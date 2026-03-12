Universo MAGA

El segundo se pregunta qué países con economías avanzadas van a ser los más afectados por la guerra. Como era de esperar, no va a ser Estados Unidos, sino las economías europeas, dependientes de la energía.

Dos artículos leídos hoy: el primero se pregunta si el movimiento MAGA a poya o no a Trump. Como era de esperar, las encuestas indican que lo hace abrumadoramente. ¿Por qué?, abajo una cita del artículo.

Esto puede parecer extraño. Después de todo, MAGA se autodenomina un movimiento aislacionista, receloso de las implicaciones extranjeras y el aventurerismo militar. Su lema es «América primero». Durante la última década, sus seguidores vitorearon a Trump cuando calificó la guerra de Irak de «gran error», prometió evitar «guerras interminables» en Oriente Medio y se burló de sus predecesores por «intervenir en sociedades complejas que ni siquiera ellos mismos entendían». Un mes antes de ganar un segundo mandato en 2024, hizo una promesa sencilla: «Conmigo no habrá guerra». Sin embargo, ahora, tras haber roto esa promesa, su base sigue apoyándole firmemente. ¿Por qué?

Parte de la respuesta es que MAGA es menos un movimiento definido por principios que uno organizado en torno al propio Trump, un hombre con creencias notablemente flexibles. El presidente lo expresó muy bien cuando le preguntaron cómo veía su base, supuestamente no intervencionista, su decisión de enero de destituir al líder de Venezuela, Nicolás Maduro. «A MAGA le encanta», dijo Trump. «A MAGA le encanta lo que estoy haciendo. A MAGA le encanta todo lo que hago. MAGA soy yo». Repitió este argumento cuando se le preguntó si su ataque a Irán podría dividir al movimiento. «Confían plenamente en su instinto sobre la guerra», afirma Colin Dueck, exasesor republicano de política exterior que ahora trabaja en la Universidad George Mason.

Pero el culto a la personalidad de MAGA solo explica una parte. El entusiasmo del movimiento por los ataques a Irán también refleja el atractivo del enfoque más amplio de Trump sobre el poder militar. Si alguna vez hubo un estilo de política exterior adecuado para los partidarios de «America First», sería este.

Para empezar, Trump es partidario de las demostraciones espectaculares, casi cinematográficas, de la fuerza estadounidense, especialmente aquellas destinadas a derrocar o matar a líderes enemigos. Tomemos como ejemplo la operación para derrocar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que comandos de la Fuerza Delta irrumpieron en la base militar más fortificada del país y lo capturaron. «Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión», dijo Trump después, sonando más como un espectador que como el comandante en jefe. «Fue un ataque increíble», se jactó. Si él se divirtió, muchos de sus seguidores también lo hicieron. Antes de la incursión, poco más de la mitad de los republicanos partidarios de MAGA apoyaban la destitución de Maduro; una semana después, ese porcentaje había aumentado al 80 %.

Su retórica sobre Irán sigue el mismo guion. La campaña de bombardeos del año pasado fue un «espectacular éxito militar», afirmó, con las instalaciones nucleares de Irán «completamente y totalmente destruidas». En la guerra actual, Irán está «siendo derrotado hasta el INFIERNO», y las fuerzas armadas estadounidenses están «destrozando» el país. El asesinato del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, el primer día proporcionó un acto inicial adecuadamente dramático.

Un segundo elemento del enfoque de Trump es la forma en que encarna el credo «America First» (Estados Unidos primero). El presidente parece en gran medida indiferente al derecho internacional o las normas diplomáticas, y su administración a menudo trata tales restricciones con abierto desprecio. «Lo que estamos viendo ahora mismo es un ejército… que no lucha de forma políticamente correcta», se jactó Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, en Fox News. «No hay reglas de combate estúpidas», afirma Pete Hegseth, secretario de Guerra.

Sin embargo, aunque las guerras de Trump siguen pocas reglas, hay un principio que se mantiene constante: Estados Unidos debe beneficiarse. Trump lleva mucho tiempo defendiendo que Estados Unidos debería sacar provecho de los conflictos en Oriente Medio, quejándose, por ejemplo, de que Estados Unidos debería haberse «apoderado del petróleo» en Irak. Tras la incursión en Venezuela, sugirió igualmente que Estados Unidos se beneficiaría de las vastas reservas de petróleo del país. En lo que respecta a Irán, otro país con grandes reservas de petróleo, ha sido más cauteloso, tal vez por temor a asustar a los mercados energéticos o llamar la atención sobre el hecho de que los precios del petróleo han subido como consecuencia de su guerra.

El último elemento del enfoque de Trump respecto a la guerra es la brevedad. Solo en su segundo mandato, Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos o navales en al menos siete países: Irán, Irak, Nigeria, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen. Sin embargo, estas intervenciones se han diseñado para ser rápidas y limitadas. Una vez impuesto el castigo, Trump ha mostrado poco interés en un compromiso prolongado o costoso.

Para los partidarios de MAGA, el gran fracaso de las guerras de Afganistán e Irak no fue la intervención en sí, sino lo que vino después: el despliegue de cientos de miles de soldados estadounidenses en pos de la construcción de la democracia. Trump tiene poco interés en difundir las virtudes estadounidenses en el extranjero. «Sin atolladeros de construcción nacional, sin ejercicios de construcción de la democracia», dice Hegseth sobre la guerra de Irán. A Estados Unidos le importa poco quién sustituya a los líderes que mata. Trump no insistirá en que sean decentes o democráticos, solo complacientes. En Venezuela ha preferido el orden a la democracia, sustituyendo a Maduro por un poderoso miembro del establishment dispuesto a mostrar su voluntad de llegar a acuerdos con Estados Unidos, al menos por el momento.

Fernando Broncano.