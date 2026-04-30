Prioridad Nacional. Estrategia tan racista como imbécil

Reconozco que el título y casi el desarrollo de este artículo es pura retórica (ustedes perdonen) porque la pregunta de qué significa lo de Prioridad Nacional es algo que aún ni quienes lo consensuaron en los papeles pueden definirlo

Prioridad nacional, en versión sencilla significa que los/as españoles van primero, afirman sin matices sus promotores, pero ¿qué y quién es español/a? Ante estas preguntas realizadas por la prensa —escasa prensa—se han embarrado en explicaciones circulares que ni ellos entienden. Alguna lumbrera concretó que español/a es quien nace en el territorio español de padres españoles. ¿What? Ante la realidad de tener que destetar de la patria al rey, a su padre, a varios miembros del engendro VOX (les anticipo que pocos partidos tienen tanta procedencia extranjera) andan perniquebrados intentando desentrañar su incongruencia.

Quiero creer que cuando hablamos de Prioridad Nacional, imagino que no solo se dirigen a las personas sino que también a consorcios financieros y empresariales que debieran ser españoles también. Quedaría feo que considerarán española, pongo por caso, a McDonals y no a la memorable hamburguesería Manolo que mantiene a mi barrio cenado a horas intempestivas por estar regentada por un colombiano.

Para ayudar a los que confeccionan los argumentarios de ultraderecha les aporto datos extraídos de la sabionda IA y contrastados por fuentes diversas.

Quedamos en que priorizar lo español es por patriotismo, por ese amor entregado que tiene la ultraderecha (si quieren diferenciar háganlo ustedes, a mí me da pereza) a España y sus costumbres ancestrales, como los toros, tirar la cabra por el campanario, alancear a un torito, petardear a otro para que asustado envista a los gallardos mozos mientras le tiran del rabo; descabezar patos en lo alto de un poste donde los valientes jóvenes trepan para arrancarle la cabeza, de vivo, que es lo molón; pasear por las ciudades vestidos con capirotes detrás de figuras de imaginería además de correr como posesos con un periódico en la mano como arma letal delante de Miuras y cosas similares.

Eso es la patria para la ultraderecha. Pero no solo. Los chicos que barruntan el fin de España porque hay un 14,5% de habitantes extranjeros, en nuestro país, en donde se incluyen alemanes residentes en Mallorca, ingleses de Canarias y un variopinto número de nacionalidades que andan por la costa Mediterránea paseando en yates o abriendo a horas intempestivas los comercios de oro de la Costa del Sol. Incluimos en este apartado la invasión venezolana que ha expulsado al vecindario de La Milla de Oro madrileña. ¿O esos no molestan?

Pero vayamos con los datos sobre tenedores de viviendas, ejemplo claro de cómo el patriotismo se obvia desnudando el discurso ultra:

Inversores Corporativos Extranjeras (Grandes Tenedores)

En el segmento de la inversión puramente profesional y corporativa (empresas que compran edificios para alquilar, SOCIMIs y fondos), el origen extranjero es dominante.

Origen del capital inversor:

Se estima que cerca del 50% de la inversión inmobiliaria total en España durante 2025 provino de capital nacional, pero el resto está liderado por Estados Unidos (15%) y Reino Unido (8%), seguidos de capital francés y alemán.

de la inversión inmobiliaria total en durante provino de capital nacional, Concentración de capitales:

Los inversores se centran en el segmento Living (viviendas en alquiler y residencias), donde invirtieron más de 5.400 millones de euros el año pasado.

(viviendas en alquiler y residencias), donde invirtieron más de el año pasado.

Cuota de Mercado en Compraventas (2025-2026)

Si miramos quién está comprando casas actualmente, las empresas y ciudadanos extranjeros representan una porción significativa:

Porcentaje total de compras de vivienda española:

Aproximadamente el 13,8% de todas las compraventas de vivienda en España fueron realizadas por extranjeros.

de todas las compraventas de vivienda en fueron realizadas por extranjeros. Perfil de los compradores:

La mayoría de estas compras son realizadas por personas físicas (particulares), no por empresas. Sin embargo, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, las operaciones corporativas (empresas extranjeras comprando carteras de viviendas) han crecido, impulsando el volumen de inversión por encima de los 18.000 millones de euros anuales.

