La “Junta de Paz» de Trump busca colonizar Gaza

En el marco del 56º Foro Económico Mundial de Davos, rodeado de sus acólitos, Donald Trump anunció la creación de la “Junta de Paz” para Gaza en un nuevo paso colonialista sobre la asediada Palestina. La Junta de Paz buscará llevar adelante una nueva fase de la limpieza étnica y avanzar en la ejecución de la Resolución 2803 (2025) que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado mes de noviembre e imponer un Mandato, un gobierno colegiado extranjero monopolizado por Donald Trump y el imperialismo. Su objetivo es garantizar la intervención militar de Gaza, la impunidad del genocida Netanyahu e Israel y hacer negocios multimillonarios con la reconstrucción de Gaza al transformarla en zona turística de lujo bajo la denominación de “New Gaza”.

Detrás de este anuncio faraónico imperialista, se busca no la “paz” sino crear una colonia con intervención política y militar directa del imperialismo y salvar a Netanyahu legalizando el genocidio y la histórica limpieza étnica perpetrada por Israel.

Pese a los dos años y medio de genocidio, Trump e Israel no pudieron cantar victoria en sus objetivos de destruir al pueblo palestino de Gaza y expulsar a sus dos millones de habitantes. La resistencia palestina y la gran movilización internacional en su apoyo impidieron un triunfo político y militar de Israel y los Estados Unidos e impuso un aislamiento sin precedentes de Netanyahu conquistando una frágil y parcial tregua, que Israel no cumple, aunque tuvo que parar sus bombardeos masivos.

El falso acuerdo de paz, los “20 puntos de Trump para Gaza” y la resolución 2803(2025) del Consejo de Seguridad de la ONU; lejos de garantizar el alto el fuego, ha permitido que Israel continúe los ataques genocidas sobre Gaza. Pese a las falsas promesas, el paso de Rafah ha permanecido cerrado impidiendo la llegada de la ayuda humanitaria necesaria, provocando la muerte de tres bebes y otras personas por el crudo invierno. Israel ha asesinado a más de 484 personas y herido a otras 1.297 desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre. Hoy, aun casi un millón de personas carecen de un refugio adecuado y 1,6 millones enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

Este plan no traerá ninguna paz, porque pretende liquidar todos los reclamos y derechos del pueblo palestino, desarmar la resistencia, negar el reclamo el derecho al retorno de millones de palestinas y palestinos desplazados y el histórico reclamo de un estado palestino atacando así su derecho soberano a la autodeterminación. Por todo esto, el plan está condenado a fracasar y que la resistencia siga. Lejos de traer la paz en Palestina y Medio Oriente, Donald Trump busca capitalizar la ocupación de Israel para fortificar medio oriente y cobrarse así los 21.700 millones de dólares que invirtió en armar militarmente a Israel y garantizar las bombas que han destruido Gaza y que ahora quieren reconstruir mediante el negocio inmobiliario de los poderosos.

“Nueva Gaza” y el negocio inmobiliario

El primer objetivo de la Junta de Paz de Trump será garantizar la administración bajo mandato y la reconstrucción de Gaza. Para ello, Trump ha designado al Consejo Ejecutivo de la Junta, constituido por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense; Steve Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario judío-estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros multimillonarios ligados al imperialismo, Trump y Netanyahu. Para administrar Gaza, Donald Trump designó al ex enviado de la ONU Nikolay Mladenov para que actúe como Virrey sobre Gaza y se anunció la conformación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un grupo de tecnócratas con nulo poder político, formado por funcionarios palestinos que estará dirigido por Ali Shaath, ex viceministro de planificación.

Junto con ello, impulsan el llamado Plan Maestro de reconstrucción, anunciado por Jared Kushne con planos y maquetas, en las que borran la población palestina. Con este plan pretenden robar, colonizar las tierras palestinas y segmentar a Gaza en diversas zonas turísticas, residenciales, industriales y agrarias. En las costas del mediterráneo planean construir 180 rascacielos de lujo, un nuevo puerto y aeropuerto en las fronteras con Egipto y 100.000 supuestas viviendas en la zona de Rafah.

Israel ha lanzado hasta 200.000 toneladas de explosivos financiados por Estados Unidos sobre Gaza, y dejado más de 60 millones de toneladas de escombros, suficientes para llenar casi 3.000 buques portacontenedores. Donald Trump busca hacer negocios multimillonarios con la reconstrucción y transformar a Gaza en un nuevo y moderno campo de concentración, con sofisticados controles para fortalecer el apartheid. Y junto a ello, un centro turístico y comercial para los poderosos construido sobre los miles de palestinos y palestinas asesinados que aun se encuentran enterrados bajo los escombros.

Contra el plan de Trump: sostener la movilización mundial por el pueblo palestino

La Junta de Paz busca el control imperialista de Gaza y extiende sus objetivos al resto de los conflictos sociales y políticos que recorren el mundo en el marco del creciente desorden mundial y la crisis de dominación imperialista. la Junta de Paz es una nueva institución creada por Donald Trump y el imperialismo norteamericano -paralelando unilateralmente a los anquilosados organismos creados luego de la segunda Guerra Mundial como la ONU– con el objetivo trumpista de garantizar “la paz duradera por la fuerza” para enfrentar el ascenso del movimiento de masas. Pero, a pesar de haber recibido la firma de varios países, Trump no ha logrado la suficiente adhesión política como para transformar los discursos en hechos y se muestran grandes dificultades para aplicarla.

Los planes de Trump son aún poco estables. Netanyahu ha aceptado ser parte de la Junta de Paz, pero insiste que antes de la reconstrucción deben conquistar el desarme completo de Hamas -lo que aún no han logrado- provocando tensiones en su gabinete nazi que propone retomar las acciones militares. Hamas rechaza el plan de reconstrucción y denuncia las violaciones al alto el fuego por parte de Israel y que el paso de Rafah continúa cerrado. El plan de reconstrucción y la Junta de Paz han recibido el rechazo del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), de la Flotilla Global Sumud y muchas otras organizaciones que desarrollan la solidaridad internacional. La lucha del pueblo palestino y la solidaridad mundial serán los determinantes para impedir este nuevo avance colonialista de los Estados Unidos.

Mientras la contraofensiva imperialista toma nuevas formas, la resistencia de los pueblos del mundo contra los planes de hambre, explotación y saqueo, continúan. Las grandes movilizaciones que recorren los Estados Unidos, como la última gran jornada de huelga general y movilización en Minneapolis contra los asesinatos de Trump y la fascista ICE, demuestran que el pueblo trabajador y migrante de Estados Unidos y los pueblos del mundo enfrentan al imperialismo y a los gobiernos capitalistas con sus planes de recortes y ajustes.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos a fortalecer las movilizaciones y profundizar la solidaridad internacional con el pueblo palestino hasta expulsar la ocupación criminal y racista de Israel y el plan colonial de Trump. Poner en pie un masivo movimiento internacional en apoyo a Gaza y el pueblo palestino y contra Trump, sigue siendo la tarea fundamental para las luchadoras y luchadores en todos los continentes del mundo.

¡Fuera Trump y las tropas de Israel de Gaza!

¡No a la Junta de Paz y su plan colonial!

¡Basta del estado de apartheid sionista y genocida!

¡Por una Palestina libre del rio al mar!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado