Sobre María Sabroso 196 artículos
Sexologa, psicoterapeuta Terapeuta en Esapacio Karezza. Escritora

2 comentarios

  2. De 10. Tener empatía,amabilidad,cortesía,paciencia son vitaminas fundamentales. No todo el mundo las tiene pero que bien nos va con quienes las ofrecen y reparten!!!

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