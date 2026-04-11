¿Alto el fuego o invasión? baladronadas de Trump que refuerzan a Irán.

Estamos ante un punto crítico en la Guerra de Irán . Es dudoso si se mantendrá el alto el fuego o si habrá invasión de tierra y se entrará de nuevo en la trampa de la escalada. Este artículo de The Economist que comparto aquí hace un análisis bastante equilibrado (necesitamos entender lo que pasa y atender menos a los comentaristas exaltados de las redes y tertulias):

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No todas las guerras tienen un ganador. Pero toda guerra tiene al menos un perdedor y, si —un gran «si»— el alto el fuego marca el fin de la guerra en Irán, el mayor perdedor será Donald Trump. El conflicto ha supuesto un revés para sus principales objetivos bélicos y ha puesto de manifiesto la superficialidad de su visión sobre una nueva forma de ejercer el poder estadounidense.

La paz es desesperadamente frágil. Estados Unidos e Irán no se ponen de acuerdo sobre si abarca el Líbano, que está siendo atacado con tanta dureza por Israel que la amenaza al alto el fuego general parece intencionada. Discrepan sobre cómo Irán debería abrir el estrecho de Ormuz, una condición previa estadounidense para las conversaciones. Y sus posiciones negociadoras están tan alejadas que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué plan van a discutir en Islamabad este fin de semana. Un alto el fuego no detendrá las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. La guerra de Estados Unidos contra Irán ha cambiado Oriente Medio —para peor

La mejor razón para pensar que Trump no volverá a la guerra es que ahora comprende que nunca debería haberla iniciado. Sus abominables publicaciones en las que se jacta amenazando con destruir Irán parecen intentos de revestir su marcha atrás con kevlar. Sabe que una nueva guerra provocaría pánico en los mercados y que, tras haber proclamado una «edad de oro» en Oriente Medio, el jugador de ajedrez en cuatro dimensiones correría el riesgo de quedar en ridículo.

Irán, también, tiene motivos para contenerse. Sus líderes siguen siendo asesinados. Aunque les importan poco sus ciudadanos, incluidos los miles que han muerto en la guerra, la destrucción generalizada de las redes de energía y transporte haría más difícil gobernar el país. También quieren que se levanten las sanciones. El régimen también creerá que el tiempo le favorece en la mesa de negociaciones. Estados Unidos no puede mantener permanentemente a sus tropas listas para atacar. Si estalla de nuevo la guerra será porque Irán se ha pasado de la raya.

El resultado más probable es, por lo tanto, un régimen iraní herido aferrándose al poder y resistiendo para obtener el máximo de objetivos en las negociaciones. Irán no tiene armada ni fuerza aérea; ha perdido y agotado muchos de sus misiles y drones. Para fabricar más, tendrá que lidiar con el hecho de que su economía ha retrocedido años debido a más de 21 000 ataques estadounidenses e israelíes.

Trump lo califica de gran victoria. No lo parece, teniendo en cuenta sus escasos avances en el cumplimiento de los tres objetivos más convincentes de la guerra: hacer que Oriente Medio sea más seguro y próspero sometiendo a Irán; derrocar al régimen; y evitar de una vez por todas que Irán se convierta en una potencia nuclear.

La guerra ha perjudicado la seguridad regional. Antes de que comenzara, Israel había desmantelado parcialmente la red de milicias proxy de Irán. Sin embargo, Irán ha establecido ahora una nueva fuente de influencia, al atacar a los países del Golfo y bloquear el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Irán pretende cobrar un peaje por el uso del estrecho. Trump incluso ha barajado la posibilidad de repartirse los ingresos. Los Estados del Golfo y sus clientes probablemente logren resistir tal afrenta a la libertad de navegación. Pero se avecina una pugna.

Incluso después de que los productores de petróleo hayan construido nuevos oleoductos para evitar el Golfo —una obra de varios años—, Irán podrá atacar infraestructuras críticas. Los países del Golfo, que se promocionan como oasis de calma, deben preguntarse si pueden confiar en Estados Unidos. ¿O deberían replantearse su seguridad haciendo más por sí mismos o incluso llegando a un acuerdo con Irán?

