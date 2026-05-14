Florentino Pérez. El zar desnudo

Ni en los sueños más húmedos de un guionista loco de comedia bufa, sarcasmo neorrealista con toques de locura, se le ocurrirían el cúmulo de actos y sucesos ocurridos en los últimos días en que quedara destapada la verdadera cara de una sociedad que se corroe de mugre y que urge rehabilitar.

A la carrera de las ratas nadadoras que el señor Clavijo anunciaba en noche televisiva digna de rumores alcohólicos o de algo más fuerte, se nos unió la loquita presidenta Ayuso con sus ataques paranoides a un país amigo en donde, aunque solo fuera por las inversiones españolas, debería tratar con más prudencia. El viaje fue mezcla de placer e ideología porque los amigos de la pobre muñeca loca, no dan puntada sin hilo. Ayuso fue a apoyar a un partido opositor de extrema derecha con el ideario extremista de los ultras solo que se pasó de frenada sacando a la Malinche y a Hernán Cortés a pasear por México y claro, hasta a los recalcitrantes les pareció una demenciada.

Poco o nada decir de esta mujer desvariada que preside la Comunidad Madrileña a las órdenes de Quirón y de tito Floren… Ellos sabrán el descalabro que puede formar la loquita de Sol en cuanto se convierta en el juguete roto que lleva camino de ser. Cierto es que mientras llene de millones las bolsas de ambos patrocinadores (Quirón y Florentino) está protegida. Manda il Patrone…

Lo de la consejera de Sanidad del gobierno Ayuso, no merece más que el desprecio ante un ser tan infame como mediocre e irrelevante. Su babosa grosería hacia la ministra permanecerá como la vileza de una mujer que no merecería ni regentar un prostíbulo. Allá se las compongan en Madrid. Y lo digo con dolor porque amo a Madrid como mi segunda tierra.

Lo que no contábamos y nos ha dejado boquiabiertas y perplejas, fue que el consabido “zar” madrileño se destapara, como lo que suponíamos que era pero sin pruebas fehacientes, ya que le suponíamos cierto decoro que a poco de comenzar su tragicómica rueda de prensa quedo por los suelos.

El señor que preside el Real Madrid, preside el club blanco, además de ser el gran motor económico del Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios), donde ejerce como Presidente siendo como es el principal accionista individual (con una participación que ronda el 13-14%).

Imagino que a estas alturas saben qué es ACS, por si no, les dejo un somero informe:

ACS (Matriz): Una de las mayores constructoras del mundo, con una facturación récord en 2025 de 50.000 millones de euros. Bajo su paraguas se encuentran gigantes como:

Hochtief (Alemania): Filial estratégica que lidera el mercado en Europa y está batiendo récords de beneficios (previsión de > 1.000M€ en 2026). Turner y Flatiron (EE. UU.): Dominan la construcción de infraestructuras y centros de datos en Norteamérica. CIMIC (Australia): Líder en minería y servicios en la región de Asia-Pacífico. Abertis: Participada a través de ACS y su filial alemana, es un referente mundial en la gestión de autopistas de peaje.



Inversiones Diversificadas: A través de su sociedad patrimonial (Rosina Inversiones), gestiona su fortuna personal, que Forbes estima en unos 3.400 millones de dólares. Ha invertido en sectores como la energía renovable y, más recientemente, en minerales críticos (litio en Alemania).

Dicen que con los años se pierden los filtros sociales, que quien ha practicado el hijoputismo pertinaz muestra el rostro a poco que la edad surque de arrugas la cara. Va a ser eso. El destape de la rueda de prensa del presidente del Real Madrid nos ha mostrado la cara del patrone en su completa y asqueante extensión. No es extraño que hayamos tenido excesos de memes, además de mostrarnos la cara ojiplática del periodismo deportivo mainstream patrio. Y no solo del periodismo deportivo porque tito Floren, tan dado a dar collejas al alcalde de Madrid con la confianza que tienen los patrones con los subalternos obedientes, muestra el machismo cuñao llamando “niña” a una periodista e insultando a otra porque “esa mujer no sabe de fútbol” a pesar de que la susodicha lleva treinta años trajinando crónicas del deporte rey. Florentino, confesaba entre espasmos dictatoriales, que “la prensa le ataca, que no le hacen caso cuando llama a las redacciones…” reincidiendo de forma explicita con deje infantiloide en que se daría de baja en ABC.Poco después el director del atacado ABC (pasmo total, el ABC convertido en adalid de críticas del poderoso Floren) contaba en un artículo de respuesta como el “amable” capo di capi de las finanzas y el fútbol, le llamó dos veces para retirar un artículo. Al poco rato, el director de Vocento dimitia…imaginamos que la cabeza del caballo chorrearía sangre en su cama.

Escuchando al presidente del Real Madrid, entre la perplejidad y el recuerdo de la lectura del “Director” de David Jiménez –libro que me dejó exhausta ante la realidad expuesta en el mismo de la sumisión mafiosa del periodismo patrio ante los centros del poder— nos quedó claro la verdadera cara del poder en nuestro país.

