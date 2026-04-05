La Sanidad de Cantabria expoliada

La actriz argentina Dolores Fonzi, subió a recoger el Goya en la edición del 2026 , a modo de agradecimiento nos lanzó un aviso: “No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro…” remató entre aplausos.

Me temo que ese futuro descalabrado en el que pisa el pueblo argentino no sea tal porque en España ya estamos ocupando el porvenir de catacumbas neocons, o andamos a las puertas mismas mientras el monstruo camina a paso ligero de oca, o si lo prefieren, de legionario novio de la muerte.

Verán.

En Cantabria existe algo común que unifica criterios admirativos sin distinción de clase o ideología: la sanidad pública. O al menos el buque insignia de dicha sanidad, nuestro Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, al que consideramos casa común, orgullo patrio que exportamos con largueza. Al menos hasta hace poco más de una década.

Durante los años 2011 al 2013, gobernando el PP siendo consejera de Sanidad la ahora presidenta María José Saenz de Buruaga, comenzó el descalabro anunciado. En 1999 el ala norte del hospital se derrumba provocando muertes y zozobra entre los enfermos que durante horas vagaron entre cascotes. Día que no olvidaremos las cántabras porque sentimos como drama personal dicho derrumbe. Las obras de reconstrucción no terminaban de arrancar por falta de financiación hasta que llegado el gobierno citado se le enciende la luminaria cerebral al director general de Sanidad, César Pascual -los de fuera de Cantabria, guarden el nombre de este perla- decide concertar una “colaboración publico/privada” con la empresa Ferrovial. Se presentaron siete empresas más en la puja pero misterios del destino, Ferrovial fue la elegida. Poco sabemos de esa concesión porque se realizó de espaldas al Parlamento de Cantabria ( sí, los mismos que tanto se quejan de los decretos del gobierno de España)

El PP, que en esa época reina en Cantabria, unifica las obras de reconstrucción con un contrato de limpieza, mantenimiento, logística, seguridad y algunos etceras más, con los mismos que realizan las obras. Se conforma una nueva empresa liderada por Ferrovial, que es la Unión Temporal de Empresas (UTE). El contrato realizado, como les dije, a espaldas del Parlamento, tiene una duración de veinte años, es decir andamos atadas las cántabras hasta 2034. El importe que se abona a UTE oscila de los 760 hasta los 900 millones de euros.

La oposición eleva la voz, siendo César Pascual investigado por delito de prevaricación…que como imaginan y sabiendo como sabemos la mano que tiene el PP en la judicatura, es archivado y olvidado. Al abandonar el gobierno el PP, dos hijos del señor Pascual son premiados con un puesto de trabajo como ingenieros ¿Se imaginan de dónde? Bingo. En Ferrovial. Cerramos el primer círculo de puerta giratoria típica. Yo te doy concesión millonaria, tú me premias con enchufes y lo que surja.

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/politica/hijo-exgerente-valdecilla-pp-cesar-pascual-entro-ferrovial-cuando-investigaba-padre-favorecer-empresa/20230324190427132965.html

Ferrovial, poco después, vende la concesión a otra empresa del sector, empeorándose los servicios que van de mal en peor, implicando sanciones y críticas sobre la falta de control público del contrato firmado por Pascual que elude las responsabilidades.

Pero ya se había introducido la cuña privada en la sanidad pública cántabra provocando un boquete por el que discurre una corriente de roedores que van socavando lo que era espejo de bondades sociales.

En las elecciones de 2023 vuelve a tomar el poder el PP, sin que el gobierno anterior, la coalición PRC, PSOE deshicieran el fiasco dejado por Pascual por lo que la cuña ha entrado y sigue socavando los cimientos de la Sanidad Pública que sangra por las heridas producidas sin que nadie contenga la hemorragia.

Hace unos meses las personas que consideramos a la Sanidad Publica algo intocable y la obra social más importante de nuestro precario sistema, nos respingamos al llegarnos la noticia de que el consejero actual -a ver si aciertan quién es- sí, César Pascual, ha pactado un Gran Acuerdo, llamado Convenio Singular con el Hospital Santa Clotilde que supone la concesión de la Consejería de Sanidad del gobierno de Cantabria a la empresa privada que gestiona Santa Clotilde de ¡256 millones de euros! La duración del convenio es de dieciséis años, realizando por tanto un aporte anual de 15,9 millones de euros. Este convenio se realiza en base a abonos por servicios sanitarios que serán derivados por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) a Santa Clotilde con el fin de aliviar la red pública. Eso dicen.

Explican, ante las interpelaciones, que los servicios cedidos tienen el fin de mejorar las listas de espera en cirugías, consultas médicas, cribados de cáncer de mama y de colon. También se ocuparán de la atención a enfermedades crónicas, cuidado de personas con problemas de autonomía y de larga o media estancia hospitalaria. Añadiéndose a las citadas, pruebas diagnósticas.

