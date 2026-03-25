Desafío en las ciudades importantes

París- Nueva York , pero también Madrid, Barcelona, Málaga ,… La ciudad es ahora uno de los espacios críticos en la configuración de la política. Este artículo de la revista Dissent muestra las fortalezas y debilidades de la alcaldía de Anne Hidalgo en París, pero es una lección muy importante para otras muchas. El municipalismo es una base política importantísima en las democracias actuales, pese a lo complejo del mundo geopolítico, un lugar para la reconstrucción de la sociedad contra las fuerzas oscuras del autoritarismo, pero tiene que aprender a pensarse más allá de la ciudad. Para ello tiene que superar la contradicción de que cada mejora en la metrópolis expulsa fuera a quienes la sostienen. Os recomiendo esta lectura:

La alcaldía de Anne Hidalgo pone de manifiesto los límites de las respuestas locales ante problemas nacionales e internacionales como la vivienda y el cambio climático. Sin una coordinación más amplia, incluso el alcance del alcalde más exitoso tiene un límite.

Desde que asumió la alcaldía de París en 2014, Anne Hidalgo ha transformado la ciudad. París es más verde, más fácil de recorrer en bicicleta y más accesible para los peatones. Grandes extensiones de terreno que antes estaban destinadas a los coches ahora están abiertas a los peatones, sobre todo las orillas del Sena. Se han ampliado los parques y se han plantado árboles. Hidalgo ha impulsado una amplia gama de planes para hacer realidad su visión: nuevas viviendas sociales, mejor asistencia sanitaria, nuevos monumentos a mujeres olvidadas por la historia. Su impulso a la vivienda social y contra la gentrificación le ha valido elogios en todo el mundo. Este verano, el Sena se abrió al baño público, un proyecto de décadas que finalmente se ha hecho realidad.

Esta sensación de cambio constante —y a menudo muy retrasado— le ha valido a Hidalgo las quejas habituales de sus electores parisinos. La transformación visible en toda la ciudad significa obras por doquier. Las aceras están cortadas, las calles cerradas. Incluso los proyectos que han concluido dejan tras de sí escombros y material sin recoger. Moverse entre estas obras puede resultar a menudo confuso y frustrante, especialmente para quienes se desplazan en silla de ruedas o tienen que empujar un cochecito. La alcaldesa es objeto de un debate constante. Sus oponentes de derecha suelen afirmar que está arruinando París; una campaña llamada Saccage Paris (París saqueado) recopila imágenes de proyectos especialmente desastrosos. La deuda de la ciudad, que se ha duplicado durante su mandato, también ha suscitado críticas. Pero incluso quienes se quejan de Hidalgo han votado con los pies. El número de ciclistas, favorecido por carriles limpios y ayudas económicas para bicicletas eléctricas y reparaciones, aumentó un 71 % entre 2019 y 2022.

A pesar de estos cambios positivos, algo no va del todo bien. La población de París ha ido disminuyendo a un ritmo cada vez mayor, ahora casi un 1 % al año. Se han cerrado aulas por falta de alumnos. Las familias se marchan cada vez más. Si París es tan estupenda, ¿por qué se va la gente?

Para los neoyorquinos que contemplan la posibilidad de una alcaldía de Mamdani, hay una lección particular en París. La ciudad se ha vuelto, sin duda, más limpia, más agradable y más fácil de recorrer. La política de la ciudad se sitúa muy a la izquierda de la de Francia; París se ha opuesto a menudo al sentimiento antiinmigración que se ha apoderado del país.

Y, sin embargo, el éxito de Hidalgo también pone de manifiesto los límites de lo que un solo alcalde puede hacer para promover políticas progresistas. Dado que París es una ciudad que no está bien conectada con el resto de la región, su alcance es limitado. Hidalgo se ha visto limitada por su incapacidad para colaborar con las zonas circundantes de París con el fin de alcanzar sus objetivos en materia de clima, vivienda y desigualdad.

