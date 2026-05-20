TRUMP HA PASADO DE SER IMPRESCINDIBLE A SER POCO FIABLE

Aliados y rivales son cada vez menos propensos a concederle al presidente lo que busca.

Por Vivian Salama, The Atlantic. 11/5/26

En julio, en los cuidados jardines del complejo de golf de Turnberry, propiedad del presidente Trump en Escocia, la Administración Trump cerró un acuerdo comercial con la Unión Europea. El pacto —centrado en un arancel del 15 % sobre la mayoría de las exportaciones europeas— era un compromiso incómodo diseñado para evitar un choque mayor.

A comienzos del otoño, el acuerdo ya parecía encaminarse hacia las dificultades. Los parlamentarios del Parlamento Europeo —inquietos por las renovadas declaraciones de Trump sobre la adquisición de Groenlandia— empezaron a cuestionar la solidez de cualquier acuerdo tan estrechamente ligado a las exigencias coercitivas y cambiantes de Trump. Dentro de la Administración estadounidense, según me contaron dos funcionarios norteamericanos, ya se debatía la posibilidad de imponer un régimen arancelario mucho más severo —de hasta el 50 %— si Europa no cedía. Este mes, después de que el canciller alemán Friedrich Merz afirmara que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán en la mesa de negociación, Trump acusó a la UE de incumplir el acuerdo y amenazó con nuevos aranceles del 25 % a los automóviles europeos, una escalada mal recibida en Bruselas. “Un acuerdo es un acuerdo, y nosotros tenemos un acuerdo”, declaró recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Y la esencia de este acuerdo es la prosperidad, unas normas comunes y la fiabilidad”.

Fiabilidad. Es una palabra que escucho constantemente de boca de funcionarios de todo el mundo cuando la conversación gira en torno a la Administración Trump y, especialmente estos días, a la guerra con Irán. En el pasado, los partidarios de Trump —e incluso muchos aliados de Estados Unidos— consideraban que la famosa imprevisibilidad de Trump era poco ortodoxa, pero a veces eficaz: una herramienta útil para desconcertar a los adversarios o sacudir un statu quo agotado.

Ahora muchos perciben algo más inquietante en las relaciones internacionales de Trump, también durante esta guerra de diez semanas: lo que antes se interpretaba como imprevisibilidad estratégica ahora parece una falta de fiabilidad desestabilizadora. Los responsables extranjeros con los que hablé señalaron los bruscos giros de la política estadounidense y la enorme desconexión entre la doctrina oficial de la Administración y las declaraciones de Trump en redes sociales. “La imprevisibilidad es una cosa; la fiabilidad es otra”, me dijo un funcionario árabe. “Si los iraníes solo estuvieran preocupados por la imprevisibilidad de Trump, quizá ya tendríamos un acuerdo”.

Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, me aseguró que Trump “mantiene una ambigüedad estratégica y una flexibilidad destinadas a garantizar el máximo número de opciones en todo momento”, y añadió que ese enfoque le permitió “destruir las instalaciones nucleares iraníes en la Operación Midnight Hammer, detener al narcoterrorista Nicolás Maduro en la Operación Absolute Resolve, y mucho más”.

Pero esa nueva sensación de que Trump es poco fiable, me dijeron varios funcionarios, ha ralentizado los esfuerzos para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, porque los aliados de Estados Unidos y los negociadores iraníes no saben si deben creer las iniciativas diplomáticas estadounidenses o los comentarios apocalípticos del presidente (que el jueves incluyeron una aparente amenaza de guerra nuclear). Los aliados tradicionales de Washington han acelerado sus intentos de encontrar alternativas al liderazgo estadounidense, sobre todo porque los objetivos de Trump respecto a Irán no se han cumplido y la economía mundial sigue sufriendo las consecuencias del conflicto. La posición internacional de Estados Unidos también se ha erosionado mientras Washington intenta renegociar las condiciones comerciales con China, un esfuerzo que Trump intentará reactivar con una visita esta semana. Para Pekín, que lleva años soportando negociaciones intermitentes con Washington, el viaje de Trump es una prueba para saber si aún es posible una relación de trabajo funcional entre las dos potencias más importantes del mundo.

¿Puede alguien confiar en Trump?

Los partidarios de Trump y algunos analistas sostienen que su imprevisibilidad estratégica —a menudo llamada la “teoría del loco”— ha sido una ventaja, porque mantiene desequilibrados a los adversarios. La teoría sostiene que, aparentando ser casi irracional, un líder puede arrancar concesiones que la diplomacia convencional no consigue.

