¿Inspiró la astronomía la obra de Hilma af Klint?

Este ensayo visual busca destacar una idea profunda: la herramienta definitiva para explorar la astronomía reside en nuestro inconsciente. Inspirada por la teosofía de Helena Blavatsky, la pintora abstracta Hilma af Klint logró algo notable en este sentido. La autora observó que su colección principal, «Los diez más grandes», pintada en 1907, presenta al menos diez similitudes con imágenes astronómicas ultramodernas. Una posible explicación podría ser el poder del inconsciente o una intuición asombrosa.

Por otro lado, recientemente, en abril de 2025, el astrónomo Britt Lundgren publicó en Leonardo Journal sobre la sorprendente similitud entre las formas geométricas abstractas de la obra de Hilma af Klint y los diagramas científicos de las Lecciones del físico del siglo XIX Thomas Young (1807).

Como Hilma af Klint pintaba en secreto, el Dr. Carl Jung desconocía su obra. De lo contrario, el padre de la psicología analítica se habría interesado por sus visiones, con múltiples reflexiones científicas. Sabemos, en cambio, por el libro «El hombre y sus símbolos», que el Dr. Jung prestó atención a la forma en que Jackson Pollock pintó la micromateria en trance.

Basándonos en las pinturas de Hilma af Klint, podemos aventurarnos a pensar que no solo el microcosmos, sino también el macrocosmos, pueden ser intuidos por el inconsciente.

El astrónomo Britt Lundgren, de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville, encontró otro argumento. En 2019, Britt Lundgren visitó el Museo Guggenheim de Nueva York para asistir a una exposición de la pintora sueca Hilma af Klint. Lundgren observó una sorprendente similitud entre las formas geométricas abstractas de la obra de af Klint y los diagramas científicos de las Lecciones del físico del siglo XIX Thomas Young (1807). Así comenzó un viaje de cuatro años, que comenzó en la intersección de la ciencia y el arte, y que ha culminado en un próximo artículo en la revista Leonardo, que defiende la conexión. Se trata de Leonardo, Volumen 58, Número 2, abril de 2025.

El resumen es el siguiente: «Se sabe que la artista sueca Hilma af Klint se vio influenciada por los avances científicos de principios del siglo XX. Sin embargo, muchas de sus pinturas de 1914 a 1916 presentan similitudes con diagramas publicados mucho antes en el libro «Un curso de conferencias sobre filosofía natural y artes mecánicas» de 1807 del erudito inglés Thomas Young. Elementos y temas clave de la serie «La paloma», «El cisne», «Parsifal» y «Retablos» de af Klint sugieren que las «Conferencias de Young» podrían haber sido una fuente importante para su obra. La autora explora esta idea y otros paralelismos entre las vidas y los legados de la científica visionaria y la pionera del arte abstracto».

El mismo estudio fue publicado por Press of Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En este estudio hay una cita astronómica: «Las pinturas realistas de cisnes, que preceden a las piezas más abstractas y geométricas de la misma serie, también podrían haberse inspirado en los grabados de las Lecciones de Young. Los diagramas en blanco y negro de la Lámina XXXI, que siguen inmediatamente a las dos láminas a color de las Lecciones, contienen ilustraciones astronómicas que guardan un sorprendente parecido con elementos de El cisne, n.º 5, de af Klint (Fig. 7). En las Figs. 453 y 454 de las Lecciones, Joseph Skelton (1783-1871) grabó reproducciones de las observaciones de la constelación de Lira realizadas por el astrónomo británico William Herschel (1738-1822) y de la nebulosa de Orión realizadas por el astrónomo francés Charles Messier (1730-1817). La constelación de Lira incluye la estrella Vega, también conocida como α-Lyrae, una de las estrellas más brillantes. En el cielo nocturno. Existe una similitud entre el patrón moteado del fondo de los cisnes de Af Klint y las observaciones ilustradas de Herschel de Vega, vistas a través de un telescopio. La forma del cisne en la serie de Af Klint también parece reflejar la forma de la Nebulosa de Orión, esbozada por Messier y reproducida en la Fig. 455 de las Conferencias de Young.

Af Klint, un astrofísico científico Nostradamus

Este ensayo no es un trabajo académico, pero espero que sirva de punto de partida para futuras investigaciones de expertos junguianos, ya que el logro de Hilma af Klint es bastante inusual.

