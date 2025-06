ESCRITA CON SILENCIOS

Me gusta

Muchos años después de que una mujer, perita en romper cadenas, me ofreciera esta prueba de amor sin límites, sigo calando en sus profundidades, sigo reconociéndome en el largo camino que aún me queda por recorrer hasta alcanzar ese dominio: el de la callada por respuesta, el del sosiego, el del análisis, el del aprendizaje, el de la palabra con poso, la que sólo es visible con el alma.

Hoy, cuando me siento a escribir, late en mí aquella voz femenina: la mejor palabra es la que no se escribe, la que queda entre líneas, la que lleva implícita la complicidad entre el escritor y el lector, la que provoca que éste último haga más suyo el texto, la que navega por sus silencios.

La palabra más potente, la de más calado es la que no se dice, es la que se intuye, la que queda flotando inmaterial, a la espera del receptor ávido. Éste era su lema favorito, la enseñanza que más veces puso a mi servicio. Sus razones tenía. Motivos tan viejos como la existencia.

Con esas premisas, sus silencios llegaron a tener una fuerza expresiva descomunal, apoyados en miradas, y gestos , en respuestas duraderas que, poco a poco, he ido entendiendo sin agotarlas, lastrado siempre por mis anteojeras.

Sobre JuanJ Jurado 93 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.