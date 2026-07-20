Trump, aún más peligroso que antes

Paul Krugman lleva unos días afirmando que ahora Trump es más peligroso que antes. Herido su orgullo en la Guerra de Irán, la está dejando a un lado para empeñarse en un nuevo proyecto: anticiparse a las elecciones de medio mandato y quizás impedirlas. Su conferencia urbi et orbi de hace días es una muestra.

Esta es la valoración de Krugman:

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Donald Trump me sorprendió anoche. Esperaba escuchar mentiras sensacionalistas sobre las elecciones de 2027. Lo que ofreció en su lugar fueron, en su mayoría, insinuaciones aburridas que no convencieron a nadie.

Lo cual no quiere decir que su discurso estuviera libre de mentiras. De hecho, casi todas las palabras que pronunció eran mentiras, incluidas «un», «y» y «el». Pero las mentiras más espectaculares no se referían a las elecciones estadounidenses. Fueron al principio, cuando Trump se jactó del lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo.

Esta es la parte que me llamó la atención:

Teníamos transgénero para todo el mundo, hombres en los deportes femeninos, la delincuencia asolando nuestras ciudades, y el mundo entero se reía de nosotros como nación, pero eso ya no es así. Hace dos años, nuestro país estaba muerto. Ahora, somos el país más en boga de todo el mundo. Estados Unidos es respetado como nunca antes lo habíamos sido.



En realidad, una de las consecuencias más espectaculares del regreso de Trump al poder y del caos que ha provocado desde entonces ha sido el colapso del respeto mundial hacia Estados Unidos. El gráfico que aparece al principio de esta entrada procede de la Encuesta de Actitudes Globales de Pew, pero no hace falta una encuesta formal para saber que el mundo desprecia cada vez más a EE. UU. Basta con viajar al extranjero y hablar con la gente.

Y no se trata solo de la opinión pública. Los gobiernos de todo el mundo, incluidas en gran medida naciones que solían ser nuestros aliados más leales, se apresuran a reducir su dependencia —económica y militar— de unos Estados Unidos en los que no se puede confiar y que, además, han demostrado ser mucho más débiles de lo que nadie imaginaba.



¿Por qué importan las actitudes globales hacia Estados Unidos? Por un lado, es obvio que importan enormemente a Trump. Las afirmaciones de que Estados Unidos era el hazmerreír bajo el mandato de Biden, pero que ahora todo el mundo lo admira, ocupan un lugar destacado en muchos de sus discursos. Trump no es, por decirlo suavemente, un hombre con gran fortaleza interior. Vive para la validación externa, o la apariencia de validación externa. Está claro que la ilusión de que el mundo está asombrado ante su destreza es clave para su frágil autoestima.

Y lo que es más importante, las alardes de Trump sobre la reputación internacional de Estados Unidos forman parte del argumento que está construyendo para entorpecer o rechazar los resultados de las elecciones de mitad de mandato. Trump no solo insiste en que todo está amañado en su contra. También insiste en que, dado que está haciendo un trabajo tan increíble —presidiendo como nadie lo ha hecho antes—, nadie debería interponerse en su camino ni poner límites a su poder.



Se puede afirmar con seguridad que, a estas alturas, nadie que no estuviera ya completamente del lado de Trump se está dejando convencer por toda esta fanfarronería, ni tampoco por nada de lo que Trump dijo en su diatriba de anoche, carente de energía y aburrida. Pero recuerda: a estas alturas, nada de lo que dice Trump tiene que ver realmente con la persuasión. Se trata únicamente de sentar las bases para su intento de destruir la democracia.

Fernando Broncano.

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