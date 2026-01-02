AISLADOS EN EL SILENCIO POR SU  IMPUREZA DE SANGRE

02/01/2026 Enrique Ibañez Villegas

 

Cuando el mal y la banalidad  se convierten en héroes del dolor  y el hambre, haciendo que las tinieblas nos transmuten en sombríos solidarios de un movimiento sagrado, nacionalista e insolidario formado por escogidos de Yahvé, el dios repartidor de la propiedad de la tierra y la limpieza de sangre en este mundo, es imposible  pararse a no pensar, como lo que ha sido un genocidio del pueblo palestino en la franja de Gaza, con rechazo mundial de millones de personas a esa  guerra de intervención del fascismo de los sionistas israelíes representados por su gobierno, lo han convertido en una paz fraudulenta a la que bautizan con el nombre  ostentoso y falaz de alto el fuego, para continuar con el genocidio palestino,  pero ahora, eso sí, sin sentir el molesto zumbido del rechazo de las multitudinarias manifestaciones contra los malvados que se proclaman escogidos por su Dios, el repartidor de la tierra y la limpieza de sangre, sabedores de que el silencio no solo ayuda en las matanzas colectivas,  sino que también colabora con ellas, porque si a uno le molestan cuando  está asesinando con placer y para,  no es posible dar gracias a Dios y concluir la inhumana cacería en su nombre, hay que seguir adelante la fiesta con discreción y elegancia; y tras ella continuar otro nuevo genocidio festivo,  en el que la ostentación deliberada de la maldad humana sea aun mayor.

Y, si es verdad el dicho  que el drogadicto necesita cada vez suministrarse más dosis de calmante para conseguir el mismo efecto, no son nada esperanzadoras las cosas que estos genocidas y sus adláteres , nos están preparando en Gaza y en el mundo como para esperar actos ilusionantes por los  que merezca la pena gritar con convicción ¡ Feliz 2026 ¡

Enrique Ibáñez Villegas

Enrique Ibañez Villegas
INGENIERO T. EN QUÍMICA INDUSTRIAL Universidad de Cantabria CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE INTERPRETACIÓN durante 3 cursos en Institut del Teatre de Barcelona. Actor de teatro y cine Director teatral Poeta, escritor • EXPERIÉNCIA DOCENTE COMO PROFESOR DE TEATRO -CENTRO DE ESTUDIOS TEATRALES “ GENTE DE TEATRO DE BARCELONA” Profesor de Técnica de Actor y de Movimiento. 15 años -CENTRO CULTURAL “MASS MEDIA” Profesor de Técnica de Actor . 4 años -ACTOR’S STUDIO DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 2 años -ESCUELA DE CINE DE BARCELONA Profesor de Técnica del Movimiento. 1 año

