PP, mafia sin democracia.

La mujer tiene poder para rebelarse cuando se agrede lo que es suyo y es su entorno. Estos movimientos sirven para formarse políticamente. Aquí, en esta Asociación, nadie dice `yo no entiendo de política´. Todo el mundo entiende de política. Yo he visto mujeres que se han dedicado a ser amas de casa, que se han encontrado en una edad difícil de menopausia con el problema de un hijo o dos con drogas, y las he visto formarse políticamente con debates, con pensamientos propios y tener un posicionamiento ante la vida clarísimo. Y ya no las oyes decir, como al principio, `yo no sé, yo no entiendo´. Sí saben, sí entienden y sí gritan lo que saben y lo que entienden”.

Carmen Avendaño, presidenta de Érgete (Integración)

Parece que el PP, en un alarde de inoportunidad rayano en el suicidio, ha escogido el lema “mafia o democracia” para la campaña electoral. Acusa al PSOE de prácticas mafiosas y conspirativas como forma de eludir la justicia y seguir en el poder. La corrupción de los socialistas y sus maniobras supuestamente mafiosas para taparlo quedan desdibujado ante la condena (escandalosa, falsaria condena) del Fiscal General sin una sola prueba, por jueces obedientes a la oposición. El juicio al hermano y a la mujer del presidente nos hacen pensar que la conspiración del gobierno, de haberla, funciona un poco mal. No pasan de meros aficionados frente a la profesionalidad del principal partido de la oposición, verdaderos profesionales en eso de nadar entre mafiosos con soltura.

La desvergüenza del argumentario de la oposición nos tiene acostumbradas de forma que apenas nos extraña la utilización de discurso y lemas que parecen sacados de su historia, o de una exhaustiva contemplación de sus propias taras. Porque si de algo sabe el PP es de mafias. En concreto de la mafia que ha suscitado el narcotráfico gallego que fue consustancial a su nacimiento y desarrollo .

Les dejo cifras para ilustrar lo que supuso para una, casi dos generaciones la pandemia de la drogadicción en nuestro país:

Según ha contabilizado el Plan Nacional sobre Drogas, durante los años duros de la plaga de heroína y cocaína se registraron del orden de 1360 muertes al año por sobredosis, con un 77% de incidencia en hombres. Se considera que desde las décadas de los ochenta y noventa murieron de esta forma del orden de 25.000 personas. El año de mayor incidencia es el que va desde 1991 hasta 1992 donde perecieron unos 1700 jóvenes con edades que oscilan desde los dieciocho hasta los treinta y nueve años. Bien podría parecer que estábamos dando cifras de una guerra. Y no vamos desencaminadas porque el narcotráfico fue una batalla larga y cruenta que acabó con toda una generación dejando secuelas graves en las siguientes y un rastro de dolor en las familias difícilmente superable.

La incidencia de la plaga de VIH/SIDA costó 60.000 muertos desde 1981 hasta llegar al cambio de siglo en donde la llegada de la triple retroviral la pandemia remite. Fueron alrededor de cien mil los/as infectadas durante ese tiempo.

Hace unos días ha muerto Xosé Manuel Beiras, los medios nos han recordado el estruendoso enfado con el que aporreó el escaño de Feijoo, quedando este último sin sangre en la cara contemplando la furia del nacionalista gallego. Le gritaba con desesperación que mientras él viajaba con el narco convicto Marcial Dorado, disfrutando de su yate y pasaba dulces vacaciones con el traficante, morían miles de jóvenes víctimas de sus turbios negocios. En los palcos de invitados del Parlamento gallego un grupo de mujeres con el rostro contraído por el dolor contemplaba la escena sin inmutarse.

Esas mujeres eran las madres contra la droga lideradas por Carmen Avendaño, que emularon a las otras, las de la Plaza de Mayo, rozando la misma valentía y tozudez en una lucha titánica por la salud y la vida de sus hijos.

