DE LA VIDA Y LA ESPERANZA

Soy afortunado, esta noche mi nieto se ha dormido plácidamente escuchando el cuento improvisado de su abuelo. Él, todavía, podrá dormir con la fundada tranquilidad de que mañana verá un cielo limpio. Me pregunto hasta cuándo, me pregunto si la cadena la podrá continuar en un mundo en paz y más justo. Creo que no somos conscientes del abismo que estamos pisando; creo que, en el fondo, no acabamos de creernos la enfermedad del planeta, que. por alguna razón, que ahora no soy capaz de explicar, pensamos que esto acabará siendo un mal sueño, cuyas rebabas no nos salpicarán. Un mecanismo de defensa.