Fundamentalmente, dado que el alcance de un alcalde de París tiene un límite, la política socialista no ha ido acompañada de la asequibilidad. Y al convertirse en un lugar que cumple los sueños de mucha gente, también se ha convertido en un lugar en el que es mucho más difícil vivir. Los éxitos de París son posibles porque París es solo una ciudad. Pero precisamente porque es solo una ciudad, cualquier cambio que se realice allí solo afecta a un número limitado de personas.

En ese sentido, la alcaldía de Hidalgo ilustra los límites de las respuestas locales a problemas nacionales e internacionales como la vivienda y el cambio climático. Sin una coordinación más amplia, incluso el alcance del alcalde más exitoso solo puede llegar hasta cierto punto.

Existen algunas diferencias cruciales entre París y Nueva York. La ciudad en sí es pequeña. Mientras que el área metropolitana más amplia tiene unos 12,5 millones de habitantes, la población de París ronda los 2 millones, aproximadamente el tamaño de Filadelfia. Geográficamente, tiene aproximadamente un tercio del tamaño de la ciudad de Nueva York. El alcance de la alcaldesa se ve aún más limitado por el hecho de que el área metropolitana de París comprende 130 municipios diferentes de todas las tendencias políticas. Al oeste de la ciudad, muchos de ellos son más de derechas que París; lo contrario ocurre cuanto más al este se viaja. Estas localidades rara vez se ponen de acuerdo en nada, lo cual es una de las razones por las que los éxitos de París han tardado en extenderse hacia el exterior.

Hidalgo prometió en su primer mandato impulsar «Le Grand Paris», una transformación de la ciudad que la integrara mejor con sus suburbios, concretamente a través de un gran proyecto de infraestructura de metro. Pero, aunque la construcción del sistema de metro está en marcha (aunque con retrasos), las ambiciones más amplias de Le Grand Paris se han disipado. Además del hecho de que los suburbios de París están gobernados por políticos de diversas tendencias, existen dificultades burocráticas para coordinar el área metropolitana. Todo esto significa que Hidalgo ha tenido dificultades para formar coaliciones en torno a cuestiones cruciales como la vivienda y el transporte.

Una ciudad no es solo su centro palpitante, sino también sus alrededores; los trabajadores que se desplazan a ella, los sistemas de transporte que la conectan, el gobierno nacional que la financia y que a veces entra en conflicto con ella. Aunque París ha cambiado, el hecho de que no se haya coordinado realmente con las localidades cercanas ha aumentado en muchos sentidos la desigualdad y, en algunos casos, incluso ha empeorado la situación de quienes viven en las afueras de la ciudad. En tres de los principales pilares de Hidalgo —el clima, la vivienda y las oportunidades sociales— su capacidad para impulsar cambios se ha visto limitada por la falta de coordinación.

Hidalgo ha recibido elogios generalizados en la prensa internacional por sus políticas respetuosas con el clima, sobre todo por cerrar las orillas del Sena al tráfico rodado. Afirmó que esto reduciría la contaminación y daría a los residentes de la ciudad acceso al río. Pero al hacerlo se desplazó la contaminación del tráfico. Como los trabajadores que se desplazan desde las afueras de la ciudad no podían circular por esas vías, desviaron sus rutas hacia los suburbios. Estos cambios han trasladado principalmente la contaminación a las zonas más pobres de la región, según un artículo publicado en 2022. Los residentes más ricos del centro de la ciudad disfrutan de calles aptas para las bicicletas y aire limpio. Los residentes de los suburbios —a menudo migrantes o familias de clase trabajadora— se enfrentan a calles congestionadas, aire contaminado y más dificultades para desplazarse.

