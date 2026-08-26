Podcast: La caída de Santander en manos fascistas, 89 años después.

26/08/2026 Maria Toca Memoria, Multimedia 0

Contamos los últimos días de la batalla de Santander. La ciudad fue entregada a italianos que entraron por el sur, moros y requetés que lo hicieron por el sur.

El contingente del ejercito mal llamado «nacional» entró en la ciudad sin mayor esfuerzo.

Al día siguiente comenzó la venganza y la feroz represión. Un tupido velo de miedo y horror cercenaron la esperanza.

María Toca Cañedo.

Imagen: Myrta Pons

Sobre Maria Toca 1949 artículos
Escritora. I Premio de Novela Ateneo de Onda 2016. II Premio Concurso Literario de Relatos del Bajo Cinca, 2015. I Premio de Relato Guadix 2020 Finalista de varios... Hasta el momento, tres novelas publicadas: Son celosos los dioses, Prototipos, El viaje a los cien universos. Poemario: Contingencias. Numerosas participaciones en libros de relatos corales. Diplomada en Nutrición Humana por la Universidad de Cádiz. Diplomada en Medicina Tradicional China por el Real Centro Universitario María Cristina

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