Carmen Avendaño, una mujer nacida en familia modesta ya había tenido experiencia en asociaciones vecinales y luchas por mejorar el barrio de Vigo donde formó familia. No la cogía de nuevas las contiendas por tanto, cuando uno de sus cuatro hijos cayó en las redes de la drogadicción destrozando su salud y su vida no tuvo dudas de enfrentarse al dolor con una lucha a campo abierto. No existe nada peor para una madre que ver a su hijo morir lentamente, las furias del averno se desatan sin vuelta atrás y eso le debió de pasar a Avendaño que se unió a otras madres en el mismo estado de desesperación, juntando su fuerza además de la capacidad de resistencia y de forma poco organizada, al principio, se enfrentaron a los peligrosos capos gallegos.

Quien no conozca la Galicia de esa época no se puede imaginar hasta qué punto estaba imbricada en la sociedad la droga. Los narcos eran los nuevos señores feudales que gobernaban pueblos y ciudades, sacudiendo sus enormes ganancias por villas y parroquias dejando resmas en las iglesias (manto y joyas para las vírgenes, arreglos del altar mayor…) inyectando fondos a los equipos locales (Sito Miñanco elevó hasta segunda división a un equipo de su pueblo) ayudas a cofradías y colegios, incluso pavimentando aceras y corredoiras y sobre todo comprando el silencio de autoridades y miembros de la sociedad gallega. En los parkings de las Casas Cuarteles lucían como estrellas los coches de más alta gama, como deslumbraban los Rolex de oro en las muñecas de los beneméritos. Los alcaldes, curas, concejales y juntas vecinales sellaban la boca bajo las pingües donaciones que recibían de los señores de la droga.

Casi todo el mundo directa o indirectamente vivía del narcotráfico por lo que no se hablaba y si se hacía, era en bajito y con censura. El contrabando de tabaco había generado la red de barcos y las infraestructuras para el desembarco de las mafias colombianas que a finales de los años setenta llegaron atraídas por la organización del contrabando en años anteriores, las escarpadas costas gallegas y la predisposición de todo aquél que tenía un barco de pesca para pasar del tabaco al más lucrativo negocio de la heroína o de la cocaína. Las leyes españolas eran muy permisivas con las drogas de manera que las penas por condena de contrabando de tabaco o de droga eran similares mientras que los beneficios se multiplicaban por cien.

En una ocasión escuché a un paisano de A Pobra do Caramiñal, afirmar que él con su barquito de pesca se hubiera metido a descargar fardos de no saber que en el negocio del narco se entraba fácil pero solo se salía muerto. El hombre contaba que tuvo que entramparse para construir su casa y dar estudios a los hijos mientras contemplaba a los vecinos como se construían mansiones o compraban pisos en el centro de Vigo o Santiago pagando a tocateja. Eran pocos, muy pocos los que se mantuvieron dentro de la ley. Y los que lo hicieron no fue por ética, les movió el miedo que les sacudió la inercia del dinero fácil.

Porque era tan fácil como lucrativo. Una saca a la semana podía suponer al mes alrededor de 500.000 pesetas de la época, o lo que equivalía a diez meses de salario en un trabajo normal. Una saca consistía en adentrarse hasta la cercanía del barco nodriza con las bateas, generalmente en aguas internacionales, recibiendo la carga de fardos que una vez en la costa eran descargados por jóvenes que recibían en principio unas cantidades ingentes de dinero para poco después recibir el 50% del pago en material puro (heroína o cocaína) con lo que poder trapichear en las ciudades y pueblos grandes por lo que los ingresos se multiplicaban. Los jóvenes, desconociendo los peligros de la mercancía, probaban hasta engancharse lo suficiente para solicitar el pago total en especias. Cuando su enganche se tornaba excesivo, los capos descartaban al adicto por ser poco fiable. Suponían que en caso de detención delatarían o se iría de la lengua en zonas propicias a informantes, por lo que concertaban con las autoridades afines una detención, que además de evitarles el lastre humano, calmaba a las autoridades de Madrid. Todos contentos, por tanto, un adicto encarcelado que moriría al poco tiempo o quedaría tocado para siempre, mientras los narcos reponían rápidamente el capital humano.

