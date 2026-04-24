Lo que sientes es real como experiencia interna. No necesitas que nadie lo valide para que exista; por supuesto, amiga/amigo.

Es decir: Si sientes miedo, el miedo está ocurriendo en tu sistema nervioso. Si sientes dolor, hay un dolor subjetivo real. Esto es un avance frente a décadas de invalidación emocional (“estás exagerando”, “eso no es para tanto”).

Donde empieza el lío, tal y como yo lo veo, es cuando se añade implícitamente otra frase: “Si lo siento, entonces describe la realidad externa.”

Y eso NO es verdad, prima.

El sentir es real pero no siempre es un indicador fiable de los hechos.

Porque el sentir está mediado por: La memoria implícita, el trauma, la historia relacional de cada quien, los sesgos cognitivos, la activación fisiológica.

El problema, creo yo, es el salto indebido que se está haciendo.

Puedes sentirte agredida porque alguien respira fuerte. Es que tu prima Penélope te cae mal y respira fuerte y esa persona te recuerda a ella, pero el hecho objetivo es que está respirando simplemente. El sentimiento habla de tu sistema, no necesariamente del comportamiento actual del otro.

Y esta distinción está entrando en locura y pérdida de la realidad.

Validar la emoción es una cosa. («Tiene sentido que te sientas así con tu historia«)

Y diferenciar emoción de interpretación, otra. («Sentir miedo no significa que haya peligro ahora»)

Contrastar con la realidad otra diferente. («¿Qué está ocurriendo objetivamente?«)

Elegir la conducta responsable, otra capa más. («¿Cómo quieres actuar con esto?«)

Venimos de una cultura hiperracional y represiva emocionalmente. Antes se negaba el sentir y ahora se absolutiza.

Con la validación y legitimación están ocurriendo cosas en las redes sociales y la vida. Se están mezclando. Validar es reconocer que la emoción existe. Legitimar es dar por correcto el comportamiento derivado.

«Esto que me dices o que expresas o escribes me enfada». Ok, pero eso no te da derecho a humillar o denostar.

Cuando manda solo el sentir aparecen: impulsividad narcisismo relacional conflictos crónicos victimismo.

Cuando manda solo la razón: desconexión emocional invalidación interna somatización.

Los sentimientos son reales, pero no son hechos. Son datos internos que necesitan ser interpretados.

Y si actuó mi sentir sin razón y validándolo porque «es lo que siento», pues muy probablemente no veré al otro/a y agrediré o descargaré sin ninguna responsabilidad, sin duda, ni verificación, ni distancia.

Y además, llamaré monstruo a la de enfrente, porque me ha hecho daño.

¿Hemos volcado ya hoy en redes nuestra loncha de salchichón al otro? ¿Lo pensamos un poco antes de hacerlo?

Buen día, otro día. Por si sirve. María Sabroso. Collage de origen desconocido.

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