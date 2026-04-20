CARTA ABIERTA A UN VIEJO AMIGO ABSURDUM  ANTROPOLOGIC

Prefacio introductorio al libro

LOS ANGELES

Sobre las especulaciones de los retrocesos metamórficos humanos

Este libro, cuya edición fue prohibida en España a finales de 1960 por cuestiones políticas y que algunos dicen vio la luz por vez primera en este país, gracias a la edición solapada en facsímil en la desaparecida Ediciones La piedra Canta de la ciudad de Santander , y en el que se intenta demostrar que “cuando dos personas se relacionan entre ellas el comportamiento de cada una de ellas, se ve modificado por el comportamiento de la otra, lo que conduce a un sin sentido irracional de la condición humana ”, lo que según el padre de la anti psiquiatría D. Laing (1), me ha llevado a recuperar de entre las imaginativas sombras de mi memoria, esta confusa frase, “As das de alles valiz its”, con la que termina el primer libro La relación de las causas–Atributos de la divina naturaleza, especulación filosófico literaria sobre la creación del mundo Vudú, traducido del inglés al español, “según tu por un tal F.V.Perkins? en el año 1973”, para la editorial de Torrelavega Ediciones Talpum, hoy desaparecida también, y del que dices, en los últimos párrafos de tu crítica ,“ …con lo que si formalizamos el espíritu clasificatorio de los símbolos jerarquizantes, se crea una apariencia sicológica, en nada comparable a los roles virtuales de la génesis del mundo VUDÚ”

Comprendí enseguida con tu desacuerdo a lo allí vertido, mi querido y viejo amigo, que no habías entendido nada; supuesto este que enraizó tras una precipitada visita, en los tenebrosos años 80, al salón de los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato de Madrid (2) , cuya acción deformante me permitió tomar conciencia de algo de lo cual ya tenía algunas noticias: la naciente insanidad de tu salud mental, tras saber que alardeabas de que al fin habías trasladado tu residencia de la Ciudad Condal a la Villa y Corte(3) por cuestiones de trabajo como antropólogo; sí, sí, como antropólogo para hablar desde las ondas, de una historia adulterada y mítica de nuestros orígenes, nuevo relato que evita hablar del verdadero pasado de esta nación, en una radio de flojos principios morales y respeto, a los tan luchados para conseguirlos por la clase trabajadora, derechos humanos en España y en el mundo.

Primer sutil escarceo preocupante del estado de agitación mental , en el que creo intuí te encontrabas aquellos días, por el desdichado atentado personal que sufriste en Cataluña por un grupo nacionalista actualmente desaparecido y que iba a marcar tu futuro, cuando aquel lluvioso día de los años 80, leíste tu calificada “cum laude” tesis doctoral sobre CIENCIA ANTROPOLOGICA en el rectorado de la Universidad Central de Barcelona y creyéndote un Dios omnipotente por ese resultado, me dijiste sin venir a cuento, que el Instituto de altos Estudios Antropológicos de Alejandría había aceptado publicar tu artículo ARCAISMOS ANTROPOLÓGICOS , la antigua teoría de la antipsiquiatría (4), con la que sabias yo no estaba de acuerdo en nada y en el que decías “ Lo arbitrario de ciertos actos selectivos conducen bajo los efectos de una crisis producida bajo un cambio estructural global a llegar a producir trastornos vitales morfológico en el cerebro de algunos individuos cuya selección es arbitraria transformando los supuestos en evidencia”, hasta que aquel día que , por vitales necesidades, entramos en los hoy desaparecidos urinarios de Plaza Urquinaona descubrí mi equivocación, al ver esa reversibilidad claramente marcada en tu rostro reflejado en el desvaído espejo , frente al que ambos estábamos lavándonos las manos tras la micción. En aquel momento vino también a mi memoria aquella frase insistentemente atribuida a Charles Darwin (5) a pesar de que nunca la dijo “ No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio” y en ese o te aclimatas o te aclimueres para sobrevivir a costa de lo que sea vemos, hoy en día, que conlleva también el regalo añadido de convertirnos en monstruos psicópatas elucubrantes que farfullan descarríos mentales. Ahora bien, podríamos añadir a esto que la adaptación al medio señalado, no es la única salida que nos queda a aquellos que queremos sobrevivir sin adaptarnos al régimen del nuevo orden mundial que se nos quiere imponer; la unión de fuerzas para revertir el descarrío sería otra salida a valorar; con lo que la frase anterior se podría completar así “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, excepto si la unión de los inadaptados “aclimueres” tienen la fuerza suficiente para derrotar a los “aclimatas”

Así que mi viejo ABSURDUM ANTROPOLOGIC amigo, no seas ingrato con la suerte. En tu otoñal estado aún te queda una salida digna para volver a recuperar algunas de las deficiencias de la salud mental y tornar a tus orígenes en la Ciudad de los Prodigios(6), aunque conociendo tu resistencia a la maleabilidad intentes vendernos de nuevo tu recreativa Arqueología de crecepelo “As das de alles valiz its”.

Enrique Ibáñez Villegas

GLOSARIO

Es conocido por su hipótesis que postulaba un vínculo entre los trastornos psicóticos, especialmente la esquizofrenia, y un ambiente familiar durante la infancia que favorecería su desencadenamiento..

El callejón del Gato es un pasaje peatonal encajado en el corazón del Madrid antiguo, a pocos pasos de la Puerta del Sol. En esa callejuela, repleta ahora de restaurantes y tabernas, un comerciante instaló a principios del siglo XX dos espejos deformantes como reclamo para atraer clientes.

Villa y corte es una denominación histórica utilizada para designar Madrid, relacionada con la capitalidad de Madrid en el Antiguo Régimen. El término surgió en la década de 1560 tras el traslado de la corte española de Toledo a Madrid, ordenado por Felipe II

es una denominación histórica utilizada para designar Madrid, relacionada con la capitalidad de Madrid en el Antiguo Régimen. El término surgió en la década de 1560 tras el traslado de la corte española de Toledo a Madrid, ordenado por Felipe II Franco Basaglia es considerado uno de los padres de la “antipsiquiatría” junto con Ronald D. Laing y David G. Cooper , aunque no en un sentido despectivo hacia la disciplina de la psiquiatría sino contra los métodos y tratamientos usados su vertiente más tradicional. Basaglia no veía a los trastornos mentales como enfermedades puramente médicas, sino fruto de algún tipo de disfunción social que había llevado al paciente a padecer un trastorno y acabar hospitalizado.

, aunque no en un sentido despectivo hacia la disciplina de la psiquiatría sino contra los métodos y tratamientos usados su vertiente más tradicional. Basaglia no veía a los trastornos mentales como enfermedades puramente médicas, sino fruto de algún tipo de disfunción social que había llevado al paciente a padecer un trastorno y acabar hospitalizado. La célebre frase completa es: «No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio» . Aunque comúnmente atribuida a Charles Darwin, resume el concepto central de su teoría de la evolución por selección natural, destacando la adaptabilidad sobre la fuerza o la inteligencia.

. Aunque comúnmente atribuida a Charles Darwin, resume el concepto central de su teoría de la evolución por selección natural, destacando la adaptabilidad sobre la fuerza o la inteligencia. La ciudad de los prodigios es una novela del escritor español Eduardo Mendoza, publicada en 1986 por la editorial Seix Barral. En ella se hace un retrato vivo de la evolución de la ciudad de Barcelona entre las Exposiciones Universales de 1888 y 1929.

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