Otro ejemplo es la vivienda. Aunque Hidalgo ha impulsado la construcción de más viviendas públicas en París, hay poco espacio para lo que ha prometido; la ciudad ya es una de las más densas del mundo. Esto significa que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe incluir los suburbios. El enfoque de Hidalgo en la vivienda social ha dado sus frutos: París ha aumentado el número de viviendas sociales en unas 40 000 desde 2015. Pero eso no se acerca ni de lejos a las 70 000 viviendas nuevas al año que se necesitan en el área de París para dar cabida a los recién llegados. Y aunque el alquiler está regulado en París, y Hidalgo ha puesto en marcha medidas contra Airbnb, encontrar un apartamento no se ha vuelto más fácil; de hecho, hay cada vez menos apartamentos disponibles para alquilar, debido al número de alquileres a corto plazo y de segundas residencias. La falta de coordinación entre los suburbios de París agrava el problema: cada pequeña localidad tiene sus propias normas de planificación urbana, lo que significa que cada una puede pasarle la pelota a otra en lo que respecta a las nuevas viviendas.

Un tercer ejemplo es el cuidado infantil. Hidalgo ha tratado de ampliar el número de plazas de guardería disponibles para niños menores de tres años, que están subvencionadas por el Gobierno nacional. El acceso es un problema importante; un informe de 2023 describía cómo en algunas zonas de la ciudad solo había una plaza disponible por cada cinco niños. Aunque Hidalgo ha logrado aumentar el número de plazas, su éxito se ha visto limitado por el hecho de que los trabajadores de guarderías ya no pueden permitirse vivir en París ni tienen tiempo para desplazarse hasta allí. Como declaró una trabajadora de guardería a Le Parisien: «Si tuviera una casa cerca, me habría quedado [en la ciudad]».

Tras diez años con Hidalgo como alcaldesa, París se ha transformado. Pero los límites de sus logros son visibles en los límites muy reales de la ciudad. París está rodeada por una ruidosa y agresiva circunvalación, la périphérique, que la aísla de las demás localidades de su entorno. Esta carretera y sus repercusiones burocráticas han sido una espina clavada en la alcaldía de Hidalgo. A pesar de proyectos a gran escala como el nuevo sistema de metro, la integración entre la ciudad y los suburbios circundantes ha sido lenta. Las entradas a la ciudad y los grandes cruces de tráfico han sido un foco de atención para Hidalgo, pero el trabajo está lejos de completarse. La propia périphérique sigue siendo un recordatorio de lo aislada que está París.

En un frío día de octubre, tomé el metro hasta Porte Maillot, una de las varias entradas a la ciudad diseñadas en el siglo XIX en la esquina noroeste de París, por donde los que se desplazan en coche siguen entrando y saliendo de la ciudad propiamente dicha. Era una típica mañana otoñal parisina, de esas en las que sientes como si llevaras el cielo puesto a modo de sombrero. Doscientos años después de su concepción, las portes, o puertas, siguen ofreciendo una clara demarcación entre el interior y el exterior. Uno de los proyectos de Hidalgo ha sido transformar estas entradas, que a menudo se ven sumidas en el tráfico y la contaminación. En Porte Maillot, la alcaldesa ha supervisado la ampliación del tranvía y del ferrocarril regional y ha transformado la propia plaza para hacerla más accesible a los peatones y a las bicicletas.

Todos estos sistemas de transporte eran visibles al salir del metro. Como parte de la transformación de París impulsada por Hidalgo, la alcaldía había plantado una especie de seto a lo largo de la avenida y en las islas de tráfico, que estaban atravesadas por largas filas de coches. Con el nuevo tranvía y los carriles bici, era difícil saber por dónde cruzar. Turistas confundidos con maletas con ruedas deambulaban por la acera. El semáforo se puso en verde; me arriesgué. Una mujer en un coche, con ambas manos a los lados del regazo, me miró y siguió adelante sin parar en el semáforo. Le hice una señal; ella la ignoró. Un camionero que pasaba por allí, al ver la escena, gritó: «¡La gente está loca!». Cuando pisé una isleta cubierta de césped y arbustos morados, un camión blindado pasó zumbando, seguido de una pareja en una moto BMW, con la mujer de atrás sosteniendo unas muletas en la mano.

