LA COMPARECENCIA

Hay noticias que nos desnudan, que nos dejan ateridos, que nos sacan toda nuestra fragilidad y, con ella, los fantasmas, los miedos, aquellos que conviven con nosotros a la espera del alimento que los reactive.

En unas cuantas horas, dos primeras páginas lo han hecho. Una interna, el informe de la UCO, recordándome que hubo un PSOE que sigue vivo y coleando, y otra, externa, el bombardeo israelí sobre Irán, que me anuncia que el apocalipsis de la guerra tiene en este comienzo de siglo una salud de hierro. Los dos hechos no están conectados aparentemente, aunque, si la buscamos, la conexión la podamos encontrar en la bajeza moral a la que puede descender el ser humano.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón, compareció ayer ante los medios, ante la ciudadanía, obligado por el terremoto que un informe de la UCO acababa de provocar. Una de las personas en las que más había confiado ponía en serio peligro todo el proyecto de progreso que tan trabajosamente ha estado manteniendo. A partir de ahora, interrogantes sobre los interrogantes, más fragilidad, más fantasmas….

Me detengo en el momento, en el instante en que Sánchez miró de frente a la cámara, nos miró a los ojos. ¿Quién era? ¿Qué había detrás de su mirada, de los silencios que pausaron su intervención, de sus palabras? ¿Se trataba del Secretario General de un partido político, del Presidente de un Gobierno o de un ser humano mostrando toda su fragilidad, todas sus debilidades? ¿Estaba actuando, sobreactuando? ¿De qué fuente nacían sus palabras? Interrogantes, la fragilidad, la nuestra, la mía, también se alimenta de interrogantes.

Pienso que el buen actor, el magistral, una vez en el escenario, incluso mucho antes, no se desdobla, se identifica con el personaje hasta tal punto que hace suya el alma del mismo y lo hace carne, es decir, mortal en su inmortalidad. El actor no engaña, el actor, el bueno, no parece, simplemente, es.

¿A quién representaba ayer Pedro Sánchez? Y la pregunta tiene para mí un calado sideral, porque, de su respuesta, de la veracidad de la misma, depende mi esperanza, la del corto plazo, aquella que alimenta día a día a la otra, a la que mira al horizonte. He visionado unas cuantas veces el video de la comparecencia, buscando en sus gestos, en su actitud corporal, lo que las palabras, degradadas tantas veces en estos tiempos infernales, ya no me ofrecen. Escudriñar con el alma en el alma. Una quimera, me muerde el escepticismo.

Pero quiero creer, necesito creer, pisar donde a la razón le cuesta, que ayer Pedro Sánchez no representó a nadie, más que a él mismo, que, desasido de todos sus ropajes, nos ofreció el desnudo de un ser humano consciente de sus flaquezas pero también de sus fortalezas, aquellas que nacen de esa desnudez, de la honradez, de la honestidad, de la sinceridad, con las personas que lo escuchábamos, pero, sobre todo, con él mismo.