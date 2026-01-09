Batallones de trabajo durante el franquismo (Capítulo V)

A continuación, ofreceré información sobre las obras principales realizadas en Cantabria por los Batallones:

El Pantano del Ebro (Embalse del Ebro), ubicado entre el sur de Cantabria y el norte de Burgos, fue construido parcialmente con la mano de obra forzada de presos republicanos durante el régimen franquista.

Aunque las obras del embalse se iniciaron en 1928, fue durante el franquismo cuando se retomaron y se impulsaron de forma decisiva, utilizando el sistema de Redención de Penas por el Trabajo.

Los datos clave sobre la participación de los presos son:

Periodo de trabajo forzado: Las obras se reiniciaron en 1940, y a partir de 1942 se destinó un contingente de presos políticos al proyecto hasta su finalización en 1945 (la inauguración oficial fue en 1952).

Las obras se reiniciaron en y a partir de se destinó un contingente de presos políticos al proyecto hasta su finalización en (la inauguración oficial fue en Destacamento Penal: Un grupo de alrededor de 258 presos políticos procedentes de toda España fue alojado en barracones de la antigua fábrica de vidrio de Arija y en el Destacamento Penal de Arroyo ( Las Rozas de Valdearroyo ).

Un grupo de alrededor de procedentes de toda fue alojado en barracones de la antigua fábrica de vidrio de y en el ( ). Labores realizadas: Los presos ejecutaron los trabajos más duros y de mayor envergadura que aún quedaban pendientes, incluyendo la construcción de la presa y la desviación de la carretera. Gran parte del trabajo se realizó de forma manual debido a la escasez de maquinaria.

Esta obra hidráulica, crucial para el desarrollo de la cuenca del Ebro, se considera un ejemplo de las infraestructuras vitales construidas en España con el uso de mano de obra esclava del régimen.

Saltos del Nansa, comenzaron en 1949 formando un Destacamento de cincuenta presos, que habitaban, como en el anterior, en barracones cercanos a las obras.

El Pasaje de Peña (popularmente conocido como «El Túnel») de Santander, diseñado y comenzadas las obras bajo el mandato de Ernesto García Bordenave en 1936 , paralizándose durante la guerra. Las obras del Túnel reinician en 1940 por orden del Ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf (de quien recibe su nombre) siendo terminado e inaugurado durante los primeros años del franquismo (el 26 de agosto de 1943) por lo tanto existe una alta probabilidad de que se utilizara la mano de obra forzada de los Batallones de Trabajadores Penados, aunque la documentación histórica disponible lo atribuye a una empresa constructora.

La empresa constructora que ejecuta las obras es la constructora San Román.

Entendemos que en el contexto de trabajo forzado que existía en los años 1940-1943 que justamente son el período de máxima utilización de los Batallones Disciplinarios de Trabajadores (BDT) y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP) en toda España, incluyendo Cantabria (donde hubo destacamentos penales en el túnel de La Engaña, entre otros) es altamente posible que dicho túnel fuera construido por integrantes de dichos batallones.

En resumen, aunque la documentación oficial a menudo nombra a la empresa constructora y al ministro, el contexto histórico y la cronología (1940-1943) sugieren fuertemente que la construcción de la excavación y el remate del Pasaje de Peña probablemente empleó a presos del franquismo como mano de obra forzada para abaratar costes y acelerar el proyecto.

Añadimos más obras realizadas por el destacamentos de presos acogidos al Patronato de Redención de penas en Cantabria

Obras de Infraestructura y Transporte

Destacamento Penal de Vega de Pas (Túnel de La Engaña): Obra: Construcción del fallido túnel de La Engaña , parte del proyecto del Ferrocarril Santander-Mediterráneo . Periodo: Abierto en 1942 y cerrado en 1945 . Presos: Unos 190 presos en el destacamento cántabro (más otros 370 en el lado burgalés de Pedrosa de Valdeporres ). Empresa Beneficiaria: Ferrocarriles y Construcciones ABC.