Resumen de las Zonas con Mayor Presencia

La propiedad en manos de entidades o ciudadanos extranjeros no se reparte de forma equitativa, sino que se concentra en:

Región % de Compras por Extranjeros Baleares 32,8% C. Valenciana 29,6% Canarias 24,5% Murcia 22,8% Madrid / Cataluña Foco principal de empresas y fondos

Observamos que la compra de vivienda por extranjeros tiene que ver y mucho con las típicas zonas turísticas que, a su vez, presentan un déficit de vivienda para el común de los habitantes locales.

Imagino que el patriotismo de la ultraderecha no se excita cuando un gran tenedor de capital extranjero expulsa a la ancianita nacional de la vivienda de renta antigua para convertirlo en vivienda turística con la consiguiente plusvalía que engorda capitales foráneos. Ahí no aplicamos lo de Prioridad Nacional ¿Será acaso por qué se trata de dinero? ¿será por qué ahí la pobre es la ancianita y el poderoso es el extranjero?

No respondan, no hace falta.

Vamos con otro segmento de importancia como es el hotelero tan imbricado en la industria nacional del turismo.

.Hoteles: Inversión vs. Gestión*

Es fundamental distinguir entre quién es el dueño del edificio (propiedad) y quién lo gestiona (marca).

Propiedad del inmueble:

Se estima que aproximadamente el 35% de los hoteles en España pertenecen a fondos o empresas extranjeras. Sin embargo, en el último año (2025), el capital nacional ha recuperado terreno, representando el 66% de la inversión total, frente a un 34% de origen extranjero (liderado por Francia, Alemania y EE. UU.).

Segmento de Lujo (4 y 5):

Aquí es donde el capital extranjero es más fuerte. Cerca del 50-60% de los hoteles de gran lujo en ciudades como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares son propiedad de fondos internacionales (como Brookfield, GIC de Singapur o RLH Properties).

Cadenas españolas sector hotelero:

España tiene una de las industrias hoteleras más potentes del mundo. Cadenas como Meliá, Barceló o Riu son dueñas de gran parte de sus inmuebles, lo que mantiene el porcentaje de «propiedad española» alto en comparación con otros países.

Vamos con otro sector en el que España presenta amplio liderazgo

Restauración y Establecimientos de Bebidas

En el caso de bares y restaurantes, el panorama está más atomizado:

Pymes y autónomos:

El 90% del sector de la restauración en España sigue siendo de propiedad nacional, compuesto por pequeñas empresas familiares o autónomos.

Franquicias y Grupos:

La propiedad extranjera se concentra en las grandes cadenas de comida rápida (McDonald’s, Burger King) y grupos de restauración organizada (como AmRest, de origen polaco-mexicano). Estos grupos representan aproximadamente el 15-20% de la facturación total del sector, aunque en número de establecimientos apenas llegan al 10%.

Resumen de propiedad por tipo de activo (Est. 2026)

Tipo de Establecimiento Propiedad Extranjera (Est.) Perfil del Propietario Hoteles de 5 estrellas ~55% Fondos soberanos e internacionales. Hoteles de 3 y 4 estrellas ~30% Cadenas europeas y fondos de inversión. Restauración Organizada ~15% Multinacionales de franquicias. Bares y Restaurantes tradicionales <5% Inversores particulares extranjeros residentes.

Tendencias clave en 2026

El auge de los Fondos Soberanos:

Países como Arabia Saudí y Singapur han aumentado su cartera de hoteles icónicos en España, buscando activos «trofeo» (edificios históricos en centros urbanos).

