Der Untergang (la caída) ¿Hasta qué punto castigará Trump a Estados Unidos?

En esta entrada del Substack de Paul Krugman, se compara el momento Trump con los últimos días de Hitler (cita la película La caída (Hirschbiegel, 2004). Explica por qué el paralelismo en lo que respecta a personalidades desconectadas de la realidad, que culpan a su pueblo y no a sí mismos de la situación de caída.

Muy interesante, como siempre.

PD.: Conmocionado por las imágenes que llegan de Nepal. Entre el fuego y el agua, una naturaleza catastrófica.

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Nota: Después de grabar esto, se ha informado de que los responsables del equipo de Trump están amenazando con demoler el Kennedy Center si no se puede renovar a gusto de Trump (y, presumiblemente, añadiendo su nombre). Esto coincide exactamente con mi argumento.

Der Untergang naht. (La caída se aproxima)

Disculpad mi pronunciación del alemán. Hoy voy a tomarme un respiro de los análisis económicos complicados y voy a hablar de, bueno, Donald Trump, pero de una forma ligeramente diferente a como creo que lo hace la mayoría de la gente. No de forma positiva, obviamente.

Justo antes de grabar esto, vi que Trump quiere cambiar el nombre del lago Ontario por el de «lago América». Lo cual es una tontería, sería gracioso, si no fuera porque este tipo es el presidente de los Estados Unidos. Y es realmente preocupante que alguien en ese cargo esté tan fuera de sí, sea tan mezquino y esté tan desconectado de la realidad.



Y mirad, a nadie le sorprende que Trump se guíe por su ego, esté desconectado de la realidad y, al mismo tiempo, de alguna manera inspire un nivel de deferencia y obediencia por parte de toda la maquinaria del Gobierno federal que ningún presidente ha tenido jamás. Así que esto es realmente muy grave.

Lo que creo que la gente no tiene del todo claro es hasta qué punto puede empeorar la situación, dado que Trump está tan evidentemente desconectado, desequilibrado, que parece que no está del todo presente.

Evidentemente, ya era una personalidad muy problemática, lo cual estaba causando un gran daño a Estados Unidos. No creo que, ni siquiera ahora, la gente aprecie plenamente la magnitud del daño que se ha causado. Incluso antes de la guerra con Irán, las provocaciones de Trump, sus insultos y sus guerras comerciales destruyeron realmente la confianza del mundo en Estados Unidos.



Estados Unidos se convirtió en un país en el que no se podía confiar para cumplir los acuerdos. Era un país que intentaba constantemente intimidar a otros países. Nuestra palabra no valía nada. Nuestra cordura no se podía dar por sentada. Y luego, por supuesto, llegó Irán, donde, además de demostrar que no se puede confiar en nosotros, que no se puede contar con nosotros, también demostramos que éramos mucho más débiles de lo que la gente imaginaba.

Si hay algo en lo que la gente creía, era que Estados Unidos tenía un ejército poderoso. Resulta que, bueno, no es tan poderoso ni ni de lejos tan competente como la gente pensaba. Cuánto de eso se debe a que Trump y Hegseth lo han degradado y cuánto ya existía de por sí es una cuestión interesante. Pero, en cualquier caso, a estas alturas, no nos quieren, no nos respetan y ni siquiera nos temen.

Y no vamos a recuperar eso. Incluso si a Trump le sucede alguien decente —que Dios nos ayude si no es así—, pero incluso si a continuación tenemos un gobierno más o menos racional y bienintencionado, el mundo sabe ahora que somos capaces de poner a alguien como Trump en una posición de poder sin precedentes, casi absoluto, y que eso puede volver a ocurrir.



Y el mundo también sabe que simplemente no somos tan temibles como parecemos. Que incluso países relativamente pequeños pueden plantarnos cara con mucho más éxito de lo que nadie hubiera imaginado.

Y eso no lo vamos a recuperar. Espero con ansiedad el día en que dejemos de ser un país gobernado por Trump, pero este es mi país, y ¿qué quedará de nosotros, qué quedará de nuestro papel en el mundo, incluso cuando él ya no esté?



Bien, el título que he elegido, la forma en que he iniciado esta charla, es *Der Untergang*, que es el título alemán de la película *La caída*, sobre los últimos días de Adolf Hitler. Espero que nadie se queje de que utilice el alemán, ¿verdad? Hace tiempo que hemos superado el punto en el que se consideraba impensable e increíblemente grosero establecer paralelismos con los nazis. Hay mucha gente en esta administración o cercana a ella que, en la práctica, son nazis; en algunos casos, nazis explícitos. Estados Unidos aún no es la Alemania de Hitler. Pero la razón por la que no tenemos una Gestapo en funcionamiento en este país no es por falta de ganas de tenerla. Es porque esta gente, al menos hasta ahora, no tiene el poder necesario. Así que todo esto, todos los paralelismos, parecen apropiados.

Y los paralelismos están ahí. Quiero decir, los paralelismos están ahí incluso en cosas aparentemente insignificantes. Hitler estaba obsesionado con construir un gigantesco y ostentoso salón de baile. Así que hay muchos paralelismos en todo esto.



Ahora bien, el mensaje principal de la película *Der Untergang* es que trata sobre Hitler en sus últimos días, cuando sabía que estaba perdiendo. Sabía que la derrota se cernía sobre él. Sabía que su poder se estaba derrumbando. Y su reacción fue, entre otras cosas, desquitarse con su propio país.