Destacamento Penal del Puerto del Escudo: Obra: Desvío de la carretera Nacional Santander-Burgos (actual N-623) a su paso por el Puerto del Escudo. Periodo: Abierto en 1943 . Presos: Unos 150 presos. Empresa Beneficiaria : Construcciones Peña .



💧 Obras Hidráulicas e Industriales

Destacamento Penal del Embalse del Ebro (Arroyo): Obra : Finalización de la Presa del Ebro, especialmente los trabajos más duros en la presa y la desviación de la carretera. Ubicación : Arroyo (Las Rozas de Valdearroyo), cerca de Arija (Burgos). Presos: Alrededor de 258 presos.

Destacamento Penal de los Saltos del Nansa: Obra: Construcción de las presas y centrales hidroeléctricas del Nansa. Periodo: Abierto en 1943. Presos: Cifra documentada de unos 50 presos en 1949 .

Destacamento Penal de Ganzo (Torrelavega): Obra: Construcción de la fábrica de la Sociedad Nacional Industrial Aplicaciones Celulósicas ( SNIACE ).



🌊 Otros Batallones de Trabajadores

Canal de Boo (Santoña): Batallón de Trabajadores formado por prisioneros del cercano Campo de Concentración de El Dueso, que trabajaron en la desecación del Canal del Boo en las Marismas de Santoña .

Batallón de Trabajadores formado por prisioneros del cercano que trabajaron en la desecación del en las . Destacamento de Regiones Devastadas en Potes: Trabajando en la reconstrucción.

Trabajando en la reconstrucción.

🏛️ Campos y Prisiones Centrales

Es importante diferenciar estos destacamentos (lugares de trabajo forzado) de los Campos de Concentración y Prisiones Centrales que existían en la provincia, los cuales también fueron cruciales en el sistema represivo y servían como fuente de donde salían los presos destinados a los destacamentos:

Campo de Concentración de La Magdalena ( Santander).

( Seminario de Corbán ( Santander ), usado como campo de concentración.

( ), usado como campo de concentración. Penal de El Dueso ( Santoña ), utilizado como prisión central y campo de concentración.

( ), utilizado como prisión central y campo de concentración. Prisión Central de La Tabacalera (Santander).

Los presos en estos destacamentos vivían en condiciones precarias, en barracones o edificios adaptados, bajo vigilancia militar y realizando tareas extenuantes para redimir sus penas.

Destacamento Penal de Vega de Pas (Túnel de La Engaña)

Este destacamento es uno de los más conocidos y documentados en Cantabria, asociado a una de las obras de ingeniería más ambiciosas y, finalmente, fallidas del franquismo.

Detalle Información Obra Construcción del Túnel de La Engaña y la infraestructura asociada (estaciones, viaductos) del proyectado ferrocarril Santander-Mediterráneo. Periodo Abierto en 1942 y cerrado en 1945. Ubicación Boca norte del túnel, en la localidad de Vega de Pas (Cantabria). Había un destacamento gemelo en la boca sur, en Pedrosa de Valdeporres (Burgos). Presos Unos 190 presos en el destacamento de Vega de Pas. En total, en ambos lados, había cerca de 560 presos (principalmente republicanos). Empresa Los presos fueron cedidos a la empresa Ferrocarriles y Construcciones ABC. Condiciones Las condiciones eran extremadamente duras, agravadas por el clima riguroso de la zona. Las jornadas laborales eran de 12 horas diarias de trabajo físico muy exigente (excavación de roca). Se documentaron muertes por accidentes (caídas, desprendimientos) y enfermedades como la silicosis debido a la perforación sin medidas de seguridad. Legado El túnel, de casi 7 kilómetros, nunca llegó a ver pasar trenes y se ha convertido en un símbolo de la represión y del esfuerzo baldío de los presos republicanos. Los barracones y estructuras auxiliares de la estación de Yera (Cantabria) aún son visibles.

🛣️ Destacamento Penal del Puerto del Escudo

Este destacamento se centró en la mejora de las comunicaciones viales, una prioridad para el régimen.

