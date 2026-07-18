90 años después seguimos desmintiendo mentiras de la propaganda.

18/07/2026 Maria Toca La pájara pinta, Memoria 0

En el 90 aniversario del frustrado golpe de estado hay mitos que no están debidamente aclarados. Las mentiras que la propaganda franquista difundió y siguen en la memoria colectiva.

Hora es de demostrar la verdad.

Os dejamos este podcast donde aclaramos los sucesos ocurridos en la guerra de España.

Sobre Maria Toca 1935 artículos
Escritora. I Premio de Novela Ateneo de Onda 2016. II Premio Concurso Literario de Relatos del Bajo Cinca, 2015. I Premio de Relato Guadix 2020 Finalista de varios... Hasta el momento, tres novelas publicadas: Son celosos los dioses, Prototipos, El viaje a los cien universos. Poemario: Contingencias. Numerosas participaciones en libros de relatos corales. Diplomada en Nutrición Humana por la Universidad de Cádiz. Diplomada en Medicina Tradicional China por el Real Centro Universitario María Cristina

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