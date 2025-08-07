EXILIADO

07/08/2025 JuanJ Jurado Opinión 0

«La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María...»
El exilio es un sentimiento. Por el sabor que te deja en la boca, algo semejante a la nostalgia, quizás, a la quimera. Y es que hay momentos, cada vez más frecuentes en estos días de presagios negros royendo la esperanza, en que siento que mis pies se quedan sin raíces, que caminan por un terreno baldío, yermo, por el páramo que recorriera en la inconsciente infancia.
Es en esos momentos, donde los versos del poeta me saben a condena, a cadena perpetua, y su voz cansada me persigue, y su memoria triste me invade. ¿Dónde quedó el sueño? ¿Dónde, la espera ilusionada? ¿Dónde, la amputada página de la Historia? ¿Cuándo los versos doloridos descansarán en paz?
En esta mañana, borracha de azul, me pesan las piernas, y la pancarta atravesada me trae recuerdos de futuro. Entonces, poeta triste, reclamo para mí tu exilio y me digo y me repito que son tus huellas mi camino, que a mi exilio, como al tuyo, lo alimenta la quimera, la esperanza vana, la muerte en vida.
«….de espíritu burlón y alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta».
Juan Jurado
Sobre JuanJ Jurado 98 artículos
Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario