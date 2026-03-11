 Cuando se mintió sobre la muerte…

Que un político mienta, perdón, cambie de opinión, es casi imprescindible. Lo vemos a diario porque la realidad aplasta principios, certezas y convicciones. Por eso valen unas personas para hacer política y otras no. Valen los que tienen ductilidad para adecuarse a una realidad divergente, a veces de sus ideas incluso,  aunque no debiera, hasta de sus principios, en el supuesto que los tengan. Ser maleable, ser permeable, con capacidad de negociación y como consecuencia, de renuncia a los intereses primarios, es imprescindible. Lo sabemos y así debe ser. Las personas que no claudican o que no saben renunciar a parte para conseguir algo que no todo, o son revolucionarios/as o no sirven para políticos/as. Incuestionable.

Toleramos, incluso, que mientan o cambien de opinión con respecto a sus votantes, al pueblo que les votó confiando en su palabra. Cierto es que el índice de tolerancia de la izquierda a esos condicionantes de la política en un sistema democrático/liberal como el que tenemos, es menor  que la derecha, ya que ésta mantiene tragaderas infinitas a cambio de que no le toquen el bolsillo (o no mucho) y de que se mantengan ciertos privilegios y prebendas. La izquierda suele castigar con dureza los desmanes  de las componendas políticas, y bien que así sea.

El once de marzo de hace veintidós años, una mañana como hoy se nos rompía la rutina cotidiana con el estallido de una noticia que nos dejó el alma del revés. Un atentado a primera hora  en Atocha, justo cuando la gente trabajadora se dirige a su labor cotidiana, gente que había salido de su casa dando el último beso de su vida,  encontró la muerte en una estación de tren. Fueron 191 personas que tienen nombre  -abajo los nombramos uno a uno- porque cuando se habla de números y no se nombra, se despersonaliza el horror tanto que no impresiona. 191 seres que amaban soñaban,  que jamás pudieron imaginar que sus vidas se romperían ese día, ni la de las 191 familias para las que nunca habrá paz ni sosiego.

No vamos a pensar demasiado en las causas del atentado porque es doloroso preguntarnos qué hubiera pasado si la megalomanía de un político mediocre no le llevara a embebecerse en Texas con los amos del mundo y creerse, el infame, uno de ellos  formando parte de ese malvado trio de las Azores que participó de una guerra tan infame como inútil ¿Hubieran atentado en España de no formar parte nuestro país del trio? Nunca lo sabremos, pero intuimos que hoy no contaríamos con este funesto aniversario.

La participación en esa guerra fue el capricho del megalómano de Valladolid que se sabía mediocre y sus complejos le llevaron a deslumbrarse con la estela de poder de Bush y Blair, porque nada se nos perdió en ella, ni había mandato de la ONU ni la OTAN tenía vela en ese entierro. Se fue a la guerra porque Aznar quiso y punto. Ni había compromiso ni necesidad solo el oropel del melifluo presidente de entonces, José María Aznar. Nada peor que un mediocre con poder porque se trasforma en malvado  al poco tiempo. Fue el caso. Es el caso.

Que todo un gobierno se blindara el alma en aquellos días  mintiendo de forma tan descarada es una de las aberraciones políticas más infamantes de nuestra historia reciente. Está sobradamente documentado por lo que sobra recordar las mentiras bastardas que los diferentes ministros vertieron esos días.

Con todo, entiendo que no fue lo peor. A mi entender, no sé al de ustedes, lo más degradante fue el comportamiento de cierta prensa durante, no solo aquellos días sino que lo extendieron, durante meses y  años. Las mentiras repetidas, los argumentos falaces que se empeñaban en cerrar la puerta a la realidad, a las pruebas concluyentes que los agentes de la seguridad iban desgranando, la manipulación mediática que surgió de aquel atentado forma parte de las infamias más graves, no solo de esta parte de la historia, sino del total de ella. Creo que solo los gobierno de Fernando VII –el Mastuerzo, según genial apelativo de Nieves Concostrina- es comparable con la campaña que se realizó contra un gobierno salido de las urnas el catorce de marzo y contra los medios que sí respetaban la verdad.

No hablamos de ideología, que pueden ser discutibles, ni de decisiones políticas, que pueden y deben ser cuestionadas hasta la saciedad, ni del juego político gobierno/oposición, válido y necesario. No, aquello fue una sociopatía vilmente desarrollada por mentes infames.

Que hoy, ahora mismo, los adalides de aquellas falacias, calumnias y manipulaciones sigan firmando cabeceras o lanzando diatribas por la radio, forma parte de nuestra vergüenza como pueblo. Ni Pedro J. Ramírez, ni Jiménez Losantos, ni Casimiro o Urdazi,  ni los menos conocidos pero participantes necesarios con bruñido entusiasmo en la carnicería mediática, deberían mantenerse en activo y sí, estar cubiertos, por lo menos, del polvo del olvido…y de la vergüenza.

Arremetieron y masacraron a un periodista como Zarzalejos, conservador y de derechas, pero honorífico y veraz, hombre de bien como pocos, por negarse a participar en la escabechina que se hizo al país con la sarta de mentiras infames que destilaron sus plumas envenenadas. Perdió la dirección de ABC y el infame de Jiménez Losantos le escabechó en las ondas

Tanto es así, que ese veneno ha llegado hasta hoy. Convalecemos, dolientes como sociedad, de la masacre de Atocha, pero no del atentado que ha sido y será una cicatriz inolvidable, sino de la mancha de suciedad que contaminó la mente de millones de españoles/as.  Las consecuencias son que aún se piensa que el atentado de Atocha lo cometió  ETA. Da igual que todas las pruebas, testimonios, y declaraciones apuntaran a Al Qaeda, que ésta se lo adjudicara claramente, que todos los gobiernos supieran -antes que el pueblo español- quien puso las bombas y por qué. Hizo tanta mella la campaña que perdura hasta hoy.

Dan igual las pruebas, informes y declaraciones. La infame rueda de las mentiras que la  prensa maquinó trituraron la verdad y llevaron a la mente de las personas proclives a dudar del gobierno salido de las urnas, que los cínicos decían la verdad y el resto del mundo, mentía.

Quizá, tal como afirman personas de criterio, ese fue el momento en que se cruzó la línea roja de la división social de nuestro país. Fue decisiva la participación de una prensa completamente domada por la peor especie de políticos  que no entienden la alternancia del poder… Que no entienden la democracia porque se  consideran propietarios a perpetuidad del gobierno, hacienda y vidas de una España que la  entienden solo suya,  amparados en conceptos medievales del poder o simplemente porque ganaron una guerra que les legitima por atadura franquista a detentar el poder de forma perenne. Y la prensa, esa prensa aconchabada, dobló el testuz  tragando las falacias para vomitar la manipulación absoluta. Y de esos vientos, estas tempestades.

Que el tipo que maquinó toda esa basura siga pontificando por pulpitos y escabeles como José María Aznar, debería hacernos enrojecer como sociedad; a los suyos, les debería horrorizar tener como líder carismático el que participó en una guerra por capricho  basándose en mentiras que los otros dos han asumido  mientras él sigue empecinado en los falaces argumentos, y que debido a ello se produjera el mayor atentado de nuestra historia además de dividir a la población  como precursor del trumpismo y no asumiera su derrota electoral, dice muy poco del PP como partido y poco de sus votantes.

Les dejo con el dolor del recuerdo de una fecha inolvidable y sobrecogedora. Adjunto  los nombres de las personas que aquel infausto día perdieron la vida para que no olvidemos el daño que pueden hacer los malos políticos que toman decisiones a espaldas del pueblo.

Solo espero que el sitio que tengan en el infierno, los que de alguna forma participaron en la masacre, se mantenga caliente para cuando lleguen.