Canarias y Baleares:

En estas regiones, la propiedad extranjera en hoteles de costa es ligeramente superior a la media nacional, alcanzando picos del 40% debido a la histórica vinculación con turoperadores alemanes y británicos.

En conclusión: Si vas a un hotel de lujo en Madrid o una cadena de hamburgueserías, es muy probable que el dueño sea extranjero. Pero si entras en un hotel de 3 estrellas de costa o en el bar de la esquina, el propietario sigue siendo, en su inmensa mayoría, español.

Volvemos a encontrarnos con una realidad aplastante. Los pequeños negocios de hostelería y hoteles son de propiedad nacional, pero se extiende como el aceite la propiedad extranjera sobre franquicias y hoteles de alta gama que suelen aposentarse en edificios de importancia histórica y cultural. Las franquicias extrajeras han invadido el centro de las ciudades con sus menús casposos e iguales en Madrid, Soria en el Singapur, perdiendo el valor gastronómico patrio que es sustituido por amalgamas de sintéticos plastificados. En mi ciudad, Santander, gobierna de forma eterna el PP, firmantes y arduos defensores de la Prioridad Nacional, existe un largo y desigual combate vecinal para hacer cumplir el acuerdo que se pactó para la reconversión de un mercado, de no entregar locales a franquicias externas, viendo con desolación los vecinos del barrio de Tetuán como ha llegado MacDonals apropiándose de una extensión masiva de dicho mercado municipal ¿Dónde dejamos la Prioridad Nacional en el barrio de Tetuán?

Si tienen contacto con doña Gema Igual, alcaldesa y “patrona” del capitalismo santanderino, le preguntan. Y ya de paso también pueden interpelarla sobre el cerrado que ha permitido al Banco de Santander de la castiza calle del Martillo que inutiliza el paso a dicha calle de vehículos de cierta altura por el capricho de los amos de Santander, los Botín.

Seguimos con la permeación de capital extranjero en el ámbito de la moda. Esta vez contamos con el buque insignia de la familia Ortega, accionista mayoritaria de Inditex que desequilibra la balanza hacia el patriota…si su ropa se produjera en España. Sabemos que no es así, porque la descentralización del capital hacia países que permiten el esclavismo llena cada año la cuenta de resultados del accionariado de Inditex con pingües ganancias y no he oído ni una queja a las huestes abascalinas quejándose por ello.

No obstante les dejo los datos de la industria textil:

En el sector de la moda y el vestuario (textil), la situación en España es única en el mundo debido a la existencia de un «gigante» nacional que condiciona todas las estadísticas: Inditex. No obstante, la penetración del capital foráneo es masiva, especialmente en los centros comerciales y en el comercio electrónico.

Aquí tienen el panorama de la propiedad y el capital en el sector moda para 2026:

Cuota de Mercado: ¿Quién vende la ropa?

Aunque España es la cuna de grandes marcas nacionales, el mercado del consumo de moda está dominado por grupos extranjeros.

Presencia extranjera: Se estima que cerca del 45-50% del volumen de ventas de moda en España (hombre y mujer) corresponde a empresas de capital extranjero.

Líderes internacionales: Grupos como H&M (Suecia), Primark (Irlanda/Reino Unido), y los gigantes del e-commerce como Shein (China) y Zalando (Alemania) han absorbido gran parte de la cuota que antes tenían las tiendas multimarca locales.

Contrapeso nacional: Inditex (Zara, Pull&Bear, etc.), Mango y Tendam (Cortefiel) son los que mantienen el capital español en una posición de liderazgo que no se ve en otros países europeos.

Origen del Capital en las Grandes Firmas:

Podemos dividir las empresas de moda que operan en España según la propiedad de su capital:

Origen del Capital Ejemplos de Marcas / Grupos Impacto en España Capital Nacional Inditex, Mango, Tendam, Desigual. Dominan el high street y la exportación. Capital Francés (Lujo) LVMH (Loewe -aunque de origen español-), Kering. Dominan el segmento de lujo en Madrid y Barcelona. Capital EE. UU. / Inversión Nike, Adidas, PVH (Tommy Hilfiger, CK). Líderes en moda deportiva y lifestyle. Capital Chino / Asiático Shein, Temu, AliExpress. Líderes absolutos en el segmento de bajo coste online.