Recordaba las confesiones de David Jiménez a poco de llegar a la presidencia del Mundo, cuando su colocación en el cargo suponía supeditar todo, absolutamente todo al poderoso de turno. Jiménez descubrió y nos mostró en su libro, que no se puede publicar nada en contra de los “nuestros” porque el teléfono se levanta y mientras se conversa, veladamente suenan timbales y tormenteras que agitan al pobre director para que se olvide de lo aprendido en la facultad (suponemos…que ya es mucho suponer) y doble rodilla y cerviz presto a lengüetear, hincado de hinojos, la suela del poder.

Es lo que ha hecho toda la vida tito Florentino Pérez, por eso andaba como vaca sin cencerro en la rueda de prensa porque las noticias del descalabro futbolero son inabarcables saltando casi a la página de sucesos y no pueden ocultarse. Y Floren, se enfada. Exige –sí, exige—silencio. “A mi club ni a mí se les critica, que para eso reparto palcos, informes, prebendas, comisiones y financiaciones turbias” expresaba su enfado. Ni una voz disidente porque el zar de Madrid se inflama de cólera, pierde filtros y confiesa lo que pasa detrás del brilli-brilli de las dulces bambalinas del palco del Real Madrid. Y de ACSA, y del sursuncorda porque para eso él es capo di capi y no se mueve pestaña en la capital de las Españas (en el extrarradio tampoco) sin que tito Florentino quiera.

Y no se desmanden. Y no critiquen. Y no chisten porque quien manda ejerce con puño de hierro. Florentino Pérez gana ligas y si las pierde, se las roban. Y punto en boca.

¿Que la plantilla se pega en el vestuario? Normal, todas las temporadas se lían a mamporros. El problema es contarlo…¿Qué se pierden ligas con jugadores millonarios? es que las roban los maléficos árbitros al servicio del enemigo.

No seguí la conferencia de prensa pero lo que sí hice fue ver más tarde las caras de los sucesivos periodistas, como dije arriba, mainstream del país, las expresiones faciales no reflejaba indignación lógica ante el ataque a la profesión periodística. Lo que mostraban las caras era la perplejidad ante el desnudo integral del capo di capi.

Estaba contando el secreto. Estaba enfadado porque la realidad era tan incuestionable que ni los sumisos plumillas podían ocultarla. El tito Floren se enfadó porque la realidad le llevaba la contraria porque la prensa, no suele hacerlo y menos si recibe el pase para el palco.

Hace tiempo, hablando con una periodista de las de verdad, me comentaba el triste escándalo que la producen las comidas, cenas y el compadreo con los políticos y fuerzas vivas. El periodismo es como esos insectos maravillosos y frágiles que si se acercan mucho a un foco de calor se quedan pegados y fenecen. Me contaba la periodista que esta práctica no se daba (no se daban antes, que ahora con el trumpismo aquello debe de ser una conjunción de siervos de la gleba y puticlub) jamás entre la prensa norteamericana, que no se vería a un periodista confraternizando con el poder, aceptando cercanías que luego imposibilitaran críticas.

No seré yo, que no soy periodista aunque me embelese esta profesión que considero élite e imprescindible para la sociedad, quien diga qué y cómo, pero si se quiere mantener márgenes de independencia hay que andar lejos, muy lejos, de los aledaños del poder político y económico, porque contamina tanto que inevitablemente las alas se pegan a la bombilla.

Y por eso el señor Florentino Pérez andaba enrabietado lanzando invectivas a la prensa. Su enfado, en realidad no iba contra ellos que aceptaron las diatribas con perplejidad y desolados porque, a ver si en la próxima liga no había palco, el enfado era contra la realidad que no se plegaba a sus deseos.

Como en los buenos tiempos de la mafia, esta realidad resistente solía terminar en una noche de San Bartolomé y una sangría de época.

Esperemos que tito Floren, se calme, para ello andará la Quironesa cediendo terrenos o subvenciones para que el zar de las Españas llene un poco más la cuenta de resultados y siga repartiendo palcos y collejas a todo subsumido devoto que le rinda la pleitesía debida. Es evidente que la otrora cadena de izquierdas, la Sexta, ha salido presta al rescate del zar con entrevista curativa …

Creo que el enfado de Florentino Pérez es la mejor metáfora de la verdadera sociedad capitalista que ayer, en esa conferencia de prensa, ha mostrado la desnudez del amo que abronca al siervo por no hacerle caso.

Olviden elecciones, olviden parlamentos y democracias clásicas, el poder es de los zares y ellos lo entregan al antojo del propio interés. Osar contradecir los axiomas del servilismo ante en verdadero poder puede llevar a otro enfado de tito Floren* y a un baño de sangre…metafóricamente hablando, claro está

María Toca Cañedo©

*Que quien dice tito Floren, puede decir, tita Ana Patricia Botín que dispone de suelo y costa a su albedrío en mi ciudad para hacer lo que se le pone en el toto. También estaría el abuelo Amancio Ortega, don Rafael del Pino (nobleza obliga) y como no, Juan Roig. Seguro que se me quedan algunos, pero hay que acabar el artículo.

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