María Toca Cañedo©

 

 

  1. Eva Belén Abad Quijada, española, 30 años
  2. Óscar Abril Alegre, español, 19 años
  3. Liliana Guillermina Acero Ushiña, ecuatoriana, 26 años
  4. Florencio Aguado Rojano, español, 60 años
  5. Juan Alberto Alonso Rodríguez, español, 38 años
  6. María Josefa Álvarez González, española, 48 años
  7. Juan Carlos Del Amo Aguado, español, 28 años
  8. Andriyan Asenov Andrianov, búlgaro, 22 años
  9. María Nuria Aparicio Somolinos, española, 40 años
  10. Alberto Arenas Barroso, español, 24 años
  11. Neil Hebe Astocondor Masgo, peruano, 34 años
  12. Ana Isabel Ávila Jiménez, española, 43 años
  13. Miguel Ángel Badajoz Cano, español, 34 años
  14. Susana Ballesteros Ibarra, española, 42 años
  15. Francisco Javier Barahona Imedio, español, 34 años
  16. Gonzalo Barajas Díaz, español, 32 años
  17. Gloria Inés Bedoya, colombiana, 40 años
  18. Sanaa Ben Salah Imadaquan, española hija de marroquíes, 13 años
  19. Esteban Martín de Benito Caboblanco, español, 39 años
  20. Rodolfo Benito Samaniego, español, 27 años
  21. Anka Valeria Bodea, rumana, 26 años
  22. Livia Bogdan, rumana, 27 años
  23. Florencio Brasero Murga, español, 50 años
  24. Trinidad Bravo Segovia, española, 40 años
  25. Alina Maria Bryk, polaca, 39 años
  26. Stefan Budai, rumano, 37 años
  27. Tibor Budi, rumano, 37 años
  28. María Pilar Cabrejas Burillo, española, 37 años
  29. Rodrigo Cabrero Pérez, español, 20 años
  30. Milagros Calvo García, española, 39 años
  31. Sonia Cano Campos, española, 24 años
  32. Alicia Cano Martínez, española, 63 años
  33. José María Carrilero Baeza, español, 39 años
  34. Álvaro Carrión Franco, español, 17 años
  35. Francisco Javier Casas Torresano, español, 28 años
  36. Cipriano Castillo Muñoz, español, 55 años
  37. María Inmaculada Castillo Sevillano, española, 39 años
  38. Sara Centenera Montalvo, española, 19 años
  39. Oswaldo Manuel Cisneros Villacís, ecuatoriano, 34 años
  40. Eugenia María Ciudad-Real Díaz, española, 26 años
  41. Jacqueline Contreras Ortiz, peruana, 22 años
  42. María Soledad Contreras Sánchez, española, 51 años
  43. María Paz Criado Pleiter, española, 52 años
  44. Nicoleta Deac, rumana, 27 años
  45. Beatriz Díaz Hernández, española, 30 años
  46. Georgeta Gabriela Dima, rumana, 35 años
  47. Tinka Dimitrova Paunova, búlgara, 31 años
  48. Kalina Dimitrova Vasileva, búlgara, 31 años
  49. Sam Djoco, senegalés, 42 años
  50. María Dolores Durán Santiago, española, 34 años
  51. Osama El Amrati, marroquí, 23 años
  52. Sara Encinas Soriano, española, 26 años
  53. Carlos Marino Fernández Dávila, peruano, 39 años
  54. María Fernández del Amo, española, 25 años
  55. Rex Reynaldo Ferrer, filipino, 20 años
  56. Héctor Manuel Figueroa Bravo, chileno, 33 años
  57. Julia Frutos Rosique, española, 44 años
  58. María Dolores Fuentes Fernández, española, 29 años
  59. José Gallardo Olmo, español, 33 años
  60. José Raúl Gallego Triguero, español, 39 años
  61. María Pilar Gámiz Torres, española, 40 años
  62. Abel García Alfageme, español, 27 años
  63. Juan Luis García Arnáiz, español, 17 años
  64. Beatriz García Fernández, española, 27 años