De hecho, Aniela Jaffé anticipó que el inconsciente puede intuir no solo el microcosmos, sino también el macrocosmos.

«(…) No importa en absoluto que estas relatividades, discontinuidades y paradojas solo sean válidas en los márgenes de nuestro mundo, solo para lo infinitamente pequeño (el átomo) y lo infinitamente grande (el cosmos)», cita Aniela Jaffé. Véase Carl Jung, «El hombre y sus símbolos».

Como ya escribí en la introducción, el Dr. Carl Jung prestó atención a la forma en que el pintor abstracto estadounidense Jackson Pollock (1912-1956) pintó la micromateria en trance. Y la explicación del Dr. Carl se encontraba en lo más profundo de la psique.

«Las capas más profundas de la psique pierden su singularidad individual a medida que se adentran cada vez más en la oscuridad. Más abajo, es decir, a medida que se acercan a los sistemas funcionales autónomos, se vuelven cada vez más colectivas hasta que se universalizan y se extinguen en la materialidad del cuerpo, es decir, en las sustancias químicas. El carbono del cuerpo es simplemente carbono. Por lo tanto, en el fondo, la psique es simplemente «mundo». Véase Carl Jung, «El hombre y sus símbolos».

En cuanto al macrocosmos, la colección «Los diez más grandes» (1907) de Af Klint refleja imágenes astrofísicas ultramodernas. Esta conexión merece mayor investigación, ya que el trabajo de Af Klint es varias décadas anterior a la observación directa de fenómenos cósmicos con el telescopio Hubble. Por ejemplo, no podría haber conocido conceptos como las ondas gravitacionales ni las órbitas alrededor de los agujeros negros.

Múltiples pistas de que la colección «Diez Más Grandes» («The Ten Largest») trata sobre el cosmos

Quizás valga la pena mencionar algunas pistas de que sus pinturas «astrales» trataban sobre el cosmos. En primer lugar, se creía que Hilma af Klint era una clarividente a quien las voces espirituales le indicaban que pintara «en el plano astral«. Por supuesto, quiero enfatizar la palabra «astral».

Además, según el libro «Hilma af Klint: Pintora Ocultista y Pionera Abstracta», de Fant Åke, la propia Hilma af Klint afirma: «Sobre el caballete, vi un símbolo de Júpiter ♃ poderosamente iluminado, que apareció durante varios segundos. Entonces comencé a trabajar de inmediato, de tal manera que las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin bocetos preliminares, pero con gran vigor. No tenía ni idea de lo que se suponía que debían representar las pinturas, pero trabajé con rapidez y seguridad, sin alterar ni una sola pincelada».

Obviamente, el símbolo del planeta Júpiter presenta las cosas desde una perspectiva astronómica. Y, al buscar en internet las palabras clave «Hilma af Klint, cósmico/cosmología», podemos encontrar varios artículos que exploran este tema.

Similitudes entre «Los diez más grandes» y las imágenes astronómicas

Ahora es el momento de ver las similitudes entre «Los Diez Más Grandes» («The Ten Largest») y las imágenes astronómicas buscadas en línea en base a las palabras clave que menciono debajo de cada imagen.



Texto de la foto: Ondas gravitacionales alrededor de agujeros negros vs. «The Ten Largest No 6»

Figure1: https://www.sciencenews.org/article/gravitational-waves-explained Cortesía de Science.org

Figure 1: Hilma af Klint, The Ten Largest No 6. Cortesía de Hilma af Klint Foundation.

Texto de la foto: Imagen de «Science» sobre la órbita de un agujero negro.vs. «The Ten Largest No 8»

Figure 2: https://www.science.org/content/article/star-s-strange-path-around-black-hole-proves-einstein-right-again. Cortesía de Science.org

Figure 2: Hilma af Klint, The Ten Largest No 8. Cortesía de Hilma af Klint Foundation.

