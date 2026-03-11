 Cuando se mintió sobre la muerte…

Que un político mienta, perdón, cambie de opinión, es casi imprescindible. Lo vemos a diario porque la realidad aplasta principios, certezas y convicciones. Por eso valen unas personas para hacer política y otras no. Valen los que tienen ductilidad para adecuarse a una realidad divergente, a veces de sus ideas incluso, aunque no debiera, hasta de sus principios, en el supuesto que los tengan. Ser maleable, ser permeable, con capacidad de negociación y como consecuencia, de renuncia a los intereses primarios, es imprescindible. Lo sabemos y así debe ser. Las personas que no claudican o que no saben renunciar a parte para conseguir algo que no todo, o son revolucionarios/as o no sirven para políticos/as. Incuestionable.

Toleramos, incluso, que mientan o cambien de opinión con respecto a sus votantes, al pueblo que les votó confiando en su palabra. Cierto es que el índice de tolerancia de la izquierda a esos condicionantes de la política en un sistema democrático/liberal como el que tenemos, es menor que la derecha, ya que ésta mantiene tragaderas infinitas a cambio de que no le toquen el bolsillo (o no mucho) y de que se mantengan ciertos privilegios y prebendas. La izquierda suele castigar con dureza los desmanes de las componendas políticas, y bien que así sea.

El once de marzo de hace veintidós años, una mañana como hoy se nos rompía la rutina cotidiana con el estallido de una noticia que nos dejó el alma del revés. Un atentado a primera hora en Atocha, justo cuando la gente trabajadora se dirige a su labor cotidiana, gente que había salido de su casa dando el último beso de su vida, encontró la muerte en una estación de tren. Fueron 191 personas que tienen nombre -abajo los nombramos uno a uno- porque cuando se habla de números y no se nombra, se despersonaliza el horror tanto que no impresiona. 191 seres que amaban soñaban, que jamás pudieron imaginar que sus vidas se romperían ese día, ni la de las 191 familias para las que nunca habrá paz ni sosiego.

No vamos a pensar demasiado en las causas del atentado porque es doloroso preguntarnos qué hubiera pasado si la megalomanía de un político mediocre no le llevara a embebecerse en Texas con los amos del mundo y creerse, el infame, uno de ellos formando parte de ese malvado trio de las Azores que participó de una guerra tan infame como inútil ¿Hubieran atentado en España de no formar parte nuestro país del trio? Nunca lo sabremos, pero intuimos que hoy no contaríamos con este funesto aniversario.

La participación en esa guerra fue el capricho del megalómano de Valladolid que se sabía mediocre y sus complejos le llevaron a deslumbrarse con la estela de poder de Bush y Blair, porque nada se nos perdió en ella, ni había mandato de la ONU ni la OTAN tenía vela en ese entierro. Se fue a la guerra porque Aznar quiso y punto. Ni había compromiso ni necesidad solo el oropel del melifluo presidente de entonces, José María Aznar. Nada peor que un mediocre con poder porque se trasforma en malvado al poco tiempo. Fue el caso. Es el caso.

Que todo un gobierno se blindara el alma en aquellos días mintiendo de forma tan descarada es una de las aberraciones políticas más infamantes de nuestra historia reciente. Está sobradamente documentado por lo que sobra recordar las mentiras bastardas que los diferentes ministros vertieron esos días.

Con todo, entiendo que no fue lo peor. A mi entender, no sé al de ustedes, lo más degradante fue el comportamiento de cierta prensa durante, no solo aquellos días sino que lo extendieron, durante meses y años. Las mentiras repetidas, los argumentos falaces que se empeñaban en cerrar la puerta a la realidad, a las pruebas concluyentes que los agentes de la seguridad iban desgranando, la manipulación mediática que surgió de aquel atentado forma parte de las infamias más graves, no solo de esta parte de la historia, sino del total de ella. Creo que solo los gobierno de Fernando VII –el Mastuerzo, según genial apelativo de Nieves Concostrina- es comparable con la campaña que se realizó contra un gobierno salido de las urnas el catorce de marzo y contra los medios que sí respetaban la verdad.

No hablamos de ideología, que pueden ser discutibles, ni de decisiones políticas, que pueden y deben ser cuestionadas hasta la saciedad, ni del juego político gobierno/oposición, válido y necesario. No, aquello fue una sociopatía vilmente desarrollada por mentes infames.