  65. María de las Nieves García García-Moñino, española, 46 años
  66. Enrique García González, dominicano, 28 años
  67. Cristina Aurelia García Martínez, española, 34 años
  68. Carlos Alberto García Presa, español, 24 años
  69. José García Sánchez, español, 45 años
  70. José María García Sánchez, español, 47 años
  71. Javier Garrote Plaza, español, 26 años
  72. Petrica Geneva, rumana, 34 años
  73. Ana Isabel Gil Pérez, española, 29 años
  74. Óscar Gómez Gudiña, español, 24 años
  75. Félix González Gago, español, 52 años
  76. Angélica González García, española, 19 años
  77. Teresa González Grande, española, 38 años
  78. Elías González Roque, español, 30 años
  79. Juan Miguel Gracia García, español, 53 años
  80. Javier Guerrero Cabrera, español, 25 años
  81. Berta María Gutiérrez García, española, 39 años
  82. Sergio de las Heras Correa, español, 29 años
  83. Pedro Hermida Martín, español, 51 años
  84. Alejandra Iglesias López, española, 28 años
  85. Mohamed Itaiben, marroquí, 27 años
  86. Pablo Izquierdo Asanza, español, 42 años
  87. María Teresa Jaro Narrillos, española, 32 años
  88. Oleksandr Kladkovoy, ucraniano, 56 años
  89. Laura Isabel Laforga Bajón, española, 28 años
  90. María Victoria León Moyano, española, 30 años
  91. María Carmen Lominchar Alonso, española, 34 años
  92. Myriam López Díaz, española, 31 años
  93. María Carmen López Pardo, española, 50 años
  94. María Cristina López Ramos, española, 38 años
  95. José María López-Menchero Moraga, español, 44 años
  96. Miguel de Luna Ocaña, español, 36 años
  97. María Jesús Macías Rodríguez, española, 30 años
  98. Francisco Javier Mancebo Záforas, español, 38 años
  99. Ángel Manzano Pérez, ecuatoriano, 42 años
  100. Vicente Marín Chiva, español, 37 años
  101. Antonio Marín Mora, español, 43 años
  102. Begoña Martín Baeza, española, 25 años
  103. Ana Martín Fernández, española, 43 años
  104. Luis Andrés Martín Pacheco, español, 54 años
  105. María Pilar Martín Rejas, española, 50 años
  106. Alois Martinas, rumano, 27 años
  107. Carmen Mónica Martínez Rodríguez, española, 31 años
  108. Míriam Melguizo Martínez, española, 28 años
  109. Javier Mengíbar Jiménez, español, 42 años
  110. Álvaro de Miguel Jiménez, español, 26 años
  111. Michael Mitchell Rodríguez, cubano, 28 años
  112. Stefan Modol, rumano, 45 años
  113. Segundo Víctor Mopacita Mopacita, ecuatoriano, 37 años
  114. Encarnación Mora Donoso, española, 64 años
  115. María Teresa Mora Valero, española, 37 años
  116. Julita Moral García, española, 53 años
  117. Francisco Moreno Aragonés, español, 56 años
  118. José Ramón Moreno Isarch, español, 37 años
  119. Eugenio Moreno Santiago, español, 56 años
  120. Juan Pablo Moris Crespo, español, 32 años
  121. Juan Muñoz Lara, español, 33 años
  122. Francisco José Narváez de la Rosa, español, 28 años
  123. Mariana Negru, rumana, 40 años
  124. Ismael Nogales Guerrero, español, 31 años
  125. Inés Novellón Martínez, española, 30 años
  126. Miguel Ángel Orgaz Orgaz, español, 34 años
  127. Ángel Pardillos Checa, español, 62 años
  128. Sonia Parrondo Antón, española, 28 años