El ejemplo histórico más claro procede de la Administración Nixon y de su intento de poner fin a la guerra de Vietnam. En sus memorias, el jefe de gabinete de Richard Nixon, H. R. Haldeman, relató el intento del presidente de convencer a Vietnam del Norte de que estaba lo bastante desequilibrado como para usar armas nucleares. “La amenaza era la clave, y Nixon acuñó una expresión para su teoría”, escribió Haldeman, recordando que Nixon le dijo en 1968: “La llamo la ‘Teoría del Loco’, Bob. Quiero que los norvietnamitas crean que he llegado al punto de hacer cualquier cosa para detener la guerra”. Al año siguiente, Nixon ordenó una alerta nuclear secreta de varios días, bautizada como Operación Giant Lance, que envió bombarderos a patrullar las capas polares del Ártico, cerca del espacio aéreo soviético, para sugerir a Moscú que el presidente estadounidense era peligrosamente volátil. El objetivo era presionar a la Unión Soviética y a Vietnam del Norte para que hicieran concesiones. La operación fue cancelada cuando, después de unos días, no produjo ninguna respuesta perceptible.

Los soviéticos recurrieron a veces a teatralidades similares. El episodio de los golpes con el zapato del líder soviético Nikita Khrushchev en la ONU en 1960 ayudó a consolidar en Occidente su reputación de dirigente errático. En 2000, su nieta Nina Khrushcheva escribió: “El incidente del zapato transmitió a Occidente un cómodo mensaje ideológico: nuestro enemigo es ridículo e incivilizado, por lo tanto es capaz de cualquier cosa”.

Joshua Schwartz, profesor adjunto de la Universidad Carnegie Mellon que ha escrito extensamente sobre Trump y la teoría del loco, me dijo que el primer mandato de Trump se benefició de la incertidumbre sobre si Trump estaba “realmente loco o no”. Sin embargo, desde entonces, el comportamiento que otros gobiernos consideraban sorprendente se ha convertido en un patrón de escalada y retórica beligerante seguido de una retirada previsible, normalmente motivada por presiones económicas o políticas. “El modus operandi de Trump se ha vuelto relativamente predecible”, me dijo Schwartz, citando sus negociaciones inconclusas con Corea del Norte, su cambiante régimen arancelario y sus exageraciones e incoherencias durante la guerra con Irán.

Durante el primer mandato de Trump, por ejemplo, su retórica de “fuego y furia” y sus insultos públicos contra Kim Jong Un crearon una atmósfera de crisis que algunos analistas creen que empujó a Pyongyang hacia la diplomacia. La estrategia culminó en la cumbre de Singapur de 2018, la primera reunión entre un presidente estadounidense en ejercicio y un dirigente norcoreano. Meses después, Trump dijo en un mitin en Wheeling, Virginia Occidental, que después de haberse mostrado “duros” el uno con el otro, Kim y él intercambiaron “cartas preciosas” y “se enamoraron”. Sin embargo, su segunda cumbre, celebrada en Hanói al año siguiente, terminó sin acuerdo. Funcionarios estadounidenses me dijeron que ambos líderes no han vuelto a hablar directamente desde el regreso de Trump al poder, y añadieron que las gestiones para organizar una posible reunión durante el viaje de Trump a Asia el año pasado no llegaron a ninguna parte.

Trump utilizó tácticas similares en las negociaciones comerciales con China durante su primer mandato, recurriendo a escaladas arancelarias repentinas y declaraciones públicas contradictorias para mantener desconcertados a los negociadores chinos. En algunos momentos la estrategia produjo concesiones, entre ellas compromisos para comprar productos agrícolas estadounidenses. Pero en su segundo mandato, ese enfoque de “mantener a todos adivinando” ha dado rendimientos decrecientes; muchos expertos consideran que Pekín cree ahora tener la posición más fuerte, especialmente mientras países de todo el mundo buscan alternativas para hacer negocios con Estados Unidos. Como resumió un alto funcionario europeo hablando de Trump: “Ha sido imprevisible durante tanto tiempo que ahora nos vemos obligados a pensar en un futuro que no dependa tanto de la asociación con Estados Unidos”. Y añadió: “Nos está obligando a cuidarnos solos”.

En abril de 2024, siete meses antes de la reelección de Trump, los académicos Stephen Nagy y Satoru Nagao argumentaron que la imprevisibilidad de Trump afectaba tanto a aliados como a rivales. “El enfoque de Trump obliga a los aliados de Estados Unidos a invertir en su propia defensa para demostrar su compromiso con EE. UU.”, escribieron en un artículo para el Australian Institute of International Affairs. En el caso de China y Rusia, esa imprevisibilidad “sitúa a Estados Unidos en una posición desde la que puede maximizar el uso de su poder”. Le pregunté a Nagy, investigador canadiense afincado en Tokio, si, tras el primer año del segundo mandato de Trump, seguía considerando al presidente imprevisible.

“Sí y no”, me respondió Nagy. “Hemos aprendido sus patrones estilísticos —transaccionales, impulsados por el ego y por la búsqueda de atención—, pero sus objetivos estratégicos finales siguen siendo auténticamente opacos”, y por tanto difíciles de considerar fiables para otros países.

