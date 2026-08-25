ALDAMA. EL FALSO MARQUÉS.

Víctor de Aldama es hoy el comisionista cuya colaboración con la Justicia hundió a un exministro. No siempre se presentó así: durante años se hizo pasar por nieto del marqués de Aldama, un título que, según ha podido comprobarse, nunca le perteneció. La grandeza, en su caso, era de fabricación propia.

La conexión real con el poder no vino de ningún linaje, sino de su hermano Rubén de Aldama, escolta del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Fue esa cercanía, no ningún apellido ilustre, la que le abrió la puerta a Koldo García, el asesor de Ábalos con el que después montaría el entramado de comisiones por mascarillas.

Antes de eso ya coleccionaba títulos de otro tipo. En 2018 se hizo con la presidencia del Zamora CF, tras intentarlo sin éxito con el Cádiz, el Murcia, el Xerez y, casi, el Córdoba CF. Con esa presidencia bajo el brazo, y gracias a una amistad con el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo de la ONU, consiguió en 2021 que Exteriores lo nombrara cónsul honorario de Georgia en Zamora, con su correspondiente DNI diplomático. Registró la sede del consulado en el estadio municipal del club, hasta que el alcalde le obligó a cambiarla. Por si fuera poco, también se presentaba como cónsul honorario de Oaxaca, un cargo mexicano bastante más difuso. Ni siquiera su detención en el caso Koldo le costó el título georgiano: la embajada nunca retiró la acreditación.

La trama de las mascarillas, ya sentenciada por el Tribunal Supremo, adjudicó 13 millones de unidades desde Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama. Y esa es solo la causa ya resuelta: la UCO investiga además una segunda trama, esta de hidrocarburos, en la que sitúa a Aldama como responsable de un fraude a Hacienda de 182,5 millones de euros en IVA, con 74 millones transferidos a Portugal, China y Colombia.

Su paso por el Supremo ha dejado más anécdotas que pruebas. Prometió en televisión, durante semanas, revelaciones “definitivas” contra el Gobierno; lo que entregó al tribunal fue un papel arrugado con seis anotaciones a mano, que la prensa bautizó como “el papeluco”. Un día se presentó con una bolsa de cruasanes para los periodistas que hacían guardia en la puerta, y se la entregó sin decir una palabra más que “esto es para vosotros”. Otro llevaba prendido en la solapa un amuleto en forma de espada —según contó él mismo a los periodistas, préstamo de la dueña de una tienda de antigüedades a la que dice llevar los zapatos a reparar, para que le diera suerte; nadie ha podido confirmar ni la tienda ni la historia, y la única fuente de todo el relato es él.

El pasado 22 de junio, mientras Ábalos y Koldo García entraban en prisión con condenas de 24 y casi 20 años, a Aldama el Supremo le suspendió la pena entera —cuatro años y medio— por su colaboración, a condición de que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividad y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad; y lo eximió de los 3,7 millones de multa que sí pagarán los otros dos: solo tendrá que abonar 340.000 euros de responsabilidad civil y una multa de 72.000. “La colaboración en este país sirve”, dijo al salir del tribunal.

Nunca fue nieto de ningún marqués. Pero entre un consulado con sede en un estadio de fútbol y un amuleto sin dueña confirmada, ha conseguido algo que ningún título nobiliario le habría dado: salir libre, a cambio de dos condenas ajenas.

Juan González Posadas

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Fuentes consultadas: Wikipedia, Antena3, El País, Infobae, El Independiente, The Objective, Deia, El Cierre Digital, El Español, Cordópolis (elDiario.es), Portal Cadista, Capital, OKDiario, Newtral, 20minutos, Periodista Digital, El Debate, COPE, Libertad Digital, Zamora24horas, Zamoranews, Público, El Nacional.cat, esDiario.

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