  129. Juan Francisco Pastor Pérez, español, 51 años
  130. Daniel Paz Manjón, español, 20 años
  131. Josefa Pedraza Pino, española, 41 años
  132. Miryam Pedraza Rivero, española, 25 años
  133. Roberto Pellicari Lopezosa, español, 31 años
  134. María del Pilar Pérez Mateo, española, 28 años
  135. Felipe Pinel Alonso, español, 51 años
  136. Martha Scarlett Plasencia Hernández, dominicana, 27 años
  137. Elena Ples, rumana, 33 años
  138. María Luisa Polo Remartínez, española, 50 años
  139. Ionut Popa, rumano, 23 años
  140. Emilian Popescu, rumano, 44 años
  141. Miguel Ángel Prieto Humanes, español, 37 años
  142. Francisco Antonio Quesada Bueno, español, 44 años
  143. John Jairo Ramírez Bedoya, colombiano, 37 años
  144. Laura Ramos Lozano, hondureña, 37 años
  145. Miguel Reyes Mateos, español, 37 años
  146. Marta del Río Menéndez, española, 40 años
  147. Nuria del Río Menéndez, española, 38 años
  148. Jorge Rodríguez Casanova, español, 22 años
  149. Luis Rodríguez Castell, español, 40 años
  150. María de la Soledad Rodríguez de la Torre, española, 42 años
  151. Ángel Luis Rodríguez Rodríguez, español, 34 años
  152. Francisco Javier Rodríguez Sánchez, español, 52 años
  153. Ambrosio Rogado Escribano, español, 56 años
  154. Cristina Romero Sánchez, española, 34 años
  155. Patricia Rzaca, polaca, 7 meses
  156. Wieslaw Rzaca, polaco, 34 años
  157. Antonio Sabalete Sánchez, español, 36 años
  158. Sergio Sánchez López, español, 17 años
  159. María Isabel Sánchez Mamajón, española, 37 años
  160. Juan Antonio Sánchez Quispe, peruano, 45 años
  161. Balbina Sánchez-Dehesa Francés, española, 47 años
  162. David Santamaría García, español, 23 años
  163. Sergio dos Santos Silva, brasileño, 28 años
  164. Juan Carlos Sanz Morales, español, 33 años
  165. Eduardo Sanz Pérez, español, 31 años
  166. Guillermo Senent Pallarola, español, 23 años
  167. Miguel Antonio Serrano Lastra, español, 28 años
  168. Rafael Serrano López, español, 66 años
  169. Paula Mihaela Sfeatcu, rumana, 27 años
  170. Federico Miguel Sierra Serón, español, 37 años
  171. Domnino Simón González, español, 45 años
  172. María Susana Soler Iniesta, española, 46 años
  173. Carlos Soto Arranz, español, 34 años
  174. Mariya Ivanova Staykova, búlgara, 38 años
  175. Marion Cintia Subervielle, francesa, 30 años
  176. Alexandru Horatiu Suciu, rumano, 18 años
  177. Danuta Teresa Szpila, polaca, 28 años
  178. José Luis Tenesaca Betancourt, ecuatoriano, 17 años
  179. Iris Toribio Pascual, español, varón, 20 años
  180. Neil Torres Mendoza, ecuatoriano, 38 años
  181. Carlos Tortosa García, español, 31 años
  182. María Teresa Tudanca Hernández, española, 49 años
  183. Jesús Utrilla Escribano, español, 44 años
  184. José Miguel Valderrama López, español, 25 años
  185. Saúl Valdés Ruiz, hondureño, 44 años
  186. Mercedes Vega Mingo, española, 45 años
  187. David Vilela Fernández, español, 23 años
  188. Juan Ramón Zamora Gutiérrez, español, 29 años
  189. Yaroslav Zojniuk, ucraniano, 48 años
  190. Csaba Olimpiu Zsigovski, rumana, 26 años
  191. Laura Vega, española, murió después de 10 años en coma vegetativo.

 