Nagy explicó que los “contrapesos institucionales” que antes limitaban a Trump y hacían su política exterior más coherente prácticamente han desaparecido. (Citó al secretario de Estado Marco Rubio como una excepción). Esa falta de experiencia y disciplina ha generado una nueva incertidumbre. “Aunque podemos anticipar los movimientos teatrales de Trump, nos cuesta identificar una visión coherente que los impulse”, afirmó Nagy.

Los funcionarios chinos llevan años adaptándose al estilo de Trump. Durante su primer mandato, Pekín solía interpretar su imprevisibilidad como una táctica negociadora: perturbadora, pero manejable. Esta vez, la preocupación es distinta. Según funcionarios estadounidenses y extranjeros, responsables chinos y asesores políticos se preguntan si los compromisos adquiridos por Trump, su gabinete o los negociadores estadounidenses sobrevivirán al siguiente mensaje en redes sociales, amenaza arancelaria o cambio brusco de postura (aunque funcionarios estadounidenses sostienen que muchas veces es la vacilación china la responsable de que los acuerdos no prosperen). Incluso antes del viaje de Trump, la Administración ya había enviado señales contradictorias sobre aranceles, controles a los semiconductores y el alcance de cualquier posible distensión comercial más amplia.

Eso ha reducido las expectativas respecto a la propia cumbre. Funcionarios de ambas partes han dejado claro que el objetivo es la estabilidad, no un gran avance. Un alto cargo estadounidense me dijo que el segundo mandato de Trump está menos centrado en anunciar nuevos acuerdos que en reforzar los ya existentes y, en última instancia, preservar la paz. Las conversaciones preparatorias se han centrado en ampliar las pausas arancelarias, incrementar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses al tiempo que se limitan las prácticas comerciales desleales y evitar otra espiral de restricciones recíprocas sobre tierras raras y exportaciones de tecnología avanzada. Según algunas informaciones, los dirigentes chinos están interesados en un marco de “Consejo de Comercio” para preservar el intercambio de bienes no sensibles.

También se espera que Pekín presione a Trump para que reduzca el apoyo militar y político a Taiwán, mientras Estados Unidos intenta disuadir la coerción china sobre la isla sin desencadenar un conflicto más amplio en el Indo-Pacífico. A diferencia de algunos de sus predecesores, Trump evita hacer declaraciones públicas sobre la soberanía de Taiwán, un movimiento destinado a preservar las buenas relaciones con el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, responsables de la Administración me aseguran que la política estadounidense hacia Taiwán —y el apoyo militar a la isla— no ha cambiado.

Funcionarios estadounidenses insisten con frecuencia en que Irán actúa de mala fe. Y hay abundantes indicios de que Teherán piensa lo mismo sobre Trump. Las autoridades iraníes recuerdan que Irán estaba negociando con Estados Unidos tanto el pasado junio como a comienzos de este año cuando comenzaron las campañas de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Los dirigentes iraníes también han señalado las posiciones cambiantes de Trump —unas veces amenazando con “borrar” Irán y otras reclamando la paz y mostrando incluso simpatía hacia el régimen— como prueba de que es un negociador poco fiable. El viernes, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, escribió en X que “cada vez que una solución diplomática está sobre la mesa, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria”.

Los responsables de la Administración Trump sostienen que esa estrategia paralela de impulsar negociaciones mientras se amenaza con destrucción militar funciona porque mantiene a Irán desequilibrado y debería acabar arrancando concesiones sobre los objetivos clave de Trump, como poner fin a las ambiciones nucleares iraníes. Pero para los dirigentes iraníes, y para los países que observan con preocupación cómo aumentan los costes económicos, el riesgo es que los giros bruscos y las señales contradictorias de Trump prolonguen innecesariamente el conflicto y reduzcan las posibilidades de que un eventual acuerdo resulte duradero.

Robert Malley, negociador principal del acuerdo nuclear iraní de 2015 —el Plan de Acción Integral Conjunto— y posteriormente miembro de la Administración Biden, me dijo que la imprevisibilidad puede ser una ventaja en las negociaciones porque genera miedo y urgencia en la otra parte. “Pero cuando la imprevisibilidad deriva hacia la falta de fiabilidad, esa ventaja puede convertirse rápidamente en un problema”, afirmó. “En ese momento, la otra parte ya no siente tanto miedo como falta de confianza, y pierde el incentivo para alcanzar un acuerdo porque no puede confiar en que un posible pacto vaya a mantenerse”. El resultado más probable, advirtió Malley, “es el caos”.

Lo que ocurra a continuación dependerá en gran medida de cómo termine esta guerra. A pesar de que las aventuras militares exteriores de Trump son impopulares entre su base de apoyo, el presidente ya tiene puesta la vista en Cuba. Tras el primer mandato de Trump, muchos líderes mundiales estaban deseando volver a una relación de normalidad con Washington. El segundo mandato ha cambiado eso. Encontrar maneras de sobrevivir y prosperar sin depender en exceso de Estados Unidos se ha convertido en el nuevo imperativo.

Juan Gonzalez Posadas.

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