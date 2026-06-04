Enhanced Games, Olimpiadas con taras y taraos.

Uno (el que suscribe) intenta por las mañanas sortear los primeros titulares de prensa para evitar que se desborden las emociones (las peores emociones, me refiero) y anda buscando por ahí titulares curiosos, como antes se buscaban los documentales de la 2 para echarse la siesta. Pero no: también los titulares del segundo escalón terminan revolviendo el estómago. Este artículo del WP sobre los Enhanced Games (juegos de atletismo que permiten todo tipo de sustancias de mejora del rendimiento prohibidas) es algo más que curioso porque nos habla del nuevo imaginario del bienestar y del cuerpo que se va extendiendo en esta ola de transhumanismo que nos invade.

Antonio Diéguez ya ha escrito mucho y bien sobre el tema. Este ejemplo muestra que el transhumanismo ya está aquí. Os resultará de interés:

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Los «Enhanced Games» fueron una muestra de cómo la cultura del bienestar ha descarrilado

Los deportistas que se llenan el cuerpo de sustancias químicas para maximizar su rendimiento dan un pésimo ejemplo al resto de la sociedad.



Los recientes Enhanced Games en Las Vegas, donde atletas de élite intentaron batir récords mundiales llenando sus cuerpos de sustancias dopantes prohibidas en competición, ya han recibido numerosas críticas por pervertir el espíritu del deporte. También fueron emblemáticos de un cambio cultural más amplio en el concepto de bienestar: alejándose de la prevención de enfermedades mediante el ejercicio y la nutrición y orientándose hacia el uso de suplementos y inyecciones de péptidos potencialmente peligrosas para convertirnos en versiones más en forma, más jóvenes y supuestamente «mejores» de nosotros mismos.

Para quienes no estén familiarizados con el tema, los Enhanced Games —conocidos coloquialmente como las «Olimpiadas de los esteroides»— contaron con 42 atletas de élite que compitieron en halterofilia, atletismo y natación. A diferencia de las competiciones tradicionales, en las que los atletas se someten a exhaustivos controles antidopaje, se animó a los participantes a utilizar sustancias para mejorar el rendimiento, y la mayoría contó con la asistencia de equipos médicos que diseñaron regímenes individualizados para ellos.

Entre las sustancias más populares que se tomaron se encontraban la testosterona (el 91 % de los atletas) y la hormona del crecimiento humano (el 79 %). También figuraban en la lista cinco esteroides anabólicos, estimulantes como el Adderall y la EPO (eritropoyetina), la sustancia notoriamente asociada al ciclista Lance Armstrong que aumenta la producción de glóbulos rojos.



Enhanced, la empresa que patrocinó el evento y que, convenientemente, vende estos productos en línea al público, afirmó que tiene la intención de recopilar datos sobre los atletas y publicarlos como «investigación». Pero ya sabemos mucho sobre estas sustancias. La EPO puede dañar el corazón y aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Los esteroides anabólicos se han relacionado con daños hepáticos y renales, coágulos sanguíneos peligrosos y muerte súbita cardíaca. La hormona del crecimiento humano puede provocar cáncer, diabetes y graves problemas articulares. Algunos de estos compuestos también pueden afectar a la fertilidad, hasta tal punto que una competidora decidió congelar sus óvulos antes de comenzar su régimen de dopaje —un procedimiento que, según ella, pagó la empresa.



Las principales organizaciones deportivas advirtieron de que el espectáculo enviaba un mensaje preocupante a los jóvenes atletas impresionables, además de socavar la integridad deportiva. Pero influir en la cultura es precisamente lo que el evento intentaba hacer: normalizar la vida mejorada químicamente no solo para los competidores de élite, sino para la gente común. La competición deportiva en sí misma fue un gigantesco anuncio publicitario de la farmacia en línea de la empresa. Como dijo Max Martin, director ejecutivo de la empresa organizadora de los juegos, en el evento: «Ahora la gente en casa también puede potenciarse y ser la mejor versión de sí misma».

Hay dos fallos importantes en esta lógica. En primer lugar, no tenemos ni idea de si esto es realmente «optimización». Al ver a los levantadores de pesas de tamaño sobrehumano, ciertamente parece que el régimen de crecimiento muscular funcionó. Uno de los competidores dijo que su cuerpo cambió tan drásticamente que tuvieron que reducir sus cócteles de fármacos. También es probable que ciertos fármacos aumentaran la resistencia y permitieran a los atletas entrenar más duro y durante más tiempo. Pero, aunque estas sustancias pueden producir resultados a corto plazo en la competición, también conllevan efectos secundarios a largo plazo muy reales que la mayoría de la gente querría evitar.



Y, en cualquier caso, los levantadores de pesas no lograron batir récords a pesar de que se les concedieron múltiples intentos. Los corredores tampoco lo consiguieron. El único atleta que superó un récord mundial fue un nadador que, además de usar drogas prohibidas, compitió con un traje de poliuretano especial que cubría todo el cuerpo prohibido en competición desde 2010 porque proporcionaba una ventaja desleal.



Es difícil culpar a los atletas individuales por decidir participar. Prácticamente todos dijeron que su principal motivación era económica. Los ganadores recibieron 250 000 dólares, y las bonificaciones por récords mundiales alcanzaron el millón de dólares. A los atletas se les pagó más solo por presentarse de lo que podrían ganar en años. No les reprocho que se llevaran el dinero, aunque me gustaría que este tipo de inversión, que incluyó 20 millones de dólares para construir una sede temporal en Las Vegas, se destinara en su lugar a promover actividades de fitness más saludables.



Y eso me lleva al segundo problema de todo esto: ¿es el aumento químico realmente la forma en que queremos buscar el bienestar? Un vistazo a la página web de Enhanced deja claro que su negocio es la autooptimización farmacológica. Los visitantes que no tienen ningún problema médico pueden comprar medicamentos de GLP-1 para adelgazar un poco, testosterona para ganar más «vitalidad» y mezclas de suplementos supuestamente para desafiar el envejecimiento. Todo esto es demasiado habitual en la floreciente industria del «biohacking», en la que empresarios y clínicas de longevidad comercializan productos no para tratar enfermedades, sino para ayudar a personas sanas a obtener una supuesta ventaja.



Cuánto nos hemos alejado de la cultura del bienestar del pasado, que hacía hincapié en el aire fresco, el ejercicio y una dieta saludable. La eliminación de los pesticidas y la limitación de los productos químicos fueron en su día principios fundamentales. Parece que eso ya no es así, si se puede ganar dinero convenciendo a la gente de que experimente consigo misma en nombre de la «optimización».



No debería pasar desapercibido para nadie que entre los inversores de Enhanced se encuentra Donald Trump Jr. y que el hijo del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., asistió al evento. Bienvenidos, damas y caballeros, a la nueva era de la «libertad médica».

Fernando Broncano.

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