Miles de jóvenes hacía fila para las descargas. Miles de pescadores cedían contentos la embarcación que en unas horas les reportaba dividendos nunca soñados.

Tornen a la parte donde expongo las cifras de muertos y enfermos crónicos insalvables que cito al principio del artículo.

¿Qué hacía durante ese tiempo el PP gallego que tanto enfadó a Beiras?

Comencemos con Feijoo. En 1985 no era más que un burócrata del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta; no es hasta 1991 cuando es nombrado Secretario de la Consellería de Sanidade y Servicios Sociales de la Xunta…Justo el año de mayor incidencia de muertes por sobredosis y contagios de VIH. Es en esa época cuando el bueno de Núñez Feijoo forja su amistad con Marcel Dorado realizando viajes continuos, a Ibiza, Canarias, Portugal, Picos de Europa. Esto sucedía desde 1995 hasta 1998. Él niega que conociera los negocios de su amigo, pero sorprende porque la Operación Nécora se realiza en 1990 y toda persona gallega o residente en la comunidad conocía para entonces de sobra el nombre y la filiación de todos los narcos. No olvidemos que Dorado había sido detenido antes de conocer a Feijoo. Lo conocían todos, menos el bueno de Feijoo.

Claro que la historia de la amistad de los narcos con el PP viene de atrás. En 1989 se refunda la obsoleta Alianza Popular en una nueva amalgama derechista. El jefe, Fraga, gobierna Galiza con paternal poder siendo de sobra conocida la relación filial entre el viejo jefe, ministro de Franco, y los capos.

Les dejo una relación entre el partido derechista y los jefes del narco gallego:

Vicente Otero, «Terito», narco floreciente durante los años 70 y 80 era considerado el «padrino» del contrabando tradicional de tabaco en las Rías Baixas. Convinó sus tareas de narcotraficante con ser jefe local de Alianza Popular en Cambados y amigo personal del fundador del partido, Manuel Fraga Iribarne.

Tal era la confianza entre Terito y AP que financió generosamente los inicios del partido en Galicia. En 1982, tras un tiroteo en el Parador de Cambados donde se reunían contrabandistas, la investigación periodística apuntó a que el encuentro abordaba la recaudación de fondos para el partido en el que los diferentes capos no se ponían de acuerdo. Se dice que Terito liquidó a tiros la discusión y el desacuerdo. Aun andan las señales de los disparos en la pared del parador. La especialidad de Terito fue el tabaco y no el narcotráfico de sustancias duras, simbolizando la tolerancia política inicial hacia el dinero ilegal procedente del narco.

Años después, Fraga llegó a imponerle la insignia de oro y brillantes del partido, suponemos que agradecido por los favores y servicios realizados por Terito.

https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/financiacion-ilegal-pp-nacio-galicia_129_1881163.html

Es de sobra conocido que el grupo formado por Vicente Otero Terito, Manuel Díaz Ligero, Celso da Ponte, José Ramón Barral Nené, Luis Falcón o los Charlín fueron quienes abrieron las puertas de lo que acabó siendo un gigantesco negocio basado en el imperio del fraude. Pasaron del estraperlo de postguerra al tabaco rubio de “batea” y más tarde a la “fariña” que les reportaba millones con riesgos similares. También consignamos que Terito era dueño de la sede local del AP en Cambados.

Sobre las relaciones entre narcos y PP, recordemos que el propio Laureano Oubiña declaró ante los micrófonos de la Cadena Ser que tiene pruebas de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular con dinero en efectivo. Pruebas que se compromete a presentar en el juzgado «si me llaman«, según afirmó.

