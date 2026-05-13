Las Élites que dominan España. De Andrés Villena

Julian Asange llama «conspiraciones» a las estructuras de élites mundiales. Sostiene que son invisibles, cambian sus miembros, como si se tratase de serpientes que cambian la piel, pero siguen en la historia casi inalteradas, dominando las transformaciones que interesan y las que no interesan.



Este libro es la tesis doctoral de Andrés Villena y narra la historia de España 1939-2017 siguiendo el hilo conductor de las élites empresariales y tecnocráticas que han ido modelando la sociedad española, su economía y en gran medida también la política. La lectora de este libro seguramente sabe ya mucho sobre lo que se cuenta aquí, pero quizás no tenga mucha idea de cómo el poder de las élites se ha formado por relaciones personales e institucionales robustas que permanecen y se reproducen en el tiempo. Estas élites tienen nombres, tienen fechas, tienen vínculos entre sí y constituyen una fuerza histórica sin la que no se entiende del todo bien lo que es este país. Villena examina también algo las élites de la comunicación, aunque en este tema necesitaríamos una monografía similar dedicada a las élites culturales y sus continuidades y transformaciones. El libro se lee muy bien como los libros de historia escritos sin la pesadez académica y mantiene una distancia en la expresión y en el juicio que se agradece mucho, la verdad.

Lo que más me gusta es que mantiene un concepto de élite con el que me identifico mucho: como estructura de poder y dominación, alejado de los funcionalismos que diluyen el contenido crítico de este concepto bajo la idea de influencia o de cuadros del sistema. Muy recomendable, para curarse de la adición a best-sellers y novelas del yoyó.

Fernando Broncano.

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