El régimen sigue en pie, a pesar de la débil afirmación del Sr. Trump de haberlo derrocado. Quizá espere que los iraníes se levanten pronto contra sus opresores para poder atribuirse el mérito. Eso es posible, pero parece menos probable ahora que antes de la guerra, cuando el régimen era más impopular que en cualquier otro momento de sus 47 años de historia. Con el ayatolá Alí Jamenei enfermo, se enfrentaba a una peligrosa transición hacia una nueva generación. La guerra ha propiciado esa transición, ungiendo al hijo de Alí, Mojtaba. A diferencia de Ali, él es una figura decorativa. El control recae en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus facciones rivales, todas ellas nacionalistas beligerantes.

Y la guerra puede haber agravado la amenaza nuclear. Estados Unidos e Israel causaron más daños a la infraestructura de Irán, pero unos 400 kg de uranio altamente enriquecido —suficiente para fabricar diez bombas— siguen enterrados en instalaciones nucleares. Trump insiste en que Irán entregue este «polvo nuclear». Irán quiere que se levanten las sanciones, pero ha aumentado el incentivo para disuadir futuros ataques utilizándolo para fabricar una bomba, lo que podría conducir a la proliferación nuclear en la región. Ese sería un resultado desastroso, pero para evitarlo, Trump y los futuros presidentes podrían verse obligados a atacar cada pocos años. A juzgar por esta guerra, eso será difícil de mantener.

¿En qué situación quedan los artífices de este conflicto? Nunca antes Israel había ejercido un poder militar como el que tiene hoy. Pero la guerra ha puesto de manifiesto los límites de lo que esto puede lograr y cómo su apetito por los ataques preventivos está generando miedo y repulsa en la región. Para muchos israelíes, luchar en pie de igualdad con Estados Unidos despertó un gran orgullo nacional. Sin embargo, aunque Israel se ha ganado los elogios de los políticos republicanos, el 60 % de los estadounidenses ahora lo ven con malos ojos, un aumento de siete puntos porcentuales respecto al año pasado. Eso debilita a Israel.

Estados Unidos bajo el mandato de Trump tiene aún más sobre lo que reflexionar. El país solía derivar su poder de la combinación de la fuerza militar con la autoridad moral. Pero cuando este presidente amenaza con aniquilar la civilización iraní —un genocidio con cualquier otro nombre—, trata la moralidad como si fuera una fuente de debilidad.

Algunos en la administración Trump se comportan como si Estados Unidos estuviera atado por cosas como el derecho internacional y los convenios de Ginebra. Liberado de esas restricciones, será más poderoso. La guerra ha demostrado que «la fuerza hace la razón» no es solo una profanación de décadas de política exterior, sino una falacia. Aunque la superioridad militar de Estados Unidos quedó plenamente de manifiesto en Irán —integrando inteligencia artificial en las operaciones, rescatando a pilotos derribados, logrando la supremacía a bajo coste—, también reveló profundos problemas.

La guerra ha demostrado que es fácil sobreestimar el valor del poderío estadounidense. Sus fábricas no pueden reabastecer a sus fuerzas armadas con la suficiente rapidez, mientras que Irán libró una guerra asimétrica con armas limitadas. El exceso de testosterona conduce a juicios erróneos que confunden la letalidad con la victoria. Una potencia de fuego abrumadora sin una estrategia merma la fuerza estadounidense.

Irán tiene un régimen perverso, pero una guerra justa depende de un juicio sobrio que considere que la violencia es un último recurso necesario. En cambio, el Sr. Trump trató a Irán como un proyecto vanidoso, en el que la fuerza de Estados Unidos le eximió de la responsabilidad de sopesar las consecuencias de la decisión de atacar. El poder por sí solo no es lo correcto. A veces ni siquiera consigue la victoria. ■

The Economist por cortesía de Fernando Broncano