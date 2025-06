Juguemos al Y si…

Les propongo un juego. Dirán ustedes que para juegos estamos. No precisamente, les afirmo, porque el Loco/TACO* ha soltado las bombas en donde dijo que lo pensaría, formando la posibilidad de una guerra cuando dijo que llegaba como pacificador. Cierto es que nadamos en aguas movidas por tres dementes criminales narcisistas, Trump, Putin y Netanyahu, como pocas veces en la historia del mundo coincidieron tantos orates asesinos a la vez.

No es tiempo de juegos, cierto, pero vamos a intentar forjar unas sugerencias. ¿Y si con la monserga del Loco/TACO, salimos de la OTAN? ¿Y si ante las demencias del Loco/ TACO nos decidimos a presionar en Europa con el fin de conformar una defensa europea que eluda a los locos con poder y se atreva a hacer efectivas las normativas que la propia UE se dio en tiempos? ¿Y si aprovechando la coyuntura loca en que vivimos inmersas, pasamos a la acción liderando una total inhibición en la defensa impuesta por el otrora guardián de Occidente?

Como verán me he venido arriba con el juego de los “y si…s”

Si lo piensan no es tan descabellado porque hace unos años, un gobernante se saltó el concierto internacional retirando las tropas de Irak y no solo no tuvo represalia, sino que ganamos prestigio tanto fuera como dentro adelantándonos al descalabro y la humillación que supuso la invasión fallida del país iraquí. Ese mismo gobernante (antes de descalabrarse cambiando el 151 con alevosa nocturnidad) legalizó el matrimonio igualitario ante amenazas del temblor sísmico de la católica y apostólica España y no pasó ninguna de las plagas bíblicas previstas por los carcundas. O sí. Pasó que miles, cientos de miles de personas ganaron unos derechos lógicos , reforzandose la sociedad y la felicidad de la mayoría social.

Romper convenios con el Loco/TACO cuando anda desmelenándose, tanto dentro como fuera de su país, no es descabellado. El primero que se salta las leyes, los convenios pactados años atrás, es el mismo, por lo que no sería improcedente desalojar las bases norteamericanas, aunque fuera contratando a Desokupa o llevando a los antidisturbios con mazo bien lustrado hasta sus puertas. Repito, quien ha roto los pactos – por cierto, falsos como Judas– internacionales es él. Quien mantiene desafección con la OTAN es él, por lo que la respuesta podría tacharse de arriesgada, pero no imprudente.

¿De qué o quiénes nos defiende la OTAN? que fue formada en plena Guerra Fría, con el fin claro de protegernos del bloque soviético, si ahora Loco/TACO es amiguísimo del ruso, que es de dónde nos pueden llegar los bombazos.

No creo que a Marruecos se le ocurriera invadir el estrecho mientras su rey garrapata y el gobierno inepto tengan y mantengan al pueblo en la dormidera absoluta y ellos gocen de sus milmillones en Paris ¿Quién nos va a atacar sin la protección de la OTAN? ¿Andorra? que ya lo hace con el amparo que ofrece a los contribuyentes en huida. No veo que Portugal sea amenaza, porque con su calma y buen hacer, no le veo yo capaz de franquearnos el territorio.

Dejemos a Loco/TACO y a los secuaces hacer locuras, impongamos el sentido común en una Europa descentrada y escuálida que no tiene ni voz ni voto para mantener las normas que se dio al acabar la II Guerra Mundial y en los orígenes de su fundación.

Les aseguro que mi sugerencia del primer “y si”, el de la OTAN, no parte de un pacifismo irredento, que no comulgo, ni de viejas nostalgias de aquel OTAN NO tan recordado. En absoluto. Parte del puro pragmatismo que nos hace invertir ingentes cantidades de dinero en defensa de unos hipotéticos ataques del amigo del alma del que gobierna la OTAN. Una vez amigados Loco/TACO y Putin ¿qué utilidad tiene la OTAN en Europa? Si seguimos pensando que el ruso es amenaza, que yo sí lo creo, hagamos un fuerte ejercito europeo basado en rutinas defensivas y dejemos a la OTAN desnuda de europeos y veremos que hace el naranjito con su juguete. ¿No quiere jugar solo? pues hagámosle caso.

De seguir con las bases y asociados con ese demente que nos sobresalta cada madrugada con una nueva locura, nos convertimos en objetivo militar de cualquiera de los países que decide atacar, por no hablar de cómplices activos con el genocidio de Gaza, los bombardeos a Líbano, Siria…y al sitio que su dedo demente apunte en sus insomnes nocturnidades.

Fuera OTAN. Y fueran bases. Y si después se enfada pues le cerramos la puerta para que deje de molestar. Lo de los aranceles ya sabe que no le da buen resultado interno, así que por ese lado, poco miedo.

El juego del “y si hacemos…” no me parece nada frívolo, quizá sea la única forma de supervivencia en este mundo loco en que habitamos.

Como La Pajarera tiene un ámbito corto, miren de compartir mucho a ver si se convencen en Moncloa entre disgusto y disgusto y obras de fontanería y dejan de tocarnos las narices. Que también.

María Toca Cañedo©

*TACO: acrónimo de “Trump always chickens out” que viene a significar: “Trump siempre se echa para atrás”, refiriéndose al tema aranceles. Le molesta mucho al moñigote dicho acrónimo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...