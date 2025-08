Un silencio de plomo, novela de Ana Inclán

1.- Háblanos de tu último/s libros. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?

Mi último libro “Un silencio de plomo” se fue gestando muy poco a poco, primero fue el tema central que se acercó a mí por mi trabajo y comencé a sentir necesidad de investigar acerca de interrogantes que me visitaron, quedándose conmigo. ¿Por qué hay silencio alrededor del abuso sexual infantil? Detrás de este interrogante vinieron otros y mientras tanto yo me iba adentrando en el tema, a través de: ¿Cómo no, la literatura? e investigando en realidades… Tardé varios años en escribirlo, tampoco tenía prisa. Llevaba toda la vida queriendo ser escritora y nunca me había visto haciéndolo. Cuando llegó el tema, a mi conciencia, del silencio que atraviesa nuestra sociedad frente al abuso sexual, me vi escribiendo.

Escribí cuando mi cuerpo no podía trabajar por una enfermedad. Hilar las historias fue un cosido a mano, lento, pero firme; sin planificación, con intuición, trabajo y misterio; digo misterio, porque tengo la sensación de no ser yo quien la escribió. La novela se escribió… no por ello fue sencillo. Para mi supuso mucho aprendizaje, tanto en lo que significa escribir, como de la vida misma, e incluso “Un silencio de plomo” me descubrió muchos aspectos que desconocía. Fue una auténtica aventura.

2.- ¿Cuál es el género literario con el que más te identificas?

Soy más lectora de novela, pero el relato, el teatro, la poesía también me gusta.

¿Por qué? Quizás por el hábito más desarrollado de leer novela, que se ha implantado en mí como una compañera de vida, de tal manera que sin tener como mínimo una empezada, creo que no sé vivir…

3.- ¿Crees que se cuestiona lo suficiente el canon literario existente actual?

Tal vez, nunca es suficiente. Teniendo en cuenta que tantas mujeres tuvieron que publicar con nombres de hombre, tantas otras que pasaron inadvertidas, tantas que no se atrevieron a publicar. En la escritura tampoco se nos ha tratado con justicia, ni se nos ha medido bajo las mismas referencias que a los hombres. Por toda la historia que arrastramos de desigualdad, que sin duda mancha el presente, hemos de seguir cuestionando…

4.- ¿ Cuáles son tus referencias literarias? ¿Y de escritoras?

Me gusta leer aquello que me comunica algo nuevo, que me hace reflexionar, que me divierte, que me transporta a vivir nuevas sensaciones, que me cambia mi punto de vista y en ese sentido soy una lectora muy polifacética y algo curioso que me sucede es que rara vez vuelvo a leer un libro. Me parece que cada etapa que vas viviendo requiere lecturas diferentes. También es cierto, que a veces, me gusta tanto un libro que es difícil que esa intensidad pueda darse en una lectura posterior.

5.- ¿Cuál es el libro que te hubiese gustado escribir?

Admiro el arte de escribir y cada vez que me gusta un libro, admiro a la autora o autor que hay detrás. Hay muchos libros que me habría gustado escribir. Después de haber escrito “Un silencio de plomo”, aún me parece más difícil la escritura. Es algo mágico lo que me aportan las palabras que han juntado tantos y tantas escritoras que me acompañan.

6.- ¿Cómo relacionas la lectura con la escritura?

Para mí la lectura va antes que la escritura. Es necesario leer mucho para poder escribir. Quizás también es necesario tener buena memoria, yo no la tengo y eso me apena, porque la lectura solo puedo disfrutarla en el presente, no a través del recuerdo.

7.- ¿Nos recomiendas alguna de tus lecturas recientes?

Uno de los últimos libros que he leído ha sido “Gratitudes” de Delphine de Vigan, otro “El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes” de Tatiana Tibuleac

8.- ¿Qué crees que podemos hacer las escritoras para obtener más visibilidad en escuelas, universidades, congresos…?

Quizás una de las acciones que debamos hacer es apoyarnos entre nosotras… Asociarnos. Valorar y valorarnos más lo que hacemos, creo que aún arrastramos como sociedad una inercia de no prestigiar lo que creamos, ni lo que hacemos las mujeres.

9.- ¿Qué estabas leyendo mientras escribías este libro o prefieres centrarte en la escritura para que nada te influya?

No recuerdo ahora lo que leí mientras escribía “Un silencio de plomo”. En la novela reseño a escritoras y otros momentos literarios, que leía en ese momento. Escribir me llevó varios años y no recuerdo lo que leía. Pertenezco a clubs de lectura y ello me ayuda a leer varios libros al mes. Supongo que puede influir en lo que se escribe lo que una está leyendo, pero lo veo positivo.

10.- Describe cómo es tu “habitación propia”, ese lugar o lugares donde sueles escribir.

Escribo donde tengo el ordenador, pero ahí, en realidad, es donde ordeno las palabras. Porque es al despertarme o al dormir o al ver una película o tener una conversación o leer o en infinidad de actividades, donde me aparecen diálogos de los personajes de la novela, entonces los escribo en el móvil y posteriormente les doy forma en el ordenador, o sea que no tengo “lugar en el mundo para escribir” o mi habitación propia es cualquier sitio o momento de la vida. Es entonces cuando aparece cualquier personaje de la novela que escribo contándome algo, para que yo después lo lleve al ordenador; por este motivo, antes decía que, escribir ha sido algo mágico y aventurero.

Entrevista realizada por las compañeras de https://www.viahipatia.es/

