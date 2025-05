La amistad

Lo que me cuentan, lo que me narran con dolor las personas a las que llevo acompañando años tiene que ver con las relaciones y la interacción con el entorno.

Cuando las feministas decimos a boca llena «a mí me cuidan mis amigas», hemos de visibilizar la gran cantidad de personas que no tienen amigas, que no dan ni reciben cuidados o lo que es aún más disonante, están en grupos de amigas en donde hay mucho discurso y poca práctica amorosa. En donde hay también carriles de envidia, comparación, falta de sinceridad o rencores grumosos y antiguos.

No, no hay que alimentar los egos ajenos para ser amigas. No hay que fardar de tener cincuenta amigos. No es necesario dar atención o refuerzo siempre a los mismos. No importa el contacto constante tanto como el genuino y deseado.

No es necesario subsumirse en la marea grupal para ser aceptada.

No hay que poner los mismos carteles a las mismas o seguir prejuicios ajenos con otras.