Ha sido en ese momento de comunión del que, en la corta distancia, me he sentido partícipe, cuando la imagen de la semilla que cae en tierra fértil se me ha hecho más patente: semilla para la esperanza. Y me pregunto cuántas personas lo hacen cada día, incluso, en situaciones mucho menos amables, de sufrimiento extremo, cuántas personas lo hacen para sacudirse la violencia que cotiza en bolsa. Una semilla para la esperanza.