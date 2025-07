El destape de tito Pérez (Reverte)

Me van a perdonar ustedes el regocijo pero siempre es agradable que a una le den la razón y más por boca del interesado. Somos varias, las que en diferentes contiendas, hemos mantenido que el tito Pérez (Reverte) era más que un señoro, que también, una antigualla que olía a Varón Dandy en franca competencia al guano que desprende su anatomía. Un señoro que quiere mujeres con media de cristal, taconazo y cadera rumbosa para abrirles las puertas porque a más, pobre, no le dan ya las ganas. Hemos defendido que sus escritos, y sobre todo los continuos exabruptos salidos de sus tétricas gónadas -tan nombradas, quizá por la añoranza- eran extracto puro de un retardo mental un tanto fascistoide. Él, empeñado en soliloquios de esos que “ni de izquierda ni de derecha” “ni machista ni feminista” “ni racista ni antirracista” lo negaba cual bellaco encendido de santa ira.

Y hete aquí que se nos destapó bajo el auspicio de Vocento, esa prensa tan liquida y acuosa que navega entre mares de sombras, también ni de izquierda ni derecha. Ni de centro, porque no existe. Ay.

Primero el tito Pérez (Reverte) manifestó rendida admiración ante el discurso peripatético de Meloni donde exhibió fascismo de manual enjaretando frases donde nombraba Occidente, la cristiandad y cultura (qué sabrá la italiana de eso, si la quema la boca nada más nombrarla) Luego se nos ha descolgado en un artículo precioso donde el destape se hace sin pudor, mostrando todo, todito entera su idiosincrasia. Porque a tito Pérez (Reverte) ya le parece mal que no haya españoles, o latinos sin no hay más remedio, que desatasquen tuberías, cosechen fruta y laven el culito del anciano. Lo que ya no puede ser y le parece requetemal, es que se haya dejado entrar a esos cutres musulmanes que tienen una cultura que ya ya, intransigentes y monoteístas, no como el Opus o los Kikos, tan modelnos y transigentes ellos, oiga. Imagino que no se debió de enterar, él que tanto alardea de su estancia guerrera en los Balcanes (ja) que allí la blaquitud de los hermanos serbios eran los que violaban a musulmanas, produjeron el genocidio de Mostar y Srebrenica y los tiros cazando viandantes en Sarajevo. Me da a mi que, o no estuvo atento, o andaba bajo trinchera segura de esa guerra como de tantas de las que cuenta.

También intuyo que a tito Pérez (Reverte) no le ha dado tiempo -tanta novela, tanto bufoneo televisivo y tal- para viajar a Al Andalus y comprobar in situ que cuando los y las cristianas (femininazi que es una, tito Pérez, nadie es perfecta) iban en taparrabos en la zona musulmana andaban canalizando terrenos, inventando la medicina moderna, escribiendo poemas de hermosura inigualable y construyendo Giraldas, Mezquitas, y Alhambras de nada.

Me da por suponer que el pobre tito Pérez (Reverte), andando ya por la senectud se le van agotando los disimulos y anda como pollo sin cabeza mostrándonos sus vergüenzas. Que bueno es, porque muchas lo sabíamos desde tiempo inmemorial, pero es gusto que se muestre tal como intuíamos y nos dé la razón.

Querido tito Pérez(Reverte) que si bien como escritor vendes mucho, no has hecho en tu puñetera vida ni una gota de buena literatura y eso debe pesar, por lo que te entendemos que, cual abuelo Cebolleta, te has cansado de disimulos y has dejado salir al fachosillo y al racista que llevas dentro.

La cultura de Occidente, que tú valoras tanto, querido tito, tiene cuanto menos, tantas vergüenzas como logros. Como cualquier otra. Tiene catedrales y tiene Inquisición. Tiene a Cervantes y a Shakespeare y tiene esclavismo. Tiene a Velázquez y al Bosco, y tiene un colonialismo criminal que perdura. Que tu admirada Meloni, esa que recorta derechos al colectivo lgtbiq+ y deja morir en el mar (sí, saltándose las leyes marinas que tanto valoras) a inocentes, además de todo eso es amiga de un adalid de Occidente, el más grande defensor de la cultura occidental. El gran Trump, ese preclaro adalid de piel naranja, como un lechoncito pascual, al que imaginamos que rindes pleitesía también. Porque es blanquito, cristiano y occidental.

Esos son tus principios, y agradecemos que los muestres. Formo parte de un gran colectivo que ya sabíamos de tu talante porque solo hay que leerte un poco para darse cuenta que tu intelecto procede y produce de las gónadas y estas van gastándose.

Un saludo, reconozco y agradezco tu destape. Con afecto, querido tito Pérez (Reverte)

María Toca Cañedo©