Que hoy, ahora mismo, los adalides de aquellas falacias, calumnias y manipulaciones sigan firmando cabeceras o lanzando diatribas por la radio, forma parte de nuestra vergüenza como pueblo. Ni Pedro J. Ramírez, ni Jiménez Losantos, ni Casimiro o Urdazi, ni los menos conocidos pero participantes necesarios con bruñido entusiasmo en la carnicería mediática, deberían mantenerse en activo y sí, estar cubiertos, por lo menos, del polvo del olvido…y de la vergüenza.

Arremetieron y masacraron a un periodista como Zarzalejos, conservador y de derechas, pero honorífico y veraz, hombre de bien como pocos, por negarse a participar en la escabechina que se hizo al país con la sarta de mentiras infames que destilaron sus plumas envenenadas. Perdió la dirección de ABC y el infame de Jiménez Losantos le escabechó en las ondas

Tanto es así, que ese veneno ha llegado hasta hoy. Convalecemos, dolientes como sociedad, de la masacre de Atocha, pero no del atentado que ha sido y será una cicatriz inolvidable, sino de la mancha de suciedad que contaminó la mente de millones de españoles/as. Las consecuencias son que aún se piensa que el atentado de Atocha lo cometió ETA. Da igual que todas las pruebas, testimonios, y declaraciones apuntaran a Al Qaeda, que ésta se lo adjudicara claramente, que todos los gobiernos supieran -antes que el pueblo español- quien puso las bombas y por qué. Hizo tanta mella la campaña que perdura hasta hoy.

Dan igual las pruebas, informes y declaraciones. La infame rueda de las mentiras que la prensa maquinó trituraron la verdad y llevaron a la mente de las personas proclives a dudar del gobierno salido de las urnas, que los cínicos decían la verdad y el resto del mundo, mentía.

Quizá, tal como afirman personas de criterio, ese fue el momento en que se cruzó la línea roja de la división social de nuestro país. Fue decisiva la participación de una prensa completamente domada por la peor especie de políticos que no entienden la alternancia del poder… Que no entienden la democracia porque se consideran propietarios a perpetuidad del gobierno, hacienda y vidas de una España que la entienden solo suya, amparados en conceptos medievales del poder o simplemente porque ganaron una guerra que les legitima por atadura franquista a detentar el poder de forma perenne. Y la prensa, esa prensa aconchabada, dobló el testuz tragando las falacias para vomitar la manipulación absoluta. Y de esos vientos, estas tempestades.

Que el tipo que maquinó toda esa basura siga pontificando por pulpitos y escabeles como José María Aznar, debería hacernos enrojecer como sociedad; a los suyos, les debería horrorizar tener como líder carismático el que participó en una guerra por capricho basándose en mentiras que los otros dos han asumido mientras él sigue empecinado en los falaces argumentos, y que debido a ello se produjera el mayor atentado de nuestra historia además de dividir a la población como precursor del trumpismo y no asumiera su derrota electoral, dice muy poco del PP como partido y poco de sus votantes.

Les dejo con el dolor del recuerdo de una fecha inolvidable y sobrecogedora. Adjunto los nombres de las personas que aquel infausto día perdieron la vida para que no olvidemos el daño que pueden hacer los malos políticos que toman decisiones a espaldas del pueblo.

Solo espero que el sitio que tengan en el infierno, los que de alguna forma participaron en la masacre, se mantenga caliente para cuando lleguen.