Hitler nunca aceptó que le hubiera fallado a Alemania. Sentía que era Alemania la que le había fallado a él. Por eso tenía un plan, a menudo denominado el «Decreto de Nerón», que consistía en destruir la mayor parte posible de la infraestructura alemana. Supuestamente para privar de ella a los aliados victoriosos, pero en gran parte para castigar a Alemania.

Pues bien, Trump lo sabe. Puede que lo niegue, puede que tenga sus momentos en los que realmente crea que las encuestas son todas falsas y todo eso, pero en muchos sentidos se está comportando como alguien que sabe que sus días de poder supremo están a punto de terminar. Él, por supuesto, no va a aceptar que sea culpa suya. La culpa es, obviamente, de los demócratas, que son todos comunistas. Es culpa de los republicanos, que no estuvieron a la altura de su liderazgo. La culpa es de todos menos de él.



¿Qué hace cuando se ve en una situación de derrota? Probablemente no se suicidará en el búnker del Führer, pero sí se encuentra en una situación en la que va a perder todo su poder. Bueno, lo que haces en esa situación, si eres alguien como Trump, que es un recipiente vacío: no hay nada ahí dentro, el único placer que parece obtener de la vida proviene de dominar a otras personas.

Pues bien, una cosa que haces es intentar poner tu nombre en todas partes, o dejar tu huella en todas partes. Así que Trump, según informan Swan y Haberman, se pasa la mayor parte del tiempo pensando en sus proyectos de construcción e intentando dejar su huella en todo lo que hay en Washington.

Lo que creo que no estamos valorando del todo, incluso en relación con esos proyectos, es que no hay mucha construcción real. Se han puesto muchas cosas en marcha, pero hasta ahora ha sido sobre todo destrucción, sobre todo derribos. No tenemos un arco del triunfo, pero sí un agujero donde se supone que debería estar el salón de baile. Lo único que tenemos es una gran cantidad de daños causados a la capital de nuestra nación y a las estructuras emblemáticas que se suponía que debían definir y simbolizar quiénes somos como país. La magnitud de la destrucción es realmente asombrosa.



Así que no voy a intentar hacer ningún montaje de vídeo sofisticado aquí. Solo voy a mostraros una imagen de cómo se ven ahora mismo los alrededores de la Casa Blanca. Ahí lo tenéis. Esa zona desnuda es el Jardín Sur, destrozado a causa de la «pelea en jaula» de Trump. Podéis ver en esa esquina el agujero en el suelo, que es donde solía estar el ala este de la Casa Blanca. Básicamente, Trump ha dejado, hasta ahora, una estela de escombros a su paso.

Incluso las cosas que no han implicado derribar nada, como el dorado de las estatuas o la horrible redecoración de la Casa Blanca, son de una fealdad sin igual. Eso se debe en parte a que Trump tiene un gusto terrible, pero también es, creo, una clara señal de agresividad. Está diciendo: «Ah, sí, ¿me vais a dar un índice de aprobación del 33 %?. Pues voy a hacer que la capital del país sea lo más fea posible en este poco tiempo que me queda».

Ahora bien, todo esto es superficial. Son cosas que se pueden y se van a reparar. Costará mucho dinero, pero vale. Así que reconstruiremos la Casa Blanca. Volveremos a sembrar el Jardín Sur. Quitaremos el dorado de las estatuas. Haremos que la Casa Blanca vuelva a ser un lugar digno.



Pero, ¿cuánto más está por venir? Cuando hablamos de los últimos días de Hitler, como he dicho, uno de sus últimos intentos fue lo que se conoce como el «Decreto de Nerón», que consistió en un intento de destruir la mayor parte posible de la infraestructura alemana, supuestamente para privar de ella a los aliados victoriosos. Pero está claro —e incluso hay pruebas de que, de hecho, él lo consideraba claramente una forma de castigar al pueblo alemán por haberle fallado—.

Ahora bien, la historiografía es un poco más complicada que eso, como suele ser habitual, pero esa es claramente la esencia del asunto. Que los últimos actos de Hitler consistieron básicamente en intentar arrastrar a todos los demás con él.



¿De verdad quieres decir que eso no es lo que va a pasar con Trump? Suponiendo que pierda gran parte, si no todo, su poder para influir en los acontecimientos este noviembre —y, por supuesto, a todos nos preocupa cómo podría intentar perturbar o invalidar las elecciones—, pero suponiendo que no consiga hacerlo, se encontrará en una posición muy debilitada. ¿Cuánto daño causará, básicamente, al vengarse de Estados Unidos?

Porque hay que tener siempre presente que Trump odia a Estados Unidos. Odia los valores sobre los que se construyó Estados Unidos. Odia la democracia. Odia el Estado de derecho. Odia todas aquellas cosas que se supone que nos definen como nación.



Pero cada vez parece más claro que, sencillamente, odia este país porque este no le quiere. ¿Cuánto daño causará? ¿Cuánto daño puede causar? No quiero hacer una predicción concreta, pero estoy preocupado.

Y no digáis que no lo hará o que no puede hacerlo. Esas han sido las famosas «últimas palabras» una y otra vez durante la última década. Así que esto va a ser aún peor, aún más desagradable, creo que más de lo que la mayoría de la gente imagina.

Que paséis un buen día.

Paul Krugman

Cortesía de Fernando Broncano.

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