Detalle Información Obra Construcción del desvío y mejora de la carretera Nacional Santander-Burgos (la actual N-623) a su paso por el Puerto del Escudo. Periodo Abierto en 1943. Ubicación En las inmediaciones del Puerto del Escudo, en la frontera entre Cantabria y Burgos. Presos Se documentan alrededor de 150 presos destinados a esta obra. Empresa Los presos fueron cedidos a la empresa Construcciones Peña. Contexto El trabajo consistía en la excavación, nivelación y acondicionamiento de la carretera en una zona montañosa y de clima difícil, tareas muy peligrosas que se realizaban con escasos medios mecánicos. Importancia La obra era fundamental para agilizar la conexión entre la cornisa cantábrica y la Meseta, y el uso de presos redujo drásticamente los costes para el Ministerio de Obras

Insisto en lo dicho en el principio del presente trabajo, los trabajadores de los Batallones sufrieron un trato infrahumano que, salvo la falta de hornos crematorios y cámaras de gas, apenas difiere con los sufridos por los prisioneros de campos nazis. Latigazos, apalizamientos sin motivo, humillaciones y vejaciones personales se utilizaba como forma de doblar su voluntad y demostrarles que no había cabida en el nuevo régimen ni un atisbo de rebeldía. Había que extirpar los derechos construidos durante los ocho años de República, el sentimiento democrático, el sindicalismo y la sed de libertad que mostró el pueblo español en 1931. La sistemática tortura infamante fue premeditada, no fruto de una cólera neutra, sino que fue programada en todo momento por las mentes que propiciaron el golpe de estado contra la democracia republicana en 1936.

Como hemos referido más arriba, el menú común de los presos consistía en un chusco de pan negó y una lata de sardinas para dos o tres . Testigos que vivieron aquello cuentan que la llave que abría las latas servía para ser introducida en el ano con el fin de conseguir poder defecar, ya que el estreñimiento era crónico produciendo dolores y problemas intestinales terribles. Lo que se pretendía, en imitación de los campos nazis, era mantener con vida la fuerza de trabajo, pero tan debilitados que no pudieran rebelarse. Todo el aprendizaje que los patrones de la Gestapo enseñaron a los adalides del régimen franquista se cumplió a rajatabla por el franquismo que labró la reconstrucción del país gracias al trabajo esclavizado de los presos republicanos.

La sed, la humillación constante, la falta de higiene que los hacía padecer epidemias de piojos, chiches y las enfermedades derivadas por la falta de nutrientes se llevaron miles de vidas que permanecen, muchas de ellas, olvidadas en enterramientos ocultos. Las plagas de piojos eran constantes, se cuenta que había momentos en que sobre una tabla realizaban carreras de los insectos, y que en alguna ocasión una prenda infectada de piojos al estar en el suelo se movía sola. La tuberculosis hizo estragos en la población penal que por falta de cuidados a veces era exportada a la ciudadanía, el tracoma, paludismo, el tifus exantemático, diezmaron la población penal…Muchos morían simplemente de hambre, agotamiento o avitaminosis. Cuentan testigos que a veces veían a un compañero hincharse de forma rápida, por falta de vitaminas, al poco tiempo moría. Las cifras de estas enfermedades han sido sesgadas o negadas por la burocracia estatal, como forma de negar la evidencia del exterminio humano que supusieron las cárceles franquistas.

El Patronato de Reducción de penas, fue la maquinaria de un exterminio atroz, incluso los supervivientes -me consta porque conocí a alguno- jamás pudieron superar la conciencia de haber estado en el infierno y portar encima el hálito de la muerte. Y también una enorme y eficaz maquinaria de enriquecimiento y reconstrucción del país, gracias a las manos, el esfuerzo y la vida de la población de reclusos políticos. Cuando vuelvan a escuchar lo que los pantanos y presas que construyó Franco, ya saben que responder.

Queda un amplio camino que andar en nuestro país para descubrir y poner en abierto la terrible consecuencia de vivir en dictadura y perder una guerra.

María Toca Cañedo©