María Toca Cañedo©

Eva Belén Abad Quijada, española, 30 años Óscar Abril Alegre, español, 19 años Liliana Guillermina Acero Ushiña, ecuatoriana, 26 años Florencio Aguado Rojano, español, 60 años Juan Alberto Alonso Rodríguez, español, 38 años María Josefa Álvarez González, española, 48 años Juan Carlos Del Amo Aguado, español, 28 años Andriyan Asenov Andrianov, búlgaro, 22 años María Nuria Aparicio Somolinos, española, 40 años Alberto Arenas Barroso, español, 24 años Neil Hebe Astocondor Masgo, peruano, 34 años Ana Isabel Ávila Jiménez, española, 43 años Miguel Ángel Badajoz Cano, español, 34 años Susana Ballesteros Ibarra, española, 42 años Francisco Javier Barahona Imedio, español, 34 años Gonzalo Barajas Díaz, español, 32 años Gloria Inés Bedoya, colombiana, 40 años Sanaa Ben Salah Imadaquan, española hija de marroquíes, 13 años Esteban Martín de Benito Caboblanco, español, 39 años Rodolfo Benito Samaniego, español, 27 años Anka Valeria Bodea, rumana, 26 años Livia Bogdan, rumana, 27 años Florencio Brasero Murga, español, 50 años Trinidad Bravo Segovia, española, 40 años Alina Maria Bryk, polaca, 39 años Stefan Budai, rumano, 37 años Tibor Budi, rumano, 37 años María Pilar Cabrejas Burillo, española, 37 años Rodrigo Cabrero Pérez, español, 20 años Milagros Calvo García, española, 39 años Sonia Cano Campos, española, 24 años Alicia Cano Martínez, española, 63 años José María Carrilero Baeza, español, 39 años Álvaro Carrión Franco, español, 17 años Francisco Javier Casas Torresano, español, 28 años Cipriano Castillo Muñoz, español, 55 años María Inmaculada Castillo Sevillano, española, 39 años Sara Centenera Montalvo, española, 19 años Oswaldo Manuel Cisneros Villacís, ecuatoriano, 34 años Eugenia María Ciudad-Real Díaz, española, 26 años Jacqueline Contreras Ortiz, peruana, 22 años María Soledad Contreras Sánchez, española, 51 años María Paz Criado Pleiter, española, 52 años Nicoleta Deac, rumana, 27 años Beatriz Díaz Hernández, española, 30 años Georgeta Gabriela Dima, rumana, 35 años Tinka Dimitrova Paunova, búlgara, 31 años Kalina Dimitrova Vasileva, búlgara, 31 años Sam Djoco, senegalés, 42 años María Dolores Durán Santiago, española, 34 años Osama El Amrati, marroquí, 23 años Sara Encinas Soriano, española, 26 años Carlos Marino Fernández Dávila, peruano, 39 años María Fernández del Amo, española, 25 años Rex Reynaldo Ferrer, filipino, 20 años Héctor Manuel Figueroa Bravo, chileno, 33 años Julia Frutos Rosique, española, 44 años María Dolores Fuentes Fernández, española, 29 años José Gallardo Olmo, español, 33 años José Raúl Gallego Triguero, español, 39 años María Pilar Gámiz Torres, española, 40 años Abel García Alfageme, español, 27 años Juan Luis García Arnáiz, español, 17 años Beatriz García Fernández, española, 27 años María de las Nieves García García-Moñino, española, 46 años Enrique García González, dominicano, 28 años Cristina Aurelia García Martínez, española, 34 años Carlos Alberto García Presa, español, 24 años José García Sánchez, español, 45 años José María García Sánchez, español, 47 años Javier Garrote Plaza, español, 26 años Petrica Geneva, rumana, 34 años Ana Isabel Gil Pérez, española, 29 años Óscar Gómez Gudiña, español, 24 años Félix González Gago, español, 52 años Angélica González García, española, 19 años Teresa González Grande, española, 38 años Elías González Roque, español, 30 años Juan Miguel Gracia García, español, 53 años Javier Guerrero Cabrera, español, 25 años Berta María Gutiérrez García, española, 39 años Sergio de las Heras Correa, español, 29 años Pedro Hermida Martín, español, 51 años Alejandra Iglesias López, española, 28 años Mohamed Itaiben, marroquí, 27 años Pablo Izquierdo Asanza, español, 42 años María Teresa Jaro Narrillos, española, 32 años Oleksandr Kladkovoy, ucraniano, 56 años Laura Isabel Laforga Bajón, española, 28 años María Victoria León Moyano, española, 30 años María Carmen Lominchar Alonso, española, 34 años Myriam López Díaz, española, 31 años María Carmen López Pardo, española, 50 años María Cristina López Ramos, española, 38 años José María López-Menchero Moraga, español, 