Díaz Ayuso, reina de la malicia absoluta

La ilustre Ayuso ha eliminado en Madrid el bachillerato nocturno presencial. Yo fui uno de los profesores que lo impartió y pude comprobar que prestaba un gran servicio a personas que habían abandonado los estudios por necesidad. Para otras, que habían fracasado en los diurnos, representaba una gran oportunidad y, en muchos casos, constituía un excelente palanca de promoción profesional. Incluso había alumnos con graves problemas personales que hallaban en el bachillerato algo con lo que ilusionarse y mejorar su maltrecho estado de ánimo.

No he olvidado a un matrimonio de 40 años a los que di clases en San Sebastián de los Reyes. Él trabajaba como conductor de la EMT y ella como empleada del hogar. Ambos eran responsables, trabajadores y encantadores. Los dos obtuvieron el título con calificaciones excelentes. Los recuerdo con mucho cariño. También recuerdo con mucho afecto a un joven con graves problemas cardíacos y pulmonares al que los médicos auguraban un futuro sombrío. Con un gran talento para el dibujo, hizo un retrato de Camarón de la Isla y me lo regaló al final del curso. Aún lo conservo. Esas son las personas que se quedarán sin la posibilidad de estudiar el bachillerato de forma presencial.

Después de dejar morir de forma indigna a casi ocho mil ancianos y ayudar a su hermano a enriquecerse a costa de la covid, la ilustre Ayuso ha considerado que aún carecía de méritos para arrebatar a Esperanza Aguirre el cetro de reina de la malicia absoluta. Por fin lo ha conseguido y su próximo paso será cometer nuevas felonías para convertirse en supervillana de Marvel. Madrid cada vez se parece más a Gotham. No pierdo la esperanza de que aparezca un justiciero que ponga fin a tanta iniquidad.

Rafael Narbona.