El 65% de la financiación del Partido Popular era irregular en los tiempos de mayor incidencia del crimen organizado, frente a un 35% de manera regular. Oubiña reconoció en sede judicial haber repartido sobres con dinero a dirigentes del PP. Los considerados sobresueldos, que tampoco se declaraban a Hacienda. Él mismo Oubiña reconoce tener todavía recibís de la época con firmas de varios dirigentes del PP

Pablo Crespo, ex secretario del Partido Popular de Galicia recogía la largueza de dinero con que los narcos gallegos premiaban a un partido de gente afín de forma que el mismo Lapuerta, tesorero del PP nacional, se desplazaba personalmente a Galicia con el fin de recoger la recaudación del PP gallego que engordaba las arcas del partido a nivel nacional.

https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/financiacion-ilegal-pp-nacio-galicia_129_1881163.html

En los años 1997 y 1998 había entradas en metálico bajo los epígrafes “Galicia” o “Galicia (O.C.)” En 1999, en el cuaderno de cuentas del partido aparece una entrega de 21 millones de pesetas con el nombre de “P. Crespo”.

Mientras seguían cayendo los hijos de las madres que habían nombrado a Carmen Avendaño líder de su movimiento Érgete. Estas mujeres se concentraban ante los bares donde se trapicheaba y a gritos coléricos acusaban a los dueños de cómplices de la muerte de sus vástagos . Más tarde se dieron cuenta que debían ascender en la capa del narco dando comienzo a escraches a los propios capos llegando a asaltar los pazos que habían adquirido y donde se concentraban los lujos de las familias de la droga simbolizando el poderío mafioso.

Las madres eran implacables porque como dijo Avendaño:

“Cuando tus hijos están muy mal, no quieren tu amor, te lo rechazan y tú, trabajando colectivamente, institucionalmente, tienes la oportunidad de volcar ese amor que desearías volcar en tu hijo y que no lo recibe, que no lo quiere recibir, en otros hijos. Y eso es precioso”.

https://elpais.com/especiales-branded/pienso-luego-actuo/2019/un-matriarcado-contra-el-narcotrafico/

Sigamos con el cómputo de los narcos en su asociación con el PP gallego –y nacional porque los dineros, como hemos apuntado, llegaban a la sede de Madrid—

Otro capo importante fue José Ramón «Nené» Barral, famoso durante los años 80, 90 y 2000, que fue a la vez f alcalde de Ribadumia por el Partido Popular durante casi dos décadas (desde 1983).

Nené Barral compaginó durante años su cargo público con actividades de contrabando. En 2001, se vio obligado a dimitir del PP y de la alcaldía tras ser detenido en una gran operación policial contra el contrabando de tabaco, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Décadas más tarde, fue juzgado de forma definitiva por estas operaciones que se remontaban a su época como regidor.

Manuel Cruz López narco destacado en los años 90 y militante del PP en Ferrol además de chófer oficial de José Manuel Romay Beccaría (quien fuera consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia y posterior ministro con José María Aznar además de apadrinar la carrera política de Feijoo).

Manuel Cruz fue el nexo de unión clave en la polémica posterior de Feijóo, ya que era amigo común de este y de Marcial Dorado. A mediados de los años 90, Cruz compaginaba su empleo público en la órbita del PP con labores de testaferro y socio de Dorado en gasolineras, por lo que no le hubiera resultado difícil a Feijoo preguntarle por los negocios de Dorado, de haber tenido interés…

Manuel Cruz, falleció en un accidente de tráfico en 1999, antes de que las investigaciones judiciales sobre el entramado económico de Dorado se profundizaran sobre él. Ya saben que en el PP la muerte suele solventarles desagradables presencias judiciales.

Otro importante en la alianza PP y narco fue Alfredo Bea Gondar, durante los años 80 y 90 siendo a la vez alcalde de O Grove. Bea Gondar, llegó a la alcaldía inicialmente mediante candidaturas independientes, poco después se integró colaborando estrechamente con las estructuras de Alianza Popular de la zona en los años 80.

En 1991 fue procesado por el juez Baltasar Garzón en el marco la Operación Nécora. Fue encarcelado y condenado formalmente por la Audiencia Nacional en 2005 por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de cocaína, relacionado con un alijo incautado a principios de los años 90.

https://www.lamarea.com/2023/07/18/el-pp-y-el-narcotrafico-mas-alla-de-marcial-dorado-de-los-amigos-de-fraga-al-indulto-de-aznar-y-el-barco-de-rajoy/

Recordarán al olvidado Naseiro que fue tesorero del PP con Aznar en 1990 y al que el juez Manglano quiso procesar, sufriendo graves presiones por dicha investigación (los que dicen respetar a los jueces, se les olvida añadir que solo cuando les dan la razón) .