44 años Miguel de Luna Ocaña, español, 36 años María Jesús Macías Rodríguez, española, 30 años Francisco Javier Mancebo Záforas, español, 38 años Ángel Manzano Pérez, ecuatoriano, 42 años Vicente Marín Chiva, español, 37 años Antonio Marín Mora, español, 43 años Begoña Martín Baeza, española, 25 años Ana Martín Fernández, española, 43 años Luis Andrés Martín Pacheco, español, 54 años María Pilar Martín Rejas, española, 50 años Alois Martinas, rumano, 27 años Carmen Mónica Martínez Rodríguez, española, 31 años Míriam Melguizo Martínez, española, 28 años Javier Mengíbar Jiménez, español, 42 años Álvaro de Miguel Jiménez, español, 26 años Michael Mitchell Rodríguez, cubano, 28 años Stefan Modol, rumano, 45 años Segundo Víctor Mopacita Mopacita, ecuatoriano, 37 años Encarnación Mora Donoso, española, 64 años María Teresa Mora Valero, española, 37 años Julita Moral García, española, 53 años Francisco Moreno Aragonés, español, 56 años José Ramón Moreno Isarch, español, 37 años Eugenio Moreno Santiago, español, 56 años Juan Pablo Moris Crespo, español, 32 años Juan Muñoz Lara, español, 33 años Francisco José Narváez de la Rosa, español, 28 años Mariana Negru, rumana, 40 años Ismael Nogales Guerrero, español, 31 años Inés Novellón Martínez, española, 30 años Miguel Ángel Orgaz Orgaz, español, 34 años Ángel Pardillos Checa, español, 62 años Sonia Parrondo Antón, española, 28 años Juan Francisco Pastor Pérez, español, 51 años Daniel Paz Manjón, español, 20 años Josefa Pedraza Pino, española, 41 años Miryam Pedraza Rivero, española, 25 años Roberto Pellicari Lopezosa, español, 31 años María del Pilar Pérez Mateo, española, 28 años Felipe Pinel Alonso, español, 51 años Martha Scarlett Plasencia Hernández, dominicana, 27 años Elena Ples, rumana, 33 años María Luisa Polo Remartínez, española, 50 años Ionut Popa, rumano, 23 años Emilian Popescu, rumano, 44 años Miguel Ángel Prieto Humanes, español, 37 años Francisco Antonio Quesada Bueno, español, 44 años John Jairo Ramírez Bedoya, colombiano, 37 años Laura Ramos Lozano, hondureña, 37 años Miguel Reyes Mateos, español, 37 años Marta del Río Menéndez, española, 40 años Nuria del Río Menéndez, española, 38 años Jorge Rodríguez Casanova, español, 22 años Luis Rodríguez Castell, español, 40 años María de la Soledad Rodríguez de la Torre, española, 42 años Ángel Luis Rodríguez Rodríguez, español, 34 años Francisco Javier Rodríguez Sánchez, español, 52 años Ambrosio Rogado Escribano, español, 56 años Cristina Romero Sánchez, española, 34 años Patricia Rzaca, polaca, 7 meses Wieslaw Rzaca, polaco, 34 años Antonio Sabalete Sánchez, español, 36 años Sergio Sánchez López, español, 17 años María Isabel Sánchez Mamajón, española, 37 años Juan Antonio Sánchez Quispe, peruano, 45 años Balbina Sánchez-Dehesa Francés, española, 47 años David Santamaría García, español, 23 años Sergio dos Santos Silva, brasileño, 28 años Juan Carlos Sanz Morales, español, 33 años Eduardo Sanz Pérez, español, 31 años Guillermo Senent Pallarola, español, 23 años Miguel Antonio Serrano Lastra, español, 28 años Rafael Serrano López, español, 66 años Paula Mihaela Sfeatcu, rumana, 27 años Federico Miguel Sierra Serón, español, 37 años Domnino Simón González, español, 45 años María Susana Soler Iniesta, española, 46 años Carlos Soto Arranz, español, 34 años Mariya Ivanova Staykova, búlgara, 38 años Marion Cintia Subervielle, francesa, 30 años Alexandru Horatiu Suciu, rumano, 18 años Danuta Teresa Szpila, polaca, 28 años José Luis Tenesaca Betancourt, ecuatoriano, 17 años Iris Toribio Pascual, español, varón, 20 años Neil Torres Mendoza, ecuatoriano, 38 años Carlos Tortosa García, español, 31 años María Teresa Tudanca Hernández, española, 49 años Jesús Utrilla Escribano, español, 44 años José Miguel Valderrama López, español, 25 años Saúl Valdés Ruiz, hondureño, 44 años Mercedes Vega Mingo, española, 45 años David Vilela Fernández, español, 23 años Juan Ramón Zamora Gutiérrez, español, 29 años Yaroslav Zojniuk, ucraniano, 48 años Csaba Olimpiu Zsigovski, rumana, 26 años Laura Vega, española, murió después de 10 años en coma vegetativo.