La «Extranjerización» de Marcas Españolas**

Un fenómeno clave en los últimos años ha sido la entrada de fondos de inversión extranjeros en marcas que nacieron en España:

Fondos de Capital Riesgo: Muchas marcas medianas de éxito (como las del grupo Tendam o El Ganso en su momento) han tenido o tienen participación de fondos como CVC Capital Partners (Reino Unido) o L Catterton (vinculado al grupo francés LVMH).

Esto significa que, aunque la marca sea «sentida» como española, el capital y la toma de decisiones suelen ser internacionales.

Distribución por Segmento (Hombre vs. Mujer)

Moda Mujer:

Es el sector más dinámico y donde más marcas extranjeras «low-cost» y de «ultra-fast fashion» han entrado (especialmente las asiáticas).

Moda Hombre:

Aunque el capital extranjero es fuerte en marcas premium (Ralph Lauren, Hugo Boss), el hombre español sigue siendo muy fiel a marcas de capital nacional o grupos tradicionales como El Corte Inglés –volvemos a precisar que la producción del textil es foránea en países del Tercer Mundo visiblemente explotados–

Resumen del Mercado (Est. 2026)

Nacional (España): ~55% (Gracias al peso masivo de Inditex y Mango).

Extranjero (Resto del Mundo): 45% (Repartido entre gigantes europeos, estadounidenses y el auge imparable de China en el canal online).

Dato curioso: España es uno de los pocos países donde las marcas nacionales resisten tan bien. En la mayoría de los países europeos, la cuota de mercado de empresas extranjeras supera el 70%, pero aquí el «efecto Zara» mantiene la balanza mucho más equilibrada.

Son tres sectores de importancia en la economía española que tienen permeados el capital extranjero y como consecuencia las pingües ganancias marchan con viento fresco fuera de las fronteras y nadie levanta la voz reclamando a gritos el “españoles primero” Tendremos que suponer que el dinero no tiene patria. El dinero generado por el capitalismo comercial, claro, no el gasto público dedicado a mejorar la vida del precario/a.

No sé si meditando los datos en cuestión llegaremos a la conclusión de que los que han firmado el pacto incluyendo lo de Prioridad Nacional se refieren solo a los pobres o los problemáticos. Vamos, que en Urgencias mejor que entre el español afectado de un uñero que el infarto de un latino o subsahariano, está claro. Lo de la vivienda para españoles…o el capital en manos patrias, no cuenta para la derecha.

¿No será que no quieren gente que huye de dictaduras? (salvo venezolanos ricos, muy ricos) , o de la pobreza provocada por las mismas empresas que reciben jugosas exenciones fiscales de la patria. Lo que no les gusta a las huestes de esa derecha irracional y enferma de fanatismo estúpido es que llegue gente sencilla con idea de sobrevivir, tener una vida mejor, progresar y aportar a la patria común, que es la humana, el esfuerzo de su trabajo conviviendo y aportándonos diversidades culturales que conforman la riqueza que hizo fuertes a países receptores de inmigración como fueron EEUU, México, y la Europa reciente que recibió, entre muchos otros, a los antepasados españoles de los imbéciles que ahora van de patriotas firmando pactos racistas y aporofóbicos.

No se confundan, ni por asomo son patriotas. Lo que son es discípulos del gran capital que necesita a imbéciles como la derecha española para permear los países hasta exprimirlos dejando a las economías exhaustas mientras ellos celebran plusvalías en torres de la Quinta Avenida.

Son cipayos del trumpismo internacional. E imbéciles, muy imbéciles, que también.

María Toca Cañedo©

*https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/20/el-61-de-las-compras-de-hoteles-en-espana-las-ejecutan-inversores-extranjeros/

** https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/bangladesh-confeccion/

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