Las viñetas de Sir Cámara

Escritora.
I Premio de Novela Ateneo de Onda 2016.
II Premio Concurso Literario de Relatos del Bajo Cinca, 2015.
I Premio de Relato Guadix 2020
Finalista de varios...
Hasta el momento, tres novelas publicadas: Son celosos los dioses, Prototipos, El viaje a los cien universos.
Poemario: Contingencias.
Numerosas participaciones en libros de relatos corales.
Diplomada en Nutrición Humana por la Universidad de Cádiz.
Diplomada en Medicina Tradicional China por el Real Centro Universitario María Cristina
Deja un comentario