Presionado por la prensa y por la oposición, el consejero Pascual, confirma que el hospital Santa Clotilde no tiene ni condiciones de habitabilidad, ni aparatología ni personal para cubrir los servicios y deberá dotarse de todo ello para cumplir el convenio pactado

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/cantabria-privatiza-servicios-sanitarios-hospital-aparatos-camas-personal-exigido_1_12926783.html

¡What! dirán ustedes ¿Se cede dinero público, servicios sanitarios a quien no puede satisfacerlos? ¿No sería lógico invertir las cantidades cedidas en mejorar lo propio? ¿Cuánto personal se puede contratar por 15,9 millones al año?

Sí, sería lo lógico pero el señor Pascual no es ni lógico ni coherente…¿o sí?

Un grupo de asociaciones, entre las que se encuentra el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca que presido, nos hemos personado en un contencioso en contra de dicho Convenio sin muchas esperanzas porque, como apunté más arriba, conocemos la afinidad del PP con cierta justicia.

Lo último ocurrido -por ahora porque si algo tiene César Pascual es que hace el más difícil todavía en sus piruetas privatizadoras- es que nos enteramos como la donación voluntaria de datos genéticos y genómicos que han donado 50.000 cántabros/as con el fin de realizar un estudio e investigación por Cohorte Cantabria dependiente del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) han sido cedidos con solapada oscuridad a la multinacional farmacéutica Regeneron Pharmacentricals, en marzo de 2026 .

El escándalo ha sido monumental porque si bien la voluntad generosa de donar la información personal de las 50.000 personas voluntarias a una institución dependiente de Valdecilla, cambia radicalmente cuando nos enteramos de que estará en manos privadas sin conocer ni los fines y los medios que procesarán de dichos datos. Se ha conocido, además, que Regeneron, abonaba emolumentos por dicha concesión de información individual pero el señor Pascual ha omitido comunicar dichos abonos “porque podía ser malinterpretada»

https://www.eldiario.es/cantabria/gobierno-cantabria-elimino-contraprestacion-economica-farmaceutica-estadounidense-le-cederan-datos-cohorte_1_13110667.html

Otra de las justificaciones que el señor Pascual dio a la prensa, para la cesión sin permiso de los datos genómicos a la multinacional norteaméricana, fue que en España no hay forma de procesar dicha investigación a lo que de inmediato ha respondido el Instituto de Física de Cantabria, negando lo afirmado por Pascual y afirmando que no solo tienen la capacidad sino que son pioneros en dichos trabajos de investigación

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/prc-pide-instituto-fisica-cantabria-gestione-datos-proyecto-cohorte-frente-iniciativas-caracter-privado_1_13114873.html

Si a estas alturas no se han quedado en estado de perplejidad permanente, podré seguir con más detalles que omito para no aburrir y que pueden obtener en los diversos enlaces que adjunto.

Como verán, la percepción de que la magnífica actriz Dolores Fonzi se equivocaba al avisarnos, porque el futuro ha llegado a nuestro país. La población cántabra – y española, me temo—está siendo esquilmada por los cuatreros neoliberales que utilizan lo publico (tan denostado) como base de enriquecimiento de empresas amigas que luego los contratan y realizan donaciones jugosas al partido para que sigan manteniendo el poder y seguir expoliando.

El circulo perverso de la privatización que nos arrebata lo nuestro, construido por los/as cántabras, además del esfuerzo ímprobo del personal sanitario que, salvo excepciones desagradables, se realiza con empeño y vocación de servicio en jornadas agotadoras y escasez de medios.

La sanidad es bocado apetecible para las multinacionales sin alma que privatizan a los enfermos rentables dejando al albur de una publica depauperada a los que no les compensan. Se lo escuchamos bien claro al CEO de Quirón, lo comprobamos a poco que observemos la estridente y desvergonzada privatización de servicios, mientras los medios y los servicios se despejan a mínimos hasta hacerse inviables.

No podemos perder la Sanidad Pública porque es nuestra y debe ser defendida con empeño ya que es la salud y la vida de los/as nuestras, lo que defendemos.

En breve saldremos a la calle para gritar bien alto que la Sanidad se defiende. Una y otra vez nos van a tener enfrente como usuarias del derecho a la salud.

María Toca Cañedo©.

Miembro de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.

Presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

Coordinadora de https://www.lapajareramagazine.com

Bibliografía:

https://www.eldiario.es/cantabria/imperio-ferrovial-cantabria-hospital-valdecilla-autopistas-museos-25-millones-contratos-marcha_1_10014019.html

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/sanidad/ferrovial-ha-incumplido-servicios-valdecilla-que-actual-consejero-salud-cesar-pascual-adjudico-2013/20240512114404156510.html

https://www.eldiario.es/cantabria/plataforma-defensa-sanidad-publica-cantabria-exige-datos-cohorte-no-usen-encarecer-seguros-excluir-colectivos-vulnerables_1_13109509.html

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/prc-pide-instituto-fisica-cantabria-gestione-datos-proyecto-cohorte-frente-iniciativas-caracter-privado_1_13114873.html

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/mete-miedo-gente-deriva-crecimiento-seguros-medicos-privados_1_13081283.html

https://www.eldiario.es/cantabria/cantabria-unica-comunidad-convenio-privatizacion-sanitaria-16-anos-sanciones-progresivas_1_13033498.html

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/cronologia-privatizacion-sanitaria-recalificaciones-subcontrataciones-sobrecostes-recurso-judicial_1_12996710.html

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