Decidí continuar por la périphérique. Sin embargo, pronto tuve que detenerme; la acera estaba cubierta por obras. Diferentes carteles indicaban diferentes propósitos. Uno daba a entender que se estaba construyendo un edificio. Otro indicaba una posible estación de autobuses. Crucé la calle y luego volví a cruzarla. A medida que avanzaba por la autopista, la acera desaparecía a veces de esta manera, como si la hubieran conquistado las obras. A veces, la périph quedaba oculta por grandes zanjas cubiertas de hierba que bloqueaban la vista y el ruido. A veces reaparecía, y podía ver el otro lado, bordeado por un muro cubierto de grafitis.

Pasé por la Promenade Bernard Lafay, un parque construido en 1990 que ofrecía una visión de cómo sería una ciudad más integrada. Cubría la autopista, eliminando en esencia la separación entre la ciudad y los suburbios. El ruido y la vista quedaban enmascarados por pistas de tenis, paseadores de perros y campos de fútbol. Pero poco después, la autopista volvió a revelarse: ruidosa, agresiva, desagradable. Pasé por un bloque de viviendas donde, hace varios años, había visto a gente matar ratas con hielo seco para un reportaje. Las madrigueras donde habían atrapado a las ratas ahora parecían estar cerradas. Desde allí, caminé junto a un edificio de viviendas sociales de aspecto bastante triste, donde la gente, sin duda por falta de espacio, había dejado sus pertenencias fuera. Un cartel de la alcaldía indicaba que se plantarían nuevos árboles en una pequeña plaza de césped en la acera, pero los plantones parecían estar mal. El camino me llevó bajo un túnel, donde intenté descifrar los grafitis. Un ciclista solitario pasó lentamente.

París pierde habitantes cada año, muchos de ellos se trasladan a los suburbios cercanos al otro lado de la péripherique. El éxodo ha sido liderado en gran parte por familias, según Le Monde. La mitad de los hogares parisinos cuentan ahora con un solo miembro. Como resultado, la zona más allá de la autopista es más poblada y más joven que el propio París.

Para entonces, había llegado a la Porte de Clichy, el final de mi paseo.

Aquí, la diferencia a ambos lados de las puertas de la ciudad era abismal. En París, vi el nuevo y gran edificio de la justicia, diseñado por Renzo Piano e inaugurado en 2018; en el lado suburbano, un hotel en ruinas se estaba renovando lentamente. El tráfico en el lado de Clichy parecía caótico y desordenado; en el lado de París, se canalizaba en carriles claramente delimitados, rodeados de zonas verdes.

Quienquiera que ocupe el puesto de Hidalgo tras las próximas elecciones municipales de marzo tendrá que lidiar con una ironía central de su alcaldía: aunque ella ha mejorado la vida en París, ha habido un flujo constante de habitantes que se mudan del centro de la ciudad a los suburbios que la rodean. La mejora de París será limitada mientras no se tengan en cuenta las grandes zonas suburbanas.

No es de extrañar que la propia périphérique se haya convertido en tema de debate en vísperas de las elecciones. Algunos candidatos desean convertirla en un parque para que los coches permanezcan allí, pero ocultos. Otro quiere utilizarla para albergar el maratón. Pero hagan lo que hagan, tendrán que mirar más allá del centro de París y coordinarse mejor con los variados suburbios de la ciudad.

Por supuesto, los problemas de París no son idénticos a los de Nueva York. Mamdani tendrá que gobernar una ciudad mucho más grande, geográficamente más variada y mucho más poblada. Pero la cuestión más amplia de la asequibilidad no concierne solo a la ciudad de Nueva York, especialmente teniendo en cuenta el número de personas que se desplazan diariamente a la ciudad y los costes de la vivienda en los suburbios circundantes. Para lograr algo, tendrá que trabajar con otros.

Ha existido la idea de las ciudades como bastiones liberales frente al auge de la extrema derecha, pero las ciudades no pueden desempeñar realmente esa función por sí solas. Mamdani tendrá que actuar como puente y túnel hacia los vecinos de la ciudad. De lo contrario, mejorar la ciudad solo creará otra forma de ricos y pobres, una isla utópica tan atractiva que no dejará a los residentes menos afortunados más remedio que mirarla con envidia.