdadero cómplice del genocidio la mal llamada comunidad occidental, colonialista hegemónica, que permite que el mayor criminal del Siglo XXI contra la humanidad, Benjamin Netanyahu que no reconoce en absoluto la existencia de los palestinos ni sus derechos, viéndolos como un obstáculo que debe eliminarse mediante la expulsión o el asesinato, estuviera hablando en las Naciones Unidas, cuando debio der detenido por genocida del Pueblo Palestino en forma inmediata, hacer cumplir la orden de la Corte Penal Internacional CPI, y la ONU como organismo mundial tiene que expulsar en forma permanente al régimen de ocupación de su asamblea, y aplicar duras sanciones y bloqueos sobre el régimen israelí, quien puede creer en la ocupación, que no reconoce en absoluto la existencia de los palestinos ni sus derechos, viéndolos como un obstáculo que debe eliminarse mediante la expulsión o el asesinato. El unico camino es la Paz con justicia para el Pueblo Palestino, en memoria de sus mártires en este genocidio de 77 años de Nakba permente, lo que significa una Palestina Libre y Soberana con Al-Quds como capital.



El Consejo Internacional Geopolítico sobre Asia Occidental y Al-Quds nace como el think tank independiente del Al-Quds Libération en 2016, en el campo de la investigación y el análisis geopolítico en los asuntos internacionales (International Affairs) de Asia Occidental y la Palestina Ocupada, con el objetivo de analizar e investigar las coyunturas históricas y actuales sobre la región de Asia Occidental, como respuesta de la diplomacia internacional no gubernamental de los pueblos desde la investigación geopolítica de analistas y expertos internacionales sobre Asuntos de Asia Occidental y Al-Quds que buscan denunciar y prevenir internacionalmente “los Crímenes de Lesa Humanidad y el Genocidio«, a través de la Geopolítica de Al-Quds, símbolo cultural y político anticolonialista e identidad árabe e islámica.

Abu Faisal Sergio Tapia

