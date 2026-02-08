Remigracion

The economist informa sobre un término que se expande por la extrema derecha europea y que nombra lo que va a ser uno de los ejes de su política cuando accedan al poder: «remigración«. En Vox es cuestión de que empiecen las campañas electorales grandes para usarlo a discreción. Les dejo el artículo:

En la actualidad solo hay una palabra que sirva para un político que aspire a hacer carrera en la extrema derecha alemana: «remigración». Se grita en los actos organizados por el partido Alternativa para Alemania (AfD), aparece en los productos promocionales y se difunde por todas las redes sociales. Su significado puede resultar difícil de entender. Pero su difusión desde la franja extremista hacia la corriente principal ilustra cómo los grupos de extrema derecha están ampliando su influencia en las democracias. También plantea un dilema al afd, que lidera algunas encuestas de opinión.



El concepto de remigración está estrechamente asociado a Martin Sellner, un activista y autor austriaco de 37 años que ha sido expulsado de varios países europeos. Sellner explica a The Economist que lo que distingue a su movimiento es la comprensión de que el cambio social —en el ámbito académico, las artes y los medios de comunicación— precede al cambio político. Salpicando sus respuestas con referencias a memes, «metapolítica» y Antonio Gramsci y Louis Althusser (dos filósofos marxistas), afirma que los populistas de derecha que han conseguido el poder «carecen de la capacidad intelectual para ejercerlo y provocar el cambio».

La «remigración» se extendió desde los círculos extremistas franceses a los alemanes y austriacos hace más de una década. En enero de 2024 irrumpió en la conciencia de los votantes comunes cuando Correctiv, un medio de investigación, reveló que Sellner había discutido la remigración con políticos de la AfD en una reunión en Potsdam. Las revelaciones provocaron protestas en toda Alemania. Un grupo de lingüistas nombró el término «palabra del año».



Toda publicidad es buena publicidad, se encoge de hombros el Sr. Sellner. La idea tuvo tal aceptación dentro de la AfD que, un año después, Alice Weidel, su candidata a canciller, adoptó el término en un acto del partido y aprobó su inclusión en el programa electoral en vísperas de las elecciones federales alemanas. Muchos políticos de la AfD se han sumado ahora a la causa con entusiasmo (véase el gráfico). Algunos se disculpan por su tardía conversión.

Mientras tanto, los activistas de la AfD utilizan la palabra para indicar a los grupos marginales que «forman parte de los chicos guays», afirma Bernhard Weidinger, experto en extrema derecha del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca, un organismo de investigación. Publican memes sobre la «remigración» generados por IA con alegres melodías eurodisco. Para algunos, la promesa de la remigración tiene una carga eléctrica; los activistas se comprometen a hacer que las pistas de aterrizaje alemanas «brillen al rojo vivo» con la magnitud de las deportaciones.



¿Qué significa la remigración en la práctica? Sellner afirma que se dirige a tres grupos: los inmigrantes ilegales; los legales que agotan los recursos del Estado o cometen delitos; y los ciudadanos que él considera «no asimilados». Reconoce que este último grupo presenta un «problema». «No se puede deportar a los ciudadanos, sería una locura». Pero se puede crear «presión cultural y económica» para que se vayan. También quiere normas de naturalización mucho más estrictas y el fin de la «cultura de la culpa» en Alemania. Está dispuesto a retirar la ciudadanía a algunos alemanes naturalizados.



Sin embargo, para muchos de sus defensores, la «remigración» no es tanto un conjunto de políticas como un término genérico que engloba una visión de Europa con una identidad étnica y cultural libre de lo que ellos denominan «migración de sustitución afroárabe». Sellner admite que llevar esto a cabo por completo llevará varias décadas. Las solicitudes de asilo han descendido drásticamente en Alemania últimamente, pero esa no es la cuestión. La esperanza es atraer a aquellos ciudadanos que se sienten incómodos ante la rápida escala del cambio demográfico que observan a su alrededor.

Estos son los mismos votantes a los que se dirige la AfD. Pero hay una diferencia crucial. El partido rechaza cualquier sugerencia de que sus propuestas afectarían a los titulares de pasaportes alemanes. «No hay diferencia entre alguien cuya familia lleva 200 años viviendo aquí y alguien que ha obtenido la ciudadanía recientemente», afirma Marc Jongen, miembro de la junta directiva de la AfD. Sin embargo, algunos políticos del partido piden que se deporte a «millones» de personas. Alrededor de 230 000 personas en Alemania están sujetas a órdenes de deportación, pero no hay forma de expulsar a millones simplemente deportando a inmigrantes ilegales y delincuentes.



Por eso, la cruzada de Sellner a favor de la remigración es tanto una oportunidad como una amenaza para la AfD, afirma Jakob Guhl, del Instituto para el Diálogo Estratégico, un grupo de expertos. La oportunidad es evidente: el partido ha aprovechado la energía de las redes de extrema derecha que suelen mantenerse al margen de la política democrática. Puede resultar impactante ver a los representantes de un partido respaldado por una cuarta parte del electorado gritar consignas que antes solo se oían en los márgenes más extremos, pero eso no les está perjudicando en las encuestas. Algunos han mantenido reuniones privadas o públicas con Sellner en las últimas semanas, especialmente en las ramas más radicales del AfD en el este.



Pero el giro radical del AfD corre el riesgo de acarrearle serios problemas con la ley. El año pasado, una agencia de inteligencia nacional calificó a la AfD de «extremista de derecha». El partido está impugnando ese veredicto, pero las peticiones para prohibirlo se han multiplicado. Los tribunales han dictaminado que el concepto de remigración del Sr. Sellner viola la Constitución al distinguir entre alemanes en función de su origen étnico. Si la AfD insinuara que respalda sus ideas, reforzaría los argumentos de sus oponentes. Esta semana ordenó a sus miembros que dejaran de reunirse con el Sr. Sellner.



Es poco probable que esto frene la propagación de la «remigración». En Austria, el Partido de la Libertad, de extrema derecha, ha adoptado el término con entusiasmo. En Italia, el Comité para la Remigración y la Reconquista, un grupo de extrema derecha, causó recientemente un gran revuelo en el Parlamento con una petición para llevar a cabo deportaciones masivas y desnaturalizaciones. A la administración de Donald Trump le encanta la palabra: «Todo lo que Estados Unidos quiere para Navidad es la remigración», publicó el Departamento de Seguridad Nacional en diciembre. En cuanto al Sr. Sellner, está ocupado creando un «Instituto para la Remigración». «Podemos cambiar el debate público y, al final, cambiaremos toda la política», afirma. Muchas personas en Europa que podrían no considerarse nativas temen que tenga razón.