Luego ya saben lo que pasó con Garzón…

https://www.elplural.com/politica/los-vinculos-del-pp-gallego-con-el-contrabando-y-el-narcotrafico_58566102

No solo hubo relaciones poco recomendables entre los antiguos peperos gallegos procedentes de AP o la relación singular de Feijoo con Dorado. En la campaña de 2009, Rajoy fue fotografiado en un barco de la familia de Manuel Baulo Trigo, de nombre Moropa, cuyo padre, Manuel Baulo Carballo —narco conocido– fue asesinado por sicarios en 1994 quedando su madre tetrapléjica en el mismo atentado. La familia pertenecía al clan de Os Caneos. El quince de septiembre de 1995 Daniel Baulo Trigo (hermano del dueño del barco) fue condenado en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional por dos delitos contra la salud pública, cuya sentencia supuso una pena de doce años de reclusión mayor y más de cien millones de pesetas en concepto de indemnización. También fue condenado en el mismo proceso por contrabando en grado de tentativa a dos meses imponiéndole una multa de 1100 millones de pesetas.

https://www.lamarea.com/2023/07/18/el-pp-y-el-narcotrafico-mas-alla-de-marcial-dorado-de-los-amigos-de-fraga-al-indulto-de-aznar-y-el-barco-de-rajoy/

Claro que el PP sabe pagar bien los favores cuidando a su gente. El veintiocho de agosto de 1998, en el Consejo de ministros presidido por el señor Aznar, fue indultado Daniel Baulo Trigo por lo que consideramos normal que su hermano y socio paseara con afecto amistoso en 2009 al candidato Rajoy. Al candidato del PP, no le importó demasiado que en 2003, cinco años después del indulto de Aznar, fuera detenido de nuevo consignando en su poder doce kilos de heroína pura.

Las fotos del paseo en barco de Rajoy en el Moropa fueron realizadas por periodista del periódico gallego Xornal de Galicia que fue clausurado pocos meses después de publicada la notica… Posteriormente fue borrada la publicación digital, con un poco de esfuerzo he recuperado una.

Durante los años de compadreo del PP y los narcos mafiosos, la ingente labor de las madres contra la droga fue incansable enfrentándose a atentados y amenazas –en dos ocasiones reventaron los frenos del vehículo de Carmen Avendaño— Lograron la intervención e incautación de pazos y fortunas así como el recrudecimiento de penas, además del escarnio público al que sometieron a los capos y sus secuaces, a la vez que voltearon a la opinión pública dando publicidad de lo que supuso un crimen social de magnitud inmensa.

No hay casa en las rías gallegas en que no haya una víctima de la epidemia producida por el narcotráfico, que lógicamente trascendió a todo el estado, dejando un reguero de muerte y de salud destrozada de cientos de miles de jóvenes a los que la vida se les truncó como consecuencia de la complicidad con los mafiosos que se enriquecieron con la sangre joven.

Por eso comenzaba diciendo que nadie como el PP y su secretario general saben tanto de mafias. El eslogan de “mafia o democracia” se lo debieran haber aplicado hace más de cuatro décadas a sus padres fundadores. También al señor Feijoo al que jamás escuchamos pedir perdón a las madres que se quedaron sin hijos, hijos sin padre, y pueblos diezmados por la lacra de los mafiosos del narcotráfico. Por eso le crecía la indignación al señor Beiras aporreando el escaño del infame amigo de Marcial Dorado, mientras le gritaba que contemplara a las madres del palco de invitados.

Fueron miles, cientos de miles los muertos víctimas de un negocio sin alma que aupó al partido que ahora da clases de dignidad y honradez con el eslogan “mafia o democracia”.

Como ven la tradición del “se iban a morir igual” viene de lejos en el PP.

María Toca Cañedo©

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