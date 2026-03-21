Modelos de financiación de los tres credos. Católicos, musulmanes y evangélicos.

La Iglesia Católica es la única que recibe financiación directa a través de los impuestos de los ciudadanos que voluntariamente marcan su casilla.

La asignación Tributaria (IRPF) supone que la última campaña (correspondiente al ejercicio 2024, liquidado en 2025), la Iglesia recibió una cifra récord de 429,3 millones de euros. Este dinero se entrega sin condiciones de destino (para salarios de sacerdotes, seguridad social, funcionamiento diocesano, etc.).

Además de la contribución del IRPF, la iglesia católica recibe exenciones Fiscales por lo que no pagan el IBI de sus centros de culto, residencias u oficinas. El Estado no ofrece una cifra oficial, pero organizaciones como Europa Laica estiman que este ahorro impositivo, sumado a otras exenciones (sucesiones, donaciones), supera los 2.000 millones de euros anuales. Lo que sí hace la organización católica es cobrar entrada en muchos de sus templos o lugares gestionados por ellos…que tampoco el Estado recibe nada por esas ganancias ya que están exentas de contribuir. Estas ganancias producidas por el cobro de entradas son utilizados en algunos casos para afrontar los gastos de restauración y mantenimiento de los centros de culto.

En Educación y Salud, la iglesia católica tiene importantes tentáculos, ya que el Estado financia los conciertos educativos (colegios religiosos) y la asistencia en hospitales y prisiones. Si sumamos estos servicios, la cifra total de dinero público que gestionan entidades católicas ronda los 11.000 – 12.000 millones de euros, aunque la Iglesia argumenta que esto no es «financiación a la institución», sino pago por servicios que ahorran dinero al Estado.

Vamos a analizar a continuación el modelo de subvención y financiación de evangélicos y musulmanes. La gran diferencia con la católica es que estas confesiones no tienen casilla en el IRPF. Su relación con el erario público es mínima canalizándose casi exclusivamente a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Los ingresos que el Estado aporta a estas religiones, son consideradas subvenciones directas (2025/2026) ya que el Estado otorga una cuantía anual para el funcionamiento de sus federaciones.

Según el Real Decreto 560/2025 los evangélicos (FEREDE) recibieron aproximadamente 540.000 €. y los musulmanes (CIE) la cantidad aproximada recibida fue de 444.000 €.

Hay que hacer notar que estas ayudas son para gastos administrativos y de estructura (alquiler de oficinas de la federación, personal administrativo), no para el culto.

Estos ingresos recibidos por los credos citados tienen como fin los Proyectos Sociales y Convivencia que regentan, por lo que pueden optar a pequeñas ayudas para proyectos específicos (diálogo interreligioso, memoria histórica) con un máximo de 10.000 € por proyecto.

Tal como ocurre con la iglesia católica, ambos credos gozan de exenciones fiscales y desde 1992 no pagan IBI por sus centros de culto, lo que supone un ahorro indirecto, aunque mucho menor debido a que poseen menos inmuebles en propiedad.

Comparativa de Transferencia Directa del Estado (Est. anual) Aquí podemos observar que la diferencia económica entre las tres religiones estudiadas es importantísima.

Concepto Iglesia Católica Evangélicos (FEREDE) Musulmanes (CIE) Origen del fondo IRPF (0,7% voluntario) Presupuestos del Estado Presupuestos del Estado Importe Directo ~429.300.000 € ~540.000 € ~444.000 € Uso del dinero Libre (Culto y clero) Gastos de estructura Gastos de estructura Ratio por fiel ~16 € / fiel ~0,77 € / fiel ~0,17 € / fiel

Esta diferencia abismal se produce por una razón legal: la Iglesia Católica tiene un sistema de autofinanciación asistida por el Estado (la casilla del IRPF), mientras que las minorías dependen de subvenciones finalistas muy limitadas.

Los evangélicos y musulmanes llevan décadas reclamando una «tercera casilla» en el IRPF o una casilla única para «confesiones minoritarias» que sería lo justo en un estado aconfesional como el que existe en España y está debidamente instaurado en nuestra Constitución. Hasta el momento el Estado se ha negado por la complejidad técnica y política que supondría.

María Toca Cañedo©

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