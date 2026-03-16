Las guerras no se deciden al principio

En la primera semana de la guerra de Irán, expertos como Robert A. Pape avisaron que la guerra escalaría y que Irán terminaría cerrando el estrecho de Ormuz con minas, que son difíciles de quitar y fáciles de poner. Ayer el WSJ contaba que en las preparaciones de la guerra, los militares advirtieron a Trump de esta posibilidad. Trump siguió adelante con el argumento de que la guerra terminaría mucho antes de que Irán pudiese cerrar el estrecho. Ayer Trump pedía ayuda a «muchos países» para abrir el estrecho.

Dejo aquí el análisis de Robert A. Pape en substack sobre estos delirios:

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El debate sobre la guerra de Irán se está definiendo rápidamente en los bandos políticos habituales. Los partidarios sostienen que los ataques eran necesarios para detener una amenaza nuclear. Los detractores advierten de que Estados Unidos se ha visto envuelto en otra guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, ambas partes discuten principalmente sobre los primeros pasos.

Las guerras como esta rara vez se deciden al principio. Su verdadera dinámica surge más tarde, cuando se extienden las represalias, aumenta la presión económica y los líderes descubren que poner fin al conflicto es mucho más difícil que iniciarlo.

Los debates políticos suelen pasar por alto varias verdades incómodas sobre cómo se desarrollan realmente las guerras de este tipo.

Una forma de verlas con claridad es mediante un sencillo ejercicio: experimentos mentales sobre cómo se intensifican los conflictos modernos.

A lo largo de más de un siglo de guerra moderna, cuatro realidades estratégicas determinan repetidamente cómo evolucionan y cómo terminan guerras como esta.



Verdad n.º 1: Ningún presidente puede simplemente «poner fin» a la guerra con Irán

Los presidentes pueden iniciar guerras con una rapidez notable. Ponerles fin es otra cosa. Una vez que varios Estados comienzan a intercambiar ataques, el conflicto adquiere su propio impulso. Los planes militares se amplían. La política interna se endurece. Aliados y adversarios ajustan sus estrategias.

Un final duradero para una guerra regional requiere moderación por parte de todos los participantes principales —como mínimo Irán, Israel y Estados Unidos— y, a menudo, la aceptación tácita de potencias externas que vigilen el equilibrio regional.

El fin de la guerra es multilateral, no presidencial.

Experimento mental: imagina que el presidente Donald Trump declara la victoria mañana y retira la mayor parte de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses del Golfo para centrarse en otra crisis, digamos, Cuba. ¿Renunciaría Irán de repente a su influencia sobre el estrecho de Ormuz? ¿Detendría Israel los ataques contra objetivos iraníes? ¿Dejaría Rusia de ayudar a Teherán?

Las guerras en las que intervienen varios Estados no terminan simplemente porque un líder decida que deben hacerlo.



Verdad n.º 2: Derrocar al régimen iraní no significaría automáticamente que la guerra hubiera merecido la pena

El éxito estratégico no se mide solo en el campo de batalla. Las guerras transforman tanto las economías como los gobiernos.

La economía global moderna sigue siendo muy sensible a las interrupciones en el suministro energético. Un enfrentamiento prolongado en el Golfo podría disparar los precios del petróleo, alterar las rutas marítimas y desencadenar presiones inflacionistas en las principales economías.

La historia ofrece un precedente aleccionador. La crisis del petróleo que siguió a la crisis de 1973 desencadenó años de estanflación que reconfiguraron la política global y debilitaron las economías occidentales.

Ni siquiera los resultados militares espectaculares compensan automáticamente las grandes crisis económicas.

La victoria militar no garantiza el éxito estratégico.



Experimento mental: imagina que el régimen de Irán se derrumba tras meses de bombardeos y disturbios internos. Al mismo tiempo, los precios del petróleo se disparan por encima de los 150 dólares por barril durante meses, ya que los petroleros evitan el Golfo y cunde el pánico en los mercados. La inflación se extiende por Estados Unidos y Europa, los mercados financieros se desploman y la economía mundial entra en recesión.

¿Seguirían los estadounidenses considerando la guerra como un éxito estratégico inequívoco?

Los resultados en el campo de batalla son solo una columna en el balance de la guerra.

Verdad n.º 3: El poder aéreo por sí solo casi nunca obliga a los regímenes a rendirse

El poder aéreo es extraordinariamente eficaz para destruir objetivos militares, infraestructuras e instalaciones de mando. Pero la historia muestra un patrón notablemente constante: los regímenes que funcionan rara vez se derrumban solo por los bombardeos.



Estados Unidos lanzó más de dos millones de toneladas de bombas durante la guerra de Vietnam, pero el liderazgo de Vietnam del Norte permaneció intacto y decidido. Durante la guerra de Kosovo en 1999, la campaña aérea de la OTAN, de setenta y ocho días de duración, solo logró concesiones después de que la presión diplomática y los acontecimientos en el campo de batalla alteraran el equilibrio estratégico.

Las bombas derriban edificios. Por sí solas, rara vez derriban regímenes.

Experimento mental: imagina que los búnkeres de los líderes iraníes permanecen intactos mientras las fuerzas de misiles se dispersan hacia lo más profundo de las montañas y las instalaciones subterráneas. Las ciudades sufren daños y la infraestructura se degrada, pero la élite gobernante sigue al mando de las fuerzas de seguridad y mantiene el control interno.



¿Provocaría el bombardeo por sí solo la rendición de ese régimen? ¿Se sentiría realmente segura alguna de las partes con ese resultado?

La historia sugiere que la respuesta suele ser no.



Verdad n.º 4: La fase más peligrosa de la guerra es la intermedia

Los primeros ataques de las guerras suelen parecer controlados. Los líderes creen que pueden calibrar la escalada y gestionar las consecuencias.

Pero es en la fase intermedia de la guerra donde surgen los verdaderos peligros. Las represalias amplían las listas de objetivos. Los planificadores militares buscan nuevas palancas de presión. Los actores regionales comienzan a cubrirse las espaldas.

Ataque inicial → represalia → presión creciente para la escalada



Este es el punto en el que las campañas limitadas comienzan a evolucionar hacia crisis regionales más amplias.

Experimento mental: imagina que estamos dentro de seis semanas. Aviones estadounidenses han atacado a docenas de objetivos más dentro de Irán. Los aliados de Irán lanzan nuevos ataques por toda la región. Israel amplía sus operaciones contra las redes de liderazgo iraníes. Los mercados energéticos oscilan violentamente mientras potencias externas proporcionan discretamente inteligencia y material.

En ese momento, cada bando cree que dar marcha atrás sería una señal de debilidad.

Así es como las guerras pasan de ser conflictos limitados a algo mucho más grande. ¿No es aquí donde nos encontramos en la guerra entre Rusia y Ucrania tras cuatro años?

Los primeros movimientos de la guerra con Irán ya han quedado atrás.

La verdadera cuestión estratégica es si la fase intermedia —la fase en la que la escalada se vuelve más difícil de controlar— ya ha comenzado.

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