Figure 3: http://annesastronomynews.com/photo-gallery-ii/nebulae-clouds/ic-418-the-outer-envelope-has-begun-expanding-outward-leaving-a-hot-remnant-core-destined-to-become-a-white-dwarf-star/ Cortesía de AnneAstronomyNews.com

Figure3: Hilma af Klint, The Ten Largest No 9. Cortesía de Hilma af Klint Foundation

Figure 4: https://en.wikipedia.org/wiki/T_Coronae_Borealis Cortesía de Wikipedia

Figure 4: Hilma af Klint, The Ten Largest No 5. Cortesía de Hilma af Klint Foundation

Figure 5: https://www.nature.com/immersive/d41586-022-03811-4/index.html

Cortesía de Nature.com

Figure 5: Hilma af Klint, The Ten Largest No 1. Cortesía de Hilma af Klint Foundation

Fugure 6: The Hypernova of VY Cannis Majoris vs. «The Ten Largest No 4»

En el minuto 2:40 de la película desde la dirección

Figure 6: Hilma af Klint, The Ten Largest No 4. Cortesia de Hilma af Klint Foundation

Figure 7. Supergiant star Betelgeuse – Wikipedia. Cortesia de Wikipedia

Figure 7: Hilma af Klint, The Ten Largest No 10. Cortesia de Hilma af Klint Foundation



Figure 8: https://www.newscientist.com/article/2077800-what-will-gravitational-waves-tell-us-about-the-universe/ Cortesia de NewScientist.com

Figure 8: Hilma af Klint, The Ten Largest No 6. Cortesia de Hilma af Klint Foundation

Figure 9: https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_4567_and_NGC_4568 Cortesia de Wikipedia

Figure 9: Hilma af Klint, The Ten Largest No 7. Cortesia de Hilma af Klint Foundation



Figure 10: Supernova https://www.ibtimes.co.in/universe-could-already-be-dying-no-chance-recovery-false-vacuum-theory-780747 Cortesia de IbTimes.co.in

Figure 10: Supernova https://www.nytimes.com/2020/08/07/science/supernova-neutron-star-sn1987a.html Cortesia de NYTimes.com

Figure 10: Hilma af Klint, The Ten Largest No 7. Cortesia de Hilma af Klint Foundation

Cartografía, sí, pero más allá de la Tierra.

Y hay un argumento más que sostiene que solo la teoría de Jung puede explicar el logro de Hilma af Klint. No soy el primero en notar las profundas conexiones entre Hilma af Klint y Carl Jung.

En 2019, el Archivo para la Investigación del Simbolismo Arquetípico (ARAS) publicó el artículo «Illuminating Parallels in the Life and Art of Hilma af Klint and C.G. Jung«, de Bettina Kaufmann y Kathrin Schaeppi.

Por ejemplo, en este artículo, los autores escriben que en «The Ten Largest, No. 6 Adulthood, 1907″ vemos indicios de cartografía, ya que Hilma af Klint era hija del comodoro naval Victor af Klint y su abuelo, el almirante Gustaf af Klint, elaboraba cartas náuticas. Estoy totalmente de acuerdo en que «Los diez más grandes, el número 6» refleja la cartografía, pero como ya he demostrado, se trata de cartografía sobre la Tierra, no sobre la Tierra.

«Se necesitarían otros 50 años para descifrarlo».

Existen múltiples fuentes sobre la extraordinaria vida de la pintora sueca, por ejemplo, «Hilma af Klint: Una biografía de Julia Voss».

En poco tiempo, la artista sueca también fue médium y mística, y sus pinturas se consideran entre las primeras grandes obras abstractas de la historia del arte occidental.

Perteneció al grupo «Las Cinco», compuesto por un círculo de mujeres inspiradas en la Teosofía, que compartían la creencia en la importancia de intentar contactar con los llamados «Altos Maestros» («Höga Mästare«), a menudo mediante sesiones espiritistas.

Generalmente se acepta que sus pinturas, que a veces parecen diagramas, eran una representación visual de complejas ideas espirituales.

En 1908 conoció a Rudolf Steiner, fundador de la Sociedad Antroposófica. Durante su encuentro en Estocolmo, Steiner afirmó que los contemporáneos de Af Klint no serían capaces de aceptar ni comprender sus pinturas y que se necesitarían otros 50 años para descifrarlas. La primera gran exposición de Hilma af Klint en un museo tuvo lugar en 1986, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, más de 40 años después de su muerte.

Espero de verdad que ahora estemos en sintonía con su mensaje principal. ¿Sientes lo mismo?

*Las imágenes de Af Klint de este ensayo son cortesía de la Fundación «Hilma af Klint».https://hilmaafklint.se/



Cristian Horgos.

