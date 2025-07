La decisión de Podemos de rechazar el decreto antiapagones ha desatado una intensa discusión en el ámbito político de España. Resulta sorprendente para muchos que el partido de Ione Belarra haya votado en contra, alineándose con el PP, Vox y otros grupos, lo que ha impedido la aprobación del decreto gubernamental. ¿Por qué Podemos está votando igual que la derecha? ¿Están cambiando sus ideas para coincidir con sus oponentes políticos?

Se generaron dudas por esta coincidencia en la votación. El Gobierno justificó el decreto como una medida necesaria para

mejorar el sistema eléctrico luego del apagón masivo de abril. Entre otras acciones, se intentaba acelerar la construcción de

infraestructuras, optimizar las vías de transporte y crear sistemas de reacción ágil ante posibles crisis. A pesar de ello, Podemos critica que esta propuesta no aborda la situación de control que ejercen unas pocas empresas en el sector energético, según lo expresado por su representante Pablo Fernández.Por qué oponerse al decreto: Se argumenta que el decreto no evita posibles cortes de energía, ya que no incluye penalizaciones para las empresas eléctricas y no les exige invertir en la infraestructura de mantenimiento.

Se señala que el decreto beneficia principalmente a las grandes corporaciones al dar prioridad a proyectos de gran escala y

subvenciones que, según algunos, no redundan en beneficios para los consumidores ni para el entorno natural. Al acelerar la aprobación de permisos sin evaluar adecuadamente los impactos en los territorios, se pasa por alto la justicia social y ambiental.

De manera interesante, tanto PP como Vox cuestionaron el decreto por considerarlo insuficiente, aunque lo hicieron por razones diferentes: acusan al Gobierno de actuar sin planificación y de gestionar mal la situación, mientras que Podemos critica que sea demasiado favorable a las empresas del sector. ¿Coincidencia ocasional? Que Podemos se encuentre en sintonía con la derecha no significa un cambio en sus creencias, sino más bien una estrategia momentánea. El partido de color violeta intenta destacarse del PSOE al señalar que este último se inclina a favor de los grandes grupos eléctricos. A pesar de esto, la gente ve que votar con el PP y Vox puede debilitar al Gobierno y parecer un obstáculo para decisiones urgentes. La paradoja en la política es clara en este caso. Tanto un partido de izquierda radical como la derecha conservadora rechazan una propuesta común, pero por motivos opuestos. Mientras Podemos busca cambiar el modelo energético, la derecha critica la gestión del Gobierno. En medio de este pulso, el decreto ha quedado en el limbo. Torres de alta